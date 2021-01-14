Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов до 300

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №1017 о сокращении числа народных депутатов до 300.

Такое решение члены комитета приняли в ходе заседания 14 января, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 17 из 22 членов комитета.

Для принятия законопроекта парламентом в целом нужно конституционное большинство - 300 голосов.

Как пишет движение "Честно", законопроект №1017 был внесен президентом Владимиром Зеленским 29 августа 2019, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва. Он меняет ряд статей Конституции Украины, а именно:

уменьшает конституционный состав с 450 до 300 нардепов (эту норму в случае принятия закона применят уже в парламент следующего, 10-го созыва)

убирает из ст. 76 норму о том, что народных депутатов выбирают "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" (чтобы не было дублирования ст. 71, где эта норма также есть)

уточняет, что народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (по состоянию на сейчас в Конституции требования к кандидату в нардепы по владения языком нет);

добавляет к ст. 77 норму о том, что "Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе".

