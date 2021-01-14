УКР
Україна не купуватиме низькосортні COVID-вакцини, - "слуга народу" Забуранна

Україна не купуватиме низькосортні COVID-вакцини, - "слуга народу" Забуранна

Нардепка "Слуги народу" Леся Забуранна стверджує, що український уряд не буде закуповувати низькосортні вакцини проти коронавірусу.

Про це Забуранна написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Україна не буде брати низькосортний продукт з непідтвердженою ефективністю. Ми не можемо ризикувати здоров'ям наших громадян, тому закупимо тільки кращі вакцини на ринку, якими можна буде користуватися безпечно й ефективно", - написала нардепка.

Вона додала, що "уряд працює над отриманням якісних західних вакцин замість купівлі російської, тому що українці повинні мати доступ до перевірених і безпечним, а не до продуктів з сумнівною ефективністю".

вакцина (4419) Слуга народу (2858)
+13
Украина не будет покупать низкосортные COVID-вакцины, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 9887
показати весь коментар
14.01.2021 11:58 Відповісти
+10
А там 23 бабки в Харькове просили спутника им вколоть..
показати весь коментар
14.01.2021 11:58 Відповісти
+8
Значить гроші за китайську отруту яку вже оплатили тю тю!!!
показати весь коментар
14.01.2021 11:56 Відповісти
Значить гроші за китайську отруту яку вже оплатили тю тю!!!
показати весь коментар
14.01.2021 11:56 Відповісти
Не свої ж, не жалко. З лохів ще здеруть бабло.
показати весь коментар
14.01.2021 11:59 Відповісти
А там 23 бабки в Харькове просили спутника им вколоть..
показати весь коментар
14.01.2021 11:58 Відповісти
Ви не далекі від істини, хоча ті бабки із Ізюма, солодкого міста, яке кладуть в тісто. Але схоже, що там не ізюм, а вата.
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
мы свободная страна.
бабки вправе ширнуться сами и проколоть своих родных хоть руской вакциной, хоть физраствором.

нормальным людям будет больше доступа к западным вакцинам

"каждому свое"
показати весь коментар
14.01.2021 13:50 Відповісти
То будім, то не будім. Брешіть вже щось одне.
показати весь коментар
14.01.2021 11:58 Відповісти
Украина не будет покупать низкосортные COVID-вакцины, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 9887
показати весь коментар
14.01.2021 11:58 Відповісти
Нардеп "Слуги народа" Леся Забуранная утверждает..... авторитет мнений.....
показати весь коментар
14.01.2021 11:58 Відповісти
Сосна корабельна це не абищо.
показати весь коментар
14.01.2021 12:00 Відповісти
и медведчук с дермаком полюбому прислушаюся к её мнению.....
показати весь коментар
14.01.2021 12:02 Відповісти
не скажите...
У Леси самый большой авторитет...
Украина не будет покупать низкосортные COVID-вакцины, - "слуга народа" Забуранная - Цензор.НЕТ 9586
показати весь коментар
14.01.2021 12:05 Відповісти
видно что у этой сосны вопрос питания решён...
показати весь коментар
14.01.2021 12:07 Відповісти
Та це не сосна,це цілий баобаб...Зможе на собі перевірити всі вакцини...
показати весь коментар
14.01.2021 12:55 Відповісти
Судя по лесиной фигуре, она кушает обед не только свой, но тех трех телок, которые вокруг нее. А у той, что в салатовом - полюбому еще и ужин отбирает
показати весь коментар
14.01.2021 12:09 Відповісти
Просто в однієї "яма шлунку", а інші - "жертви дієти" на грані анорексії.
показати весь коментар
14.01.2021 12:34 Відповісти
Судя по ..... фигуре, еще и ужин отбирает
Україна не купуватиме низькосортні COVID-вакцини, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 7504 ++++100500 Україна не купуватиме низькосортні COVID-вакцини, - "слуга народу" Забуранна - Цензор.НЕТ 7504
показати весь коментар
14.01.2021 14:31 Відповісти
Да, эта сама на кого хош давление окажет. И еще какое!
показати весь коментар
14.01.2021 12:49 Відповісти
Да уж это не сОсна, это сиквоя
показати весь коментар
14.01.2021 13:09 Відповісти
Вам ЗЕбилам набрехать как рошенку скушать. ЗЕбыдлу скажете что купили вакцину Pfizer, а по факту вколите непонятное ширево разлитое где-то в Одессе
показати весь коментар
14.01.2021 12:01 Відповісти
на Малой Арнаутской в Одессе деляєтся вся контрабанда, так стверджував турецько-підданий Остап Бендер, коли фарбував волосся батькові російської демократії Кісі Воробьянінову. Так я санітар Степанов -не слухайте нікого, беріть, що даємо. Батьківщина Вас не забуде. Молдовани купили, не болтали, колють безкоштовно, вже списки склали. А тут темні особи з темними очима вже ділять бабки і замовляють нові мерседеси. Клан крадунів. А бубонос всім пропонує будувати тунель Кишинев -Київ через Шаргород,з обовязковою врізкою у майбутній тунель Бомбей -Лондон.Бредові ідеї бубоноса -це все в що він вірить після поразки рижого ідіота.
показати весь коментар
14.01.2021 12:42 Відповісти
турецько-підданий Остап Бендер, коли фарбував волосся батькові російської демократії Кісі Воробьянінову.
Турецко-подданый - во время написания романа означало национальность "еврей".
Они тогда ещё всегда русскую демократию ** красили. Правильнее, они любую демократию красили.
показати весь коментар
14.01.2021 14:47 Відповісти
Опаньки! Сегодня, на передовой линии- Забуранная. Не!!! Не поймите превратно: просто я такого гения фармацевтики- ещё не слышал. Придется ГУГЛить... Результаты- выложу.
показати весь коментар
14.01.2021 12:04 Відповісти
Так!!! Отменяю всякий ГУГЛ, по отношению к мадам Забуранной. Причина: у неё 5(пятый) размер груди, как минимум. Потому... а потому- она знает, что болтает.
показати весь коментар
14.01.2021 12:07 Відповісти
Темасисегнераскрыта!!!!!1111адын111!!
показати весь коментар
14.01.2021 12:26 Відповісти
А зачем их покупать ? Что б потом выбросить? деньги то НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ...наши деньги.Чужих денег не жало(....Мало кто согласитса привиться Китайской вакциной...
показати весь коментар
14.01.2021 12:06 Відповісти
що за джинса? це хто? .. і чого вона на фоточкє без маски?
показати весь коментар
14.01.2021 12:07 Відповісти
Если бы увидели иные фоточки этой тётеньки... вы поняли- почему она имеет право на всё что угодно. Особенно- в профиль!
показати весь коментар
14.01.2021 12:09 Відповісти
О! О_о
показати весь коментар
14.01.2021 12:10 Відповісти
Шо вообще большинство этих тёток делает в зале парламента? Понабирали Бог знает кого,а теперь,наверное,не знают шо с ними делать
показати весь коментар
14.01.2021 12:19 Відповісти
Так уже купили китайское дерьмо! И Богатыреву не обидели при этом!
показати весь коментар
14.01.2021 12:20 Відповісти
А как качество будете проверять, стесняюсь спросить.
показати весь коментар
14.01.2021 12:24 Відповісти
Методом тика.
показати весь коментар
14.01.2021 12:36 Відповісти
А для этого надо китайские помыйки объявить "высокосортными"
показати весь коментар
14.01.2021 12:26 Відповісти
"Украина не будет брать низкосортный продукт..."

