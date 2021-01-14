Комітет рекомендує Раді скоротити кількість нардепів до 300
Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому президентський законопроєкт №1017 про скорочення кількості народних депутатів до 300.
Таке рішення члени комітету ухвалили під час засідання 14 січня, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт підтримали 17 із 22 членів комітету.
Для ухвалення законопроєкту парламентом у цілому потрібна конституційна більшість - 300 голосів.
Як пише рух "Чесно", законопроєкт №1017 було внесено президентом Володимиром Зеленським 29 серпня 2019 року, в перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання. Він змінює низку статей Конституції України, а саме:
- зменшує конституційний склад парламенту з 450 до 300 нардепів (цю норму в разі ухвалення закону застосують уже до парламенту наступного, 10-го скликання);
- прибирає зі ст. 76 норму про те, що народних депутатів обирають "на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування" (аби не було дублювання зі ст. 71, де ця норма також є);
- уточнює, що народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою (станом на зараз у Конституції вимоги до кандидата в нардепи щодо володіння мовою немає);
- додає до ст. 77 норму про те, що "Верховна Рада обирається за пропорційною виборчою системою".
