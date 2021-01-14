УКР
У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer

У Російської Федерації заявили, що в їхній країні заборонено використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Заборона поширюється і для організацій міжнародного медичного кластера.

Про це повідомляє "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до чинного законодавства, ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, які не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено. Заборона поширюється, в тому числі, на медичні організації, що ведуть діяльність на території Міжнародного медичного кластера", - повідомили в Росздоровнагляді.

Зазначається, що в РФ на сьогодні зареєстровано дві вітчизняні вакцини - "Супутник V" і "ЕпіВакКорона".

+37
в цьому я путіна підтримую, він вирішив масово травити свинособак🤗
14.01.2021 14:11
+31
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 9476
14.01.2021 14:11
+25
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 6603
14.01.2021 14:12
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 9476
14.01.2021 14:11
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 6603
14.01.2021 14:12
в цьому я путіна підтримую, він вирішив масово травити свинособак🤗
14.01.2021 14:11
https://twitter.com/sapie5

https://twitter.com/sapie5 Игорь Шап



Мне Трамп стал ясен, когда в каждом своём твите перед словом Америка начал писать "великая".
Сразу вспомнились ""Великая Италия" в устах Муссолини, "Великая Германия" в речах Гитлера и прочие "великие", которые 20 лет пыжатся, но всё никак не догонят Португалию.
14.01.2021 14:11
Аналогічно, коли бачиш в назві країни слова "демократична" або "народна", то скоріш за все там автократичний режим на чолі з упирями
14.01.2021 14:41
Сміяться у якому місці? Клініка (єврейська), "Хадасса", ВЖЕ почала вакцинацію у Росії саме цією вакциною!!!
14.01.2021 14:11
то для граждан РФ
14.01.2021 14:48
- Сидоров, объясните нам, что означает выражение "государство в государстве...".
- Москва в России, и Кремль - в Москве...
14.01.2021 14:55
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 9813
14.01.2021 14:12
я твой вакцина мама делал,да,уася !!В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 1325
14.01.2021 14:12
І інет собі вимкніть.
14.01.2021 14:13
Какое широкое поле открывается для контрабандистов во власти )
Путинский литачёк уже переключился с кокса на пфайзер )
14.01.2021 14:13
Раша как та свинья, грязь не найдёт так сама разведёт и вскочит в неё.
14.01.2021 14:42
Что доволено Юпитеру, не дозволено быку.
14.01.2021 14:13
дозволено
14.01.2021 14:14
якось пох
14.01.2021 14:13
и правильно ! скрепоносных крыс нужно только местным новичком травить !
14.01.2021 14:13
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 2722
14.01.2021 14:14
Взагалі то посмішка, а не "пельмень". Озадачив мене, почав шукати фото пельменя, а то фейкньюз, шкода)))
14.01.2021 14:45
А марсиане в курсе? )))))
15.01.2021 18:35
А де можна застосовувати не зареєстровані медпрепарати? Інше питання якщо кацапи не реєструють з надуманих причин.
14.01.2021 14:15
Везде. Но не везде за это наступает ответственность. А на росийи там прямо есть особый термин для этого "санкционка".
14.01.2021 14:20
Pfizer i tak neuspevajet svojiu vakcinu delat u nix zakazov bolse vsex .
14.01.2021 14:16
Санкции за неудачный штурм у Вашингтонского посёлка, Капитолийской высоты...
14.01.2021 14:16
Рюзгэ санкции бл...😂
14.01.2021 14:16
Все правильно. Пускай лишехромосомные колятся спутником. Чем больше посдыхает вакцинировавшихся - тем меньше припрется на Донбасс и в Крым
14.01.2021 14:16
Згідно з правилами рускага ізика від 2014 року правильно пишеться НА России, а не В.
14.01.2021 14:18
По другому это выражение уже давно не употребляю.
14.01.2021 14:38
Тыц😂🌷
14.01.2021 14:25
Ты же тупая писда кричало про право выбора😂🌷
14.01.2021 14:39
Думаю путлер на вымирание своих подданых решил умертвить . Значит пора готовиться на наплыв контингента из МОРДОРА в соседние страны на вакцинации ...

Надо укреплять наши границы от орд мордорских.
14.01.2021 14:20
А якщо десь контробандою пролізе -"Давить її Великим Бульдозером"!!!
14.01.2021 14:23
У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 7887
14.01.2021 14:29
А ведь еще только 3-го января версия этой картинки была совсем другой:

У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 8360
14.01.2021 14:56
Спутничок - Новичок
14.01.2021 17:04
=
14.01.2021 17:55
Это хорошо, нам нужнее
14.01.2021 14:29
Правильно, у баранов нет права выбыра чем и зачем их будут колоть (ветеренарная парашинская вакцина - это то, чего они достойны)!
14.01.2021 14:37
Ветеринария на кацапии поставлена хорошо.
14.01.2021 14:40
А чё? Фсё ж прааально: пфайзер -- вакцина для людей, спутник -- вакцина ветеринарная...
14.01.2021 14:54
У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 7981
14.01.2021 14:44
https://ibigdan.livejournal.com/26135495.html Если бы не уголовники, то дивизию избивали бы солдаты НАТО!

У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 4779

https://www.kommersant.ru/doc/4640053 пруф
14.01.2021 14:52
У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 6682
14.01.2021 14:57
У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 1950
14.01.2021 14:57
Уже наверное больше миллиона укололись, а может и полтора.
14.01.2021 15:03
Туди їм і дорога.
14.01.2021 15:14


Зкріпи! І зкріпний крокаділ!
Все правильно: Премія Дарвіна не повинна пройти мимо москалів.
І зкріпи з крокаділом їм у поміч!
14.01.2021 15:04
"Дебіли,бл...ь!" (с)
14.01.2021 15:12
Правильно, нАстАяШШій кацап повинет тільки скрєпной вакциной колотись. А то Ше не дай боже в госдеповській шось намішають і кацап перестане бояру глушити і не дай Бог прозрєєт...
14.01.2021 15:19
Поддерживаю. Лишнехромосомные ваньки должны обколоться исключительно отечественной отравой. Ради дидов...
14.01.2021 15:33
В орде свои законы. Регистрацию ВОЗ там не признают. (Наверно в отместку ,что их микстуру отказались регистрировать.) Но, ходят упорные слухи,что приближенные и избранные вакцинируются отвергнутой. Зато идиотки из отряда любителей фюрера ликуют , - скрепная балалайня опять утерла нос западу.
14.01.2021 15:33
Правилное решение.Зачем холопам жизнь.
14.01.2021 15:50
Поддерживаю такие начинания. Чем меньше русских, тем лучше.
14.01.2021 15:51
А это уже заявка на уничтожение россии. Спасибо!
14.01.2021 16:06
14.01.2021 19:14
вколят галу..боярку..стекломойку и тормазуху с танка...
14.01.2021 20:16
 
 