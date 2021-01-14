РУС
Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов до 300

Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов до 300

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №1017 о сокращении числа народных депутатов до 300.

Такое решение члены комитета приняли в ходе заседания 14 января, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 17 из 22 членов комитета.

Для принятия законопроекта парламентом в целом нужно конституционное большинство - 300 голосов.

Как пишет движение "Честно", законопроект №1017 был внесен президентом Владимиром Зеленским 29 августа 2019, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва. Он меняет ряд статей Конституции Украины, а именно:

  • уменьшает конституционный состав с 450 до 300 нардепов (эту норму в случае принятия закона применят уже в парламент следующего, 10-го созыва)
  • убирает из ст. 76 норму о том, что народных депутатов выбирают "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" (чтобы не было дублирования ст. 71, где эта норма также есть)
  • уточняет, что народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (по состоянию на сейчас в Конституции требования к кандидату в нардепы по владения языком нет);
  • добавляет к ст. 77 норму о том, что "Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря

Автор: 

ВР (29428) комитет (562) Конституция (2237) сокращение (317)
Топ комментарии
+11
А що на це скаже "шанований" Конституційний суд?
14.01.2021 14:47 Ответить
+9
Олигархи тоже беднеют, приходится экономить, сложно прокормить 450 депутатов
14.01.2021 14:51 Ответить
+9
"Референдум" был сфальсифицирован старым уголовником кучмой. Если хотите потерять доступ к приемной "своего" депутата, тогда можно сокращать, но я бы рекомендовал Раде сократить этот рыговский комитет и расходы на совсем неконституционую "администрацию президента".
14.01.2021 14:55 Ответить
А що на це скаже "шанований" Конституційний суд?
14.01.2021 14:47 Ответить
💨💨
Пук!!))
14.01.2021 14:50 Ответить
А шо ему из Мацквы скажут,то он и скажет
14.01.2021 14:52 Ответить
так вони його для того й ломали,шоб не казав нічого...
14.01.2021 14:52 Ответить
КС почекає пару років, а потім визнає скорочення ВР неконституційним і всі рішення прийняті ВР за цей час накриються пи... кришкою рояля. А тих депутатів, що скоротили, відновлять і видадуть зарплатню за 2 роки з наших кишень.
14.01.2021 17:34 Ответить
да вообще ликвидировать ВР а зе-лупу сделать королем!
14.01.2021 20:00 Ответить
Взагалі то це рекомендував ще Всеукраїнський референдум 2000 року.
14.01.2021 14:48 Ответить
и никак не реализуют
14.01.2021 14:49 Ответить
"Референдум" был сфальсифицирован старым уголовником кучмой. Если хотите потерять доступ к приемной "своего" депутата, тогда можно сокращать, но я бы рекомендовал Раде сократить этот рыговский комитет и расходы на совсем неконституционую "администрацию президента".
14.01.2021 14:55 Ответить
Не думаю, що саме в цьому питанні довелося фальсифікувати, у народі давно вже думка, що 450 дармоїдів - це забагато...
Щодо двопалатного парламенту - то там може й нафальсифікували, а щодо скорочення депутатів і відміни недоторканності - то тут в суспільстві більш-менш одностайна підтримка є.

Я не кажу, добре це чи погано, так соціологія говорить!
14.01.2021 15:14 Ответить
Всеж хочеться наголосити, що це пагано, також додати, що двопалатний парламент=федералізація, волога мрія росиї та комуняк накшталт кучми з симоненком, але протиричіть Конституції, статті про унітарну державу. А щодо соціології - нажаль, населення вже багато разів доводило свою тупість, в тому ж першому турі(в другому виборів вже не було) якщо скласти голоси за зєльца, опзж, всіх цих мерсько-сепарськіх партій та, частково, пап, відсоток безумців та ворогів вражає.
14.01.2021 15:32 Ответить
протиричіть - протирічить

