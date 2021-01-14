В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer

В Российской Федерации заявили, что в их стране запрещено использование вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Запрет распространяется и для организаций международного медицинского кластера.

Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", - сообщили в Росздравнадзоре

Отмечается, что в РФ на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

