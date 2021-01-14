УКР
Комітет рекомендує Раді скоротити кількість нардепів до 300

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому президентський законопроєкт №1017 про скорочення кількості народних депутатів до 300.

Таке рішення члени комітету ухвалили під час засідання 14 січня, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 17 із 22 членів комітету.

Для ухвалення законопроєкту парламентом у цілому потрібна конституційна більшість - 300 голосів.

Як пише рух "Чесно", законопроєкт №1017 було внесено президентом Володимиром Зеленським 29 серпня 2019 року, в перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання. Він змінює низку статей Конституції України, а саме:

  • зменшує конституційний склад парламенту з 450 до 300 нардепів (цю норму в разі ухвалення закону застосують уже до парламенту наступного, 10-го скликання);
  • прибирає зі ст. 76 норму про те, що народних депутатів обирають "на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування" (аби не було дублювання зі ст. 71, де ця норма також є);
  • уточнює, що народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою (станом на зараз у Конституції вимоги до кандидата в нардепи щодо володіння мовою немає);
  • додає до ст. 77 норму про те, що "Верховна Рада обирається за пропорційною виборчою системою".

Автор: 

ВР (15239) комітет (371) Конституція (550) скорочення (233)
Топ коментарі
+11
А що на це скаже "шанований" Конституційний суд?
14.01.2021 14:47 Відповісти
14.01.2021 14:47 Відповісти
+9
Олигархи тоже беднеют, приходится экономить, сложно прокормить 450 депутатов
14.01.2021 14:51 Відповісти
14.01.2021 14:51 Відповісти
+9
"Референдум" был сфальсифицирован старым уголовником кучмой. Если хотите потерять доступ к приемной "своего" депутата, тогда можно сокращать, но я бы рекомендовал Раде сократить этот рыговский комитет и расходы на совсем неконституционую "администрацию президента".
14.01.2021 14:55 Відповісти
14.01.2021 14:55 Відповісти
А що на це скаже "шанований" Конституційний суд?
14.01.2021 14:47 Відповісти
14.01.2021 14:47 Відповісти
💨💨
Пук!!))
14.01.2021 14:50 Відповісти
14.01.2021 14:50 Відповісти
А шо ему из Мацквы скажут,то он и скажет
14.01.2021 14:52 Відповісти
14.01.2021 14:52 Відповісти
так вони його для того й ломали,шоб не казав нічого...
14.01.2021 14:52 Відповісти
14.01.2021 14:52 Відповісти
КС почекає пару років, а потім визнає скорочення ВР неконституційним і всі рішення прийняті ВР за цей час накриються пи... кришкою рояля. А тих депутатів, що скоротили, відновлять і видадуть зарплатню за 2 роки з наших кишень.
14.01.2021 17:34 Відповісти
14.01.2021 17:34 Відповісти
да вообще ликвидировать ВР а зе-лупу сделать королем!
14.01.2021 20:00 Відповісти
14.01.2021 20:00 Відповісти
Взагалі то це рекомендував ще Всеукраїнський референдум 2000 року.
14.01.2021 14:48 Відповісти
14.01.2021 14:48 Відповісти
и никак не реализуют
14.01.2021 14:49 Відповісти
14.01.2021 14:49 Відповісти
"Референдум" был сфальсифицирован старым уголовником кучмой. Если хотите потерять доступ к приемной "своего" депутата, тогда можно сокращать, но я бы рекомендовал Раде сократить этот рыговский комитет и расходы на совсем неконституционую "администрацию президента".
14.01.2021 14:55 Відповісти
14.01.2021 14:55 Відповісти
Не думаю, що саме в цьому питанні довелося фальсифікувати, у народі давно вже думка, що 450 дармоїдів - це забагато...
Щодо двопалатного парламенту - то там може й нафальсифікували, а щодо скорочення депутатів і відміни недоторканності - то тут в суспільстві більш-менш одностайна підтримка є.

