У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer
У Російської Федерації заявили, що в їхній країні заборонено використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Заборона поширюється і для організацій міжнародного медичного кластера.
Про це повідомляє "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до чинного законодавства, ввезення на територію РФ і застосування вакцин для профілактики нової коронавірусної інфекції, які не пройшли державну реєстрацію в Росії, заборонено. Заборона поширюється, в тому числі, на медичні організації, що ведуть діяльність на території Міжнародного медичного кластера", - повідомили в Росздоровнагляді.
Зазначається, що в РФ на сьогодні зареєстровано дві вітчизняні вакцини - "Супутник V" і "ЕпіВакКорона".
https://twitter.com/sapie5 Игорь Шап
Мне Трамп стал ясен, когда в каждом своём твите перед словом Америка начал писать "великая".
Сразу вспомнились ""Великая Италия" в устах Муссолини, "Великая Германия" в речах Гитлера и прочие "великие", которые 20 лет пыжатся, но всё никак не догонят Португалию.
- Москва в России, и Кремль - в Москве...
Путинский литачёк уже переключился с кокса на пфайзер )
Надо укреплять наши границы от орд мордорских.
https://www.kommersant.ru/doc/4640053 пруф
Зкріпи! І зкріпний крокаділ!
Все правильно: Премія Дарвіна не повинна пройти мимо москалів.
І зкріпи з крокаділом їм у поміч!