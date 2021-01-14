Нова керівниця ОБСЄ Лінде відвідає Україну наступного тижня
Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка з 1 січня очолює ОБСЄ, здійснить свій перший закордонний візит у новій ролі в Україну наступного тижня.
Про це Лінде повідомила під час представлення програми і пріоритетів шведського головування в ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Уже наступного тижня я відвідаю Україну, щоб зустрітися з представниками української влади, а також зі спеціальним представником Грау (спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Гайді Грау – ред.), СММ та координатором проєктів в Україні з метою оцінки ситуації та підтримки зусиль зі стійкого врегулювання конфлікту", - заявила Лінде.
Вона підкреслила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна мати безпечний та безперешкодний по всій території України і мати усі можливості для повної реалізації свого мандату.