Тому й пишу більше російською, наслідки радянської русифікації.
14.01.2021 15:42 Ответить
Как только в Украине возникнет двупалатный парламент-можна проект Украина закрывать. У нас уже есть созданные РФ ДНР- ЛНР. Давайте еще собственными руками посоздаем такие же огрызки и будет Пуцькину радость.
14.01.2021 19:07 Ответить
100%
14.01.2021 19:17 Ответить
а ще й посаду президента
14.01.2021 15:24 Ответить
А що це дасть? Сволота кучма сподівався щось таке зробити, закінчуючи другий термін каденції, для наступника. Але ж достатньо скоротити каденцію до року, та, надіюсь, нарід навчиться обирати не двічи судимих, комуняк та просто дегенератів, а якщо ні, то справедливо отримає свою долю...
14.01.2021 15:38 Ответить
ликвідувати посаду "гетьмана-царя-імператора", ВР зробити з 600 депутатів, та кожен рік ротацію третини депутатів
14.01.2021 15:59 Ответить
Давно пора звільнитися від непотрібу (баласту), але потрібно провести ще перепим населення. А що заважає депутатам прийняти закон з простим формуванням;" Голосування за іншого дупутата (не персональне) автоматично веде до складання депутатських повноважень того депутата, який голосував, і того, за якого голосували". Це безкровна пропозиція. Інша, більш дієва: після кнопкодавства вивести кнопкодава і розстріляти перед Верховною Радою за порушення Конституції України і присяги депутата. Повірте, це потрібно буде зробити лише раз і забути термін "кнопкодавити".
14.01.2021 16:14 Ответить
я за!
14.01.2021 14:48 Ответить
а я против...пусть этим займется седьмой президент и следующая рада.
14.01.2021 14:53 Ответить
і по одному партійному(безпартійному) депутату від 1 мільйона населення(близько 50) +
по одному від новостворених районів(136) +
по 1 на 500 тис жителів від великих міст з районним поділом...
і всьо...ці біля 200 депутатів предсталять інтереси всіх
14.01.2021 15:53 Ответить
пофигу благие намерения...ссср тоже был страной советов...а диктаторствовал сталин.
самое главное-кто и в чью пользу будет проводить реформы.
14.01.2021 16:03 Ответить
Все правильно: зачем платить 226 дармоедам за решение, если можно заплатить 101.
14.01.2021 20:26 Ответить
Рабиновичу это понравится. Будет рассказывать в виде анекдота, как зебобы не голосовали за сокращение самих себя.
14.01.2021 14:48 Ответить
Поэтому сокращение нужно начать с упразднения секты ОПЗЖ.
14.01.2021 17:44 Ответить
Вы, суки, еще койки в вашем публичном доме передвиньте! Сразу все изменится!
14.01.2021 14:48 Ответить
🤣🤣🤣🤣
І пішло відволікання уваги охлосу від дійснх проблем!!
Та хоть сотню залиште-ціна на енергоносії зменьшиться?
14.01.2021 14:49 Ответить
Олигархи тоже беднеют, приходится экономить, сложно прокормить 450 депутатов
14.01.2021 14:51 Ответить
Пока толстый похудеет, худой здохнет, так что нашим олигархам не грозит ничего смертельного вообще.
14.01.2021 17:47 Ответить
Это ты можешь штуку туда, штуку сюда, а у олигархов каждый миллион на счету, поэтому они за любую возможность сэкономить цепляются.
14.01.2021 20:34 Ответить
Я прошу шоб мне колбасу сократили на 30%, с ув., тов. Евпата Кнуренко.(садится в "автозак", расстреливается)
Ну и не смешно?
Дубаи смотрят на нас как-то презрительно. Ну и Сейшелы тоже поднапряглись
Блин, собаке хвост отрубить - собака мож*д проголосовать... А, еще собачий рот там затерялся где-то ггггг
14.01.2021 14:51 Ответить
Депутатов сократить, но зарплату им повысить
14.01.2021 14:54 Ответить
Недоторканість вже прибрали. На очєрєді другая, горячьо ожидаємая мудрим нарідом тєма- сