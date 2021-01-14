Україна не купуватиме низькосортні COVID-вакцини, - "слуга народу" Забуранна
Нардепка "Слуги народу" Леся Забуранна стверджує, що український уряд не буде закуповувати низькосортні вакцини проти коронавірусу.
Про це Забуранна написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Україна не буде брати низькосортний продукт з непідтвердженою ефективністю. Ми не можемо ризикувати здоров'ям наших громадян, тому закупимо тільки кращі вакцини на ринку, якими можна буде користуватися безпечно й ефективно", - написала нардепка.
Вона додала, що "уряд працює над отриманням якісних західних вакцин замість купівлі російської, тому що українці повинні мати доступ до перевірених і безпечним, а не до продуктів з сумнівною ефективністю".
бабки вправе ширнуться сами и проколоть своих родных хоть руской вакциной, хоть физраствором.
нормальным людям будет больше доступа к западным вакцинам
"каждому свое"
У Леси самый большой авторитет...
++++100500
Турецко-подданый - во время написания романа означало национальность "еврей".
Они
тогда ещёвсегда русскую демократию **красили. Правильнее, они любую демократию красили.
А деньги в бюджете страны третьего мира есть ли, чтобы брать высокосортный продукт? (Я не призываю брать Спутник, но во сколько же обойдётся Пфайзер?) Можно, конечно, ещё раз залезть в карманы людей, но там уже тарифы вычистили почти всё.
Представляю, кстати, какое дерьмо под видом вакцины будут колоть бесплатно пенсионерам...