У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer

У Російської Федерації заявили, що в їхній країні заборонено використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Заборона поширюється і для організацій міжнародного медичного кластера.

Про це повідомляє "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до чинного законодавства, ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, які не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено. Заборона поширюється, в тому числі, на медичні організації, що ведуть діяльність на території Міжнародного медичного кластера", - повідомили в Росздоровнагляді.

Зазначається, що в РФ на сьогодні зареєстровано дві вітчизняні вакцини - "Супутник V" і "ЕпіВакКорона".

