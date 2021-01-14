В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer
В Российской Федерации заявили, что в их стране запрещено использование вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Запрет распространяется и для организаций международного медицинского кластера.
Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", - сообщили в Росздравнадзоре
Отмечается, что в РФ на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
https://twitter.com/sapie5 Игорь Шап
Мне Трамп стал ясен, когда в каждом своём твите перед словом Америка начал писать "великая".
Сразу вспомнились ""Великая Италия" в устах Муссолини, "Великая Германия" в речах Гитлера и прочие "великие", которые 20 лет пыжатся, но всё никак не догонят Португалию.
- Москва в России, и Кремль - в Москве...
Путинский литачёк уже переключился с кокса на пфайзер )
Надо укреплять наши границы от орд мордорских.
https://www.kommersant.ru/doc/4640053 пруф
Зкріпи! І зкріпний крокаділ!
Все правильно: Премія Дарвіна не повинна пройти мимо москалів.
І зкріпи з крокаділом їм у поміч!