9 841 60

В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer

В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer

В Российской Федерации заявили, что в их стране запрещено использование вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Запрет распространяется и для организаций международного медицинского кластера.

Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", - сообщили в Росздравнадзоре

Отмечается, что в РФ на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет покупать низкосортные COVID-вакцины, - "слуга народа" Забуранная

+37
в цьому я путіна підтримую, він вирішив масово травити свинособак🤗
14.01.2021 14:11 Ответить
+31
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 9476
14.01.2021 14:11 Ответить
+25
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 6603
14.01.2021 14:12 Ответить
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 9476
14.01.2021 14:11 Ответить
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 6603
14.01.2021 14:12 Ответить
в цьому я путіна підтримую, він вирішив масово травити свинособак🤗
14.01.2021 14:11 Ответить
https://twitter.com/sapie5

https://twitter.com/sapie5 Игорь Шап



Мне Трамп стал ясен, когда в каждом своём твите перед словом Америка начал писать "великая".
Сразу вспомнились ""Великая Италия" в устах Муссолини, "Великая Германия" в речах Гитлера и прочие "великие", которые 20 лет пыжатся, но всё никак не догонят Португалию.
14.01.2021 14:11 Ответить
Аналогічно, коли бачиш в назві країни слова "демократична" або "народна", то скоріш за все там автократичний режим на чолі з упирями
14.01.2021 14:41 Ответить
Сміяться у якому місці? Клініка (єврейська), "Хадасса", ВЖЕ почала вакцинацію у Росії саме цією вакциною!!!
14.01.2021 14:11 Ответить
то для граждан РФ
14.01.2021 14:48 Ответить
- Сидоров, объясните нам, что означает выражение "государство в государстве...".
- Москва в России, и Кремль - в Москве...
14.01.2021 14:55 Ответить
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 9813
14.01.2021 14:12 Ответить
я твой вакцина мама делал,да,уася !!В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 1325
14.01.2021 14:12 Ответить
І інет собі вимкніть.
14.01.2021 14:13 Ответить
Какое широкое поле открывается для контрабандистов во власти )
Путинский литачёк уже переключился с кокса на пфайзер )
14.01.2021 14:13 Ответить
Раша как та свинья, грязь не найдёт так сама разведёт и вскочит в неё.
14.01.2021 14:42 Ответить
Что доволено Юпитеру, не дозволено быку.
14.01.2021 14:13 Ответить
дозволено
14.01.2021 14:14 Ответить
якось пох
14.01.2021 14:13 Ответить
и правильно ! скрепоносных крыс нужно только местным новичком травить !
14.01.2021 14:13 Ответить
В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 2722
14.01.2021 14:14 Ответить
Взагалі то посмішка, а не "пельмень". Озадачив мене, почав шукати фото пельменя, а то фейкньюз, шкода)))
14.01.2021 14:45 Ответить
А марсиане в курсе? )))))
15.01.2021 18:35 Ответить
А де можна застосовувати не зареєстровані медпрепарати? Інше питання якщо кацапи не реєструють з надуманих причин.
14.01.2021 14:15 Ответить
Везде. Но не везде за это наступает ответственность. А на росийи там прямо есть особый термин для этого "санкционка".
14.01.2021 14:20 Ответить
Pfizer i tak neuspevajet svojiu vakcinu delat u nix zakazov bolse vsex .
14.01.2021 14:16 Ответить
Санкции за неудачный штурм у Вашингтонского посёлка, Капитолийской высоты...
14.01.2021 14:16 Ответить
Рюзгэ санкции бл...😂
14.01.2021 14:16 Ответить
Все правильно. Пускай лишехромосомные колятся спутником. Чем больше посдыхает вакцинировавшихся - тем меньше припрется на Донбасс и в Крым
14.01.2021 14:16 Ответить
Згідно з правилами рускага ізика від 2014 року правильно пишеться НА России, а не В.
14.01.2021 14:18 Ответить
По другому это выражение уже давно не употребляю.
14.01.2021 14:38 Ответить
Тыц😂🌷
14.01.2021 14:25 Ответить
Ты же тупая писда кричало про право выбора😂🌷
14.01.2021 14:39 Ответить
Думаю путлер на вымирание своих подданых решил умертвить . Значит пора готовиться на наплыв контингента из МОРДОРА в соседние страны на вакцинации ...

Надо укреплять наши границы от орд мордорских.
14.01.2021 14:20 Ответить
А якщо десь контробандою пролізе -"Давить її Великим Бульдозером"!!!
14.01.2021 14:23 Ответить
У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 7887
14.01.2021 14:29 Ответить
А ведь еще только 3-го января версия этой картинки была совсем другой:

У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 8360
14.01.2021 14:56 Ответить
Спутничок - Новичок
14.01.2021 17:04 Ответить
=
14.01.2021 17:55 Ответить
Это хорошо, нам нужнее
14.01.2021 14:29 Ответить
Правильно, у баранов нет права выбыра чем и зачем их будут колоть (ветеренарная парашинская вакцина - это то, чего они достойны)!
14.01.2021 14:37 Ответить
Ветеринария на кацапии поставлена хорошо.
14.01.2021 14:40 Ответить
А чё? Фсё ж прааально: пфайзер -- вакцина для людей, спутник -- вакцина ветеринарная...
14.01.2021 14:54 Ответить
У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 7981
14.01.2021 14:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26135495.html Если бы не уголовники, то дивизию избивали бы солдаты НАТО!

У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 4779

https://www.kommersant.ru/doc/4640053 пруф
14.01.2021 14:52 Ответить
У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 6682
14.01.2021 14:57 Ответить
У Росії заборонили використовувати американську вакцину Pfizer - Цензор.НЕТ 1950
14.01.2021 14:57 Ответить
Уже наверное больше миллиона укололись, а может и полтора.
14.01.2021 15:03 Ответить
Туди їм і дорога.
14.01.2021 15:14 Ответить


Зкріпи! І зкріпний крокаділ!
Все правильно: Премія Дарвіна не повинна пройти мимо москалів.
І зкріпи з крокаділом їм у поміч!
14.01.2021 15:04 Ответить
"Дебіли,бл...ь!" (с)
14.01.2021 15:12 Ответить
Правильно, нАстАяШШій кацап повинет тільки скрєпной вакциной колотись. А то Ше не дай боже в госдеповській шось намішають і кацап перестане бояру глушити і не дай Бог прозрєєт...
14.01.2021 15:19 Ответить
Поддерживаю. Лишнехромосомные ваньки должны обколоться исключительно отечественной отравой. Ради дидов...
14.01.2021 15:33 Ответить
В орде свои законы. Регистрацию ВОЗ там не признают. (Наверно в отместку ,что их микстуру отказались регистрировать.) Но, ходят упорные слухи,что приближенные и избранные вакцинируются отвергнутой. Зато идиотки из отряда любителей фюрера ликуют , - скрепная балалайня опять утерла нос западу.
14.01.2021 15:33 Ответить
Правилное решение.Зачем холопам жизнь.
14.01.2021 15:50 Ответить
Поддерживаю такие начинания. Чем меньше русских, тем лучше.
14.01.2021 15:51 Ответить
А это уже заявка на уничтожение россии. Спасибо!
14.01.2021 16:06 Ответить
14.01.2021 19:14 Ответить
вколят галу..боярку..стекломойку и тормазуху с танка...
14.01.2021 20:16 Ответить
 
 