Новая руководительница ОБСЕ Линде посетит Украину на следующей неделе

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая с 1 января возглавляет ОБСЕ, совершит свой первый зарубежный визит в новой роли в Украину на следующей неделе.

Об этом Линде сообщила во время представления программы и приоритетов шведского председательства в ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже на следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретиться с представителями украинской власти, а также со специальным представителем Грау (специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау - Ред.), СММ и координатором проектов в Украине с целью оценки ситуации и поддержки усилий по устойчивому урегулирования конфликта", - заявила Линде.

Она подчеркнула, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь безопасный и беспрепятственный по всей территории Украины и иметь все возможности для полной реализации своего мандата.

