Нова керівниця ОБСЄ Лінде відвідає Україну наступного тижня

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка з 1 січня очолює ОБСЄ, здійснить свій перший закордонний візит у новій ролі в Україну наступного тижня.

Про це Лінде повідомила під час представлення програми і пріоритетів шведського головування в ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Уже наступного тижня я відвідаю Україну, щоб зустрітися з представниками української влади, а також зі спеціальним представником Грау (спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Гайді Грау – ред.), СММ та координатором проєктів в Україні з метою оцінки ситуації та підтримки зусиль зі стійкого врегулювання конфлікту", - заявила Лінде.

Вона підкреслила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна мати безпечний та безперешкодний по всій території України і мати усі можливості для повної реалізації свого мандату.

