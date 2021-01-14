Україна не купуватиме низькосортні COVID-вакцини, - "слуга народу" Забуранна

Нардепка "Слуги народу" Леся Забуранна стверджує, що український уряд не буде закуповувати низькосортні вакцини проти коронавірусу.

Про це Забуранна написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Україна не буде брати низькосортний продукт з непідтвердженою ефективністю. Ми не можемо ризикувати здоров'ям наших громадян, тому закупимо тільки кращі вакцини на ринку, якими можна буде користуватися безпечно й ефективно", - написала нардепка.

Вона додала, що "уряд працює над отриманням якісних західних вакцин замість купівлі російської, тому що українці повинні мати доступ до перевірених і безпечним, а не до продуктів з сумнівною ефективністю".