Я не кажу, добре це чи погано, так соціологія говорить!
14.01.2021 15:14 Відповісти
14.01.2021 15:14 Відповісти
Всеж хочеться наголосити, що це пагано, також додати, що двопалатний парламент=федералізація, волога мрія росиї та комуняк накшталт кучми з симоненком, але протиричіть Конституції, статті про унітарну державу. А щодо соціології - нажаль, населення вже багато разів доводило свою тупість, в тому ж першому турі(в другому виборів вже не було) якщо скласти голоси за зєльца, опзж, всіх цих мерсько-сепарськіх партій та, частково, пап, відсоток безумців та ворогів вражає.
14.01.2021 15:32 Відповісти
14.01.2021 15:32 Відповісти
протиричіть - протирічить

Тому й пишу більше російською, наслідки радянської русифікації.
14.01.2021 15:42 Відповісти
14.01.2021 15:42 Відповісти
Как только в Украине возникнет двупалатный парламент-можна проект Украина закрывать. У нас уже есть созданные РФ ДНР- ЛНР. Давайте еще собственными руками посоздаем такие же огрызки и будет Пуцькину радость.
14.01.2021 19:07 Відповісти
14.01.2021 19:07 Відповісти
100%
14.01.2021 19:17 Відповісти
14.01.2021 19:17 Відповісти
а ще й посаду президента
14.01.2021 15:24 Відповісти
14.01.2021 15:24 Відповісти
А що це дасть? Сволота кучма сподівався щось таке зробити, закінчуючи другий термін каденції, для наступника. Але ж достатньо скоротити каденцію до року, та, надіюсь, нарід навчиться обирати не двічи судимих, комуняк та просто дегенератів, а якщо ні, то справедливо отримає свою долю...
14.01.2021 15:38 Відповісти
14.01.2021 15:38 Відповісти
ликвідувати посаду "гетьмана-царя-імператора", ВР зробити з 600 депутатів, та кожен рік ротацію третини депутатів
14.01.2021 15:59 Відповісти
14.01.2021 15:59 Відповісти
Давно пора звільнитися від непотрібу (баласту), але потрібно провести ще перепим населення. А що заважає депутатам прийняти закон з простим формуванням;" Голосування за іншого дупутата (не персональне) автоматично веде до складання депутатських повноважень того депутата, який голосував, і того, за якого голосували". Це безкровна пропозиція. Інша, більш дієва: після кнопкодавства вивести кнопкодава і розстріляти перед Верховною Радою за порушення Конституції України і присяги депутата. Повірте, це потрібно буде зробити лише раз і забути термін "кнопкодавити".
14.01.2021 16:14 Відповісти
14.01.2021 16:14 Відповісти
я за!
14.01.2021 14:48 Відповісти
14.01.2021 14:48 Відповісти
а я против...пусть этим займется седьмой президент и следующая рада.
показати весь коментар
14.01.2021 14:53 Відповісти
і по одному партійному(безпартійному) депутату від 1 мільйона населення(близько 50) +
по одному від новостворених районів(136) +
по 1 на 500 тис жителів від великих міст з районним поділом...
і всьо...ці біля 200 депутатів предсталять інтереси всіх
14.01.2021 15:53 Відповісти
14.01.2021 15:53 Відповісти
пофигу благие намерения...ссср тоже был страной советов...а диктаторствовал сталин.
самое главное-кто и в чью пользу будет проводить реформы.
14.01.2021 16:03 Відповісти
14.01.2021 16:03 Відповісти
Все правильно: зачем платить 226 дармоедам за решение, если можно заплатить 101.
14.01.2021 20:26 Відповісти
14.01.2021 20:26 Відповісти
Рабиновичу это понравится. Будет рассказывать в виде анекдота, как зебобы не голосовали за сокращение самих себя.
14.01.2021 14:48 Відповісти
14.01.2021 14:48 Відповісти
Поэтому сокращение нужно начать с упразднения секты ОПЗЖ.
14.01.2021 17:44 Відповісти
14.01.2021 17:44 Відповісти
Вы, суки, еще койки в вашем публичном доме передвиньте! Сразу все изменится!
14.01.2021 14:48 Відповісти
14.01.2021 14:48 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
І пішло відволікання уваги охлосу від дійснх проблем!!
Та хоть сотню залиште-ціна на енергоносії зменьшиться?
14.01.2021 14:49 Відповісти
14.01.2021 14:49 Відповісти
Олигархи тоже беднеют, приходится экономить, сложно прокормить 450 депутатов
14.01.2021 14:51 Відповісти
14.01.2021 14:51 Відповісти
Пока толстый похудеет, худой здохнет, так что нашим олигархам не грозит ничего смертельного вообще.
14.01.2021 17:47 Відповісти
14.01.2021 17:47 Відповісти
Это ты можешь штуку туда, штуку сюда, а у олигархов каждый миллион на счету, поэтому они за любую возможность сэкономить цепляются.
14.01.2021 20:34 Відповісти
14.01.2021 20:34 Відповісти
Я прошу шоб мне колбасу сократили на 30%, с ув., тов. Евпата Кнуренко.(садится в "автозак", расстреливается)
Ну и не смешно?
Дубаи смотрят на нас как-то презрительно. Ну и Сейшелы тоже поднапряглись
Блин, собаке хвост отрубить - собака мож*д проголосовать... А, еще собачий рот там затерялся где-то ггггг
14.01.2021 14:51 Відповісти
14.01.2021 14:51 Відповісти
Депутатов сократить, но зарплату им повысить
14.01.2021 14:54 Відповісти
14.01.2021 14:54 Відповісти
Недоторканість вже прибрали. На очєрєді другая, горячьо ожидаємая мудрим нарідом тєма- сокращєніє вєрховной ради, очяга всєх бєд і лішеній.
14.01.2021 14:55 Відповісти
14.01.2021 14:55 Відповісти
Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов до 300
Ни в коем случае! (с)
14.01.2021 14:59 Відповісти
14.01.2021 14:59 Відповісти
Найкраще "скорочувати Верховну раду" збиралася Надька Савченко. Але довго міномет до баржі прилаштовувала...
14.01.2021 14:59 Відповісти
14.01.2021 14:59 Відповісти
давно пора
14.01.2021 15:00 Відповісти
14.01.2021 15:00 Відповісти
мешают узурпировать власть, да и барыгам накладно.
14.01.2021 15:01 Відповісти
14.01.2021 15:01 Відповісти
Ну хоть одно разумное предложение!
14.01.2021 15:02 Відповісти
14.01.2021 15:02 Відповісти
неа.. нужно выбрать со всех что есть 300 рыл депутаторов и - пустить в расход(сстальных оставить в живых) !!! а потом выбрать 100 экономистов и 100 юристов - только на один год !!! и с продлением их полномочий еще на год если правда вели себя подобающе, если плохо себя вели - НАХ - и ВСЕ !!!
14.01.2021 15:04 Відповісти
14.01.2021 15:04 Відповісти
Да уже сколько времени "рекомендовали". И сенсорную кнопку рекомендовали, и сократить рекомендовали, но как же они сами себя будет чего-то лишать. До следующих выборов, до следующих обещаний перед выборами, а после все становится на свои места. Есть пословица - обещать не значит жениться.
14.01.2021 15:05 Відповісти
14.01.2021 15:05 Відповісти
а некоторых до 200-х
14.01.2021 15:07 Відповісти
14.01.2021 15:07 Відповісти
Треба скоротити до100 дармоїдів і це потолок!
14.01.2021 15:11 Відповісти
14.01.2021 15:11 Відповісти
Якщо в єдиному борделі стане менше робітниць, їх послуги не зміняться, але ціна за них виросте.
Якби то нам американську систему виборів в сенат - раз на два роки переобирається третина, всі сидять по 6 років, але кожні два роки у політиків обох партій мандраж, бо обісратися не можна. А в нас шо, обрали і 5 років ні про шо не думай.
14.01.2021 15:19 Відповісти
14.01.2021 15:19 Відповісти
Еще один пучок зелени перед мордой Буриданова осла! Особенно радует "дискримиционная" статья о владении мовой...Это прямая причина для отклонения предложений в целом. Но , попиариться пианисту -хлебом не корми!
14.01.2021 15:20 Відповісти
14.01.2021 15:20 Відповісти
Пардон! Дискриминационную ....конечно же....
14.01.2021 15:24 Відповісти
14.01.2021 15:24 Відповісти
Хватит и до 100 а все кто был депутатами на НАРЫ на ПОЖИЗНЕННОЕ !!!
14.01.2021 15:30 Відповісти
14.01.2021 15:30 Відповісти
а ти, іноземцю, нічого не вкрав за своє сєроє життя? Думаєш, тебе немає за за що посадити й за що підвісити?
14.01.2021 16:12 Відповісти
14.01.2021 16:12 Відповісти
Да разогнать всех этих балаболов и прогульщиков к едр. фене!
14.01.2021 15:31 Відповісти
14.01.2021 15:31 Відповісти
Это не выгодно! Число депутатов необходимо увеличить в десять раз - до 3601. Для такой богатой и процветающей страны 300 депутатов - это... контпродуктивно и вообще... И предыдущий созыв не распускать, а составить из них сенат с пожизненным сенаторством, с правом наследства сенаторства детям и внукам.
14.01.2021 15:31 Відповісти
14.01.2021 15:31 Відповісти
Тобі кацапоквакаючий та кацапомешкаючий (бо жоден мешканець України про кацапсько-путінське слово "сєнатор" й уяви не має, це як "парєбрік"), тобі й трьох вистачить - тройка нквд. Що таке демократія не чув, нє? До речі, в супер-пупер багатій Румунії 480 народних обранців, у процвітаючій Рашці (звідки ти походиш) - 620, у мультибагатій Вірменії на 3 мільйона мешканців - 132 депутата (це як у нас було би 1892), в Італії (де так плачуться про свою бідність) - таки скорочують із 945 представників народу до 600... Й тільки кацапоквакаючі паразіти щось тут триндять про непотрібність парламенту. Мразі, коли ви вже всі повиздихаєте від власної вавки в голові.
14.01.2021 16:10 Відповісти
14.01.2021 16:10 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3241805/01921488-fdb0-739f-bc58-bda6faa02b77https://censor.net/ua/user/405499 ! У вас не тільки з гумором, а і з розумом ... проблема. Заховатися за псевдонімом https://censor.net/ua/user/405499 і видавати себе за патріота.
14.01.2021 16:23 Відповісти
14.01.2021 16:23 Відповісти
Меньше депутатов = меньше представителей народа во власти. Урезание собственных представителей могут поддерживать только идиоты )
Потому что чем меньше депутатов, тем меньше своих людей нужно будет найти и подкупить, тем проще будет протягивать мутные лоббистские законы.
14.01.2021 15:36 Відповісти
14.01.2021 15:36 Відповісти
постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (чому немає норми,котра вказує на те.що це має бути громадянин України ?(по состоянию на сейчас в Конституции требования к кандидату в нардепы по владения языком нет) це є протиріччя,котре шкідливе для держави України
14.01.2021 15:39 Відповісти
14.01.2021 15:39 Відповісти
Чергова маніпуляція що б відвернути увагу нагальних проблем ,знаючи що 300 голосів не знайдется ,але ж прензидент за ,значить" цар хороший все бояри вині". І зовсім не хочется їм говорити за корупції яка зашкалює ,за тарифи за ріст цін ,за посилення впливу олігархів і корумповані судди ,а як п'ята колона піднялась.Тобто не хочуть вони приймати закони про: деолігархизацію ,демонополізацію,деофшоризацію ,судову і податкову реформу.
14.01.2021 15:41 Відповісти
14.01.2021 15:41 Відповісти
Запам'ятайте й прикріпіть собі на стіну, або на лоб: скорочення кількості парламентарів означатиме збільшення витрат на утримання кожного з них і здорожчення вартості "вирішального" голосу, а також можливість швидше перекупити опозиціонерів й більшу віддаленість депутата від власних виборців. Вас ведуть в совок чи то в царизм, а ви хаваєте популістичну локшину, ну-ну.
14.01.2021 15:57 Відповісти
14.01.2021 15:57 Відповісти
Хто ж там "масовик-затєйник"? Це балаканини буде на 2 роки.... Потім нічого не получиться.... Я "ЗА"! Енергію та на ДП Антонов чи електромобілі випускати б, нехай і Фольксваген чи Японія, Китай... І вченим би робота і інженерам-тезнікам.....і пенсії + ВВП! Ляпнуть ще 4 роки.... , а може й менше, як так керуватимуть???
14.01.2021 16:00 Відповісти
14.01.2021 16:00 Відповісти
Це така собі популістська соломинка за яку хватається влада аби зберегти залишки рейтингу.
14.01.2021 16:00 Відповісти
14.01.2021 16:00 Відповісти
Давно пора звільнитися від непотрібу (баласту), але потрібно провести ще перепим населення. А що заважає депутатам прийняти закон з простим формуванням;" Голосування за іншого дупутата (не персональне) автоматично веде до складання депутатських повноважень того депутата, який голосував, і того, за якого голосували". Це безкровна пропозиція. Інша, більш дієва: після кнопкодавства вивести кнопкодава і розстріляти перед Верховною Радою за порушення Конституції України і присяги депутата. Повірте, це потрібно буде зробити лише раз і забути термін "кнопкодавити".
14.01.2021 16:16 Відповісти
14.01.2021 16:16 Відповісти
Ні в якому разі. Пам"ятаєте анекдот про новий каламбурчик - "Пливе баржа, на ній 300 чоловік народу, і у всіх сифіліс" Отак і тут, 300 чоловік депутатів, і всі зелені.
14.01.2021 16:21 Відповісти
14.01.2021 16:21 Відповісти
они ("депутаты") вообще не нужны!
14.01.2021 16:40 Відповісти
14.01.2021 16:40 Відповісти
Тобто, гвалтувати так гвалтувати Конституцію! Чому 300 (як зелених спартанців які штани протирали з корабельними соснами), а не 278 чи може взагалі залишить 10 для олігофренів, щоб хабадна олігархія купила скопом всю ВР і гралась як кіт з мишами в нібито демократію? Накладно їм зараз утримувати на 150 більше ротів коли суддя КС суду отримує 700 000 в місяць? Я ще розумію комісію, яка має клепку на конституційному праві як наприклад, Кармазін, Головатий, а з якого бодуна зелені ідіоти будуть проводити копирсання в Основному законі країни, якого прийняли самі ж олігархи на чолі мафіозного папи Кучми і, обана, по ній вже і вони гидують жити! Дивні хлопці ці зелені слуги упакованої плутократії.
14.01.2021 16:48 Відповісти
14.01.2021 16:48 Відповісти
Когда начнется бой за хлебные места?
Кто поступится первым?
14.01.2021 20:17 Відповісти
14.01.2021 20:17 Відповісти
И 300 много, хватит 250! Вполне хватит
14.01.2021 16:52 Відповісти
14.01.2021 16:52 Відповісти
300 депутатов купить легче, чем 450.
Только бизнес, ничего личного...
14.01.2021 17:16 Відповісти
14.01.2021 17:16 Відповісти
Нужно сократить до 100.
Каждой партии дать % голосов по количеству проголосовавших.
14.01.2021 17:16 Відповісти
14.01.2021 17:16 Відповісти
а как чурки во власть попадают ? языка-то нашего они не знают вобще
14.01.2021 17:39 Відповісти
14.01.2021 17:39 Відповісти
Олигархам 300 человек платить будет легче.
14.01.2021 17:59 Відповісти
14.01.2021 17:59 Відповісти
Пока есть олигархи, то не имеет значения сколько человек в Раде ибо они будут куплены олигархами и будут принимать законы для олигархов, а не как должны работать нормальные депутаты и голосовать так, как хотят их избиратели ибо избиратели дали им от своего голоса голосовать. Система Украины начнет менять по алгоритму в которой обязательно первое в цепи алгоритма - это уничтожение олигархов. Ибо любая другая последовательность действий будет не верной ибо олигархи будут ломать всю систему. Потому первое - это уничтожение олигархов! Когда не будет олигархов, то тогда никто не будет покупать власть, никто не будет покупать суды, никто не будет законы делать под олигархов ибо их не будет, и оздоровление системы будет только с уничтожением олигархов! По другому все реформы будут обречены на провал и крах! И какую власть не поставь или какие реформы не проведи, то олигархи все испортят! Все должны понимать, что олигархи - это все зло в стране! Платежки, нищета, законы не на благо народа, суды гнилые, все горе в стране вообщем идет корнем из олигархов! Система потому что бандитами выстроенная полностью олигархическая, что олигархи - это рабовладельцы, а народ Украины - это их рабы. Народ - это овцы для них, которых они стригут! Восстание должно быть против олигархов. Никакая смена власти не поможет ибо олигархи будут все ровно править страной и власть они любую купят. Народ должен в сетях, как Белорусы договариваться и идти забирать предприятия в гос власть, идти к олигархам в замки и гнать из страны олигархов или Линчевать их!
14.01.2021 18:15 Відповісти
14.01.2021 18:15 Відповісти
Да нет, есть разница. Если бы разницы не было то одернули за штанишки зеленого мувика и сказали а ну марш под лавку, и не издавай лай! А они коломойши молчат, а молчание у них - золото. Потому то и забегали их служки, и типа это народ, сколько терпеть 450.... А в это время судьи КС получают 700 000 в месяц, главы разных Укр- почт, газов, энерго ... по 1 - 2 млн заплату в месяц. Так что здесь, все не так и не туда, тем более когда это делают слуги олигархии.
14.01.2021 20:25 Відповісти
14.01.2021 20:25 Відповісти
этих козлов должно быть максимум по 2 человека из каждой области. и должны проживать постоянно в своей области.
14.01.2021 18:26 Відповісти
14.01.2021 18:26 Відповісти
хотелка кремля
14.01.2021 19:17 Відповісти
14.01.2021 19:17 Відповісти
Неужто олигари за***иь покупать голоса и хотят оптимизировать расходы взяток ? !
14.01.2021 21:32 Відповісти
14.01.2021 21:32 Відповісти
 
 