А деньги в бюджете страны третьего мира есть ли, чтобы брать высокосортный продукт? (Я не призываю брать Спутник, но во сколько же обойдётся Пфайзер?) Можно, конечно, ещё раз залезть в карманы людей, но там уже тарифы вычистили почти всё.
показати весь коментар
14.01.2021 12:30 Відповісти
значить вже купили...
показати весь коментар
14.01.2021 12:34 Відповісти
І будуть "стригти овечок".
показати весь коментар
14.01.2021 12:38 Відповісти
Низкосортными бывают только дети. А в вакцине "от ничего" может быть только физраствор, но можно заменить на дистиллированную воду , тоже поможет
показати весь коментар
14.01.2021 12:37 Відповісти
с низкосортной сделают качественную и зелохам вколят ..и заработают на этом процентов 200%
показати весь коментар
14.01.2021 12:37 Відповісти
они вообще ничего не будут закупать так как половина в Польше уколится другие в рф
показати весь коментар
14.01.2021 12:41 Відповісти
А кто тебя спрашивать будет?
показати весь коментар
14.01.2021 12:47 Відповісти
с таким же успіхом санітар степанов привезе третю форму ковіду. все може бути, тому що яка це вакцина яка наполовину корисна. недаром Аргентина, Бразилія насміхаються над нею, а санітар жде підвищення ефективності. судячи по риториці, санітар готується йти геть, свої пару десятків лямів він отримав.
показати весь коментар
14.01.2021 12:48 Відповісти
Конечно же не будет. Навиг нам всякие Пфайзеры и модерны. Есть крутые синоваки и супутники
показати весь коментар
14.01.2021 12:59 Відповісти
"Украина не будет брать низкосортный продукт с неподтвержденной эффективностью так как купили китайский дистилят-он вреда точно никому не принесет,а денег приСлуги заработают
показати весь коментар
14.01.2021 13:17 Відповісти
Не, ну если депутат Леся Забуранная утверждает - то так оно и будет. Мы, даже, и не сомневаемся нисколько. Осталось выяснить - каким боком эта депутат с образованием "Экономика предприятия" соотносится к закупкам вакцины. К ней прямо так приходят и спрашивают:"Леся! А покупать ли нам эту вакцину? Или, может, другую покупать?". "Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать - пирожник!"...
показати весь коментар
14.01.2021 13:40 Відповісти
Кто такая эта Леся, и что она решает? Пословоблудила и, типа, успокоила. То, что Зеленский и его зе-команда просрали вакцинацию - это уже очевидно, а с каждым днём будет всё очевиднее.
Представляю, кстати, какое дерьмо под видом вакцины будут колоть бесплатно пенсионерам...
показати весь коментар
14.01.2021 13:48 Відповісти
Украина не будет брать низкосортный продукт с неподтвержденной эффективностью. балон катает на "качественный китайский секонд-хенд Степанова который уже проплачен и который будет продавать богатыревой прокладка " по 504 "украинских юаней" за фанфурик
показати весь коментар
14.01.2021 15:29 Відповісти
И об этом говорит представитель НИскосортной Власти! Позор вам брехунцям!
показати весь коментар
14.01.2021 15:56 Відповісти
 
 