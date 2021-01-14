Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов до 300
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №1017 о сокращении числа народных депутатов до 300.
Такое решение члены комитета приняли в ходе заседания 14 января, передает Цензор.НЕТ.
Законопроект поддержали 17 из 22 членов комитета.
Для принятия законопроекта парламентом в целом нужно конституционное большинство - 300 голосов.
Как пишет движение "Честно", законопроект №1017 был внесен президентом Владимиром Зеленским 29 августа 2019, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва. Он меняет ряд статей Конституции Украины, а именно:
- уменьшает конституционный состав с 450 до 300 нардепов (эту норму в случае принятия закона применят уже в парламент следующего, 10-го созыва)
- убирает из ст. 76 норму о том, что народных депутатов выбирают "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" (чтобы не было дублирования ст. 71, где эта норма также есть)
- уточняет, что народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (по состоянию на сейчас в Конституции требования к кандидату в нардепы по владения языком нет);
- добавляет к ст. 77 норму о том, что "Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе".
