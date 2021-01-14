РУС
491 3

Новая руководительница ОБСЕ Линде посетит Украину на следующей неделе

Новая руководительница ОБСЕ Линде посетит Украину на следующей неделе

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая с 1 января возглавляет ОБСЕ, совершит свой первый зарубежный визит в новой роли в Украину на следующей неделе.

Об этом Линде сообщила во время представления программы и приоритетов шведского председательства в ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже на следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретиться с представителями украинской власти, а также со специальным представителем Грау (специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау - Ред.), СММ и координатором проектов в Украине с целью оценки ситуации и поддержки усилий по устойчивому урегулирования конфликта", - заявила Линде.

Она подчеркнула, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь безопасный и беспрепятственный по всей территории Украины и иметь все возможности для полной реализации своего мандата.

Я не верю своим глазам!!! Вот этому: https://kurs.com.ua/novost/269633-zolotoi-most-dlja-putina-na-kakie-ustupki-gotova-ukraina
Кто-то мог себе представить, что прочитает вот это? Я- не мог. Впрочем, оптимисты могут и не читать.
14.01.2021 12:24 Ответить
Ермаки очень спешат. Придет Байден и лафа ордынцам в Украине закончится. А ведь столько задач, ****** поставленных, еще не выполнено из-за Пороха и прочих... патриотов! Уж зеленые их душили-душили, душили-душили... Да только ручки из жопки, не задушили. А тут еще и чемоданы собирать срочно надо и награбленное куда-то прятать. Короче, не будет выборов в ОРДЛО и воды в Крым.
14.01.2021 12:40 Ответить
Пусть поздравит бубочку с окончанием войны 19 декабря 2020 года.
14.01.2021 12:28 Ответить
 
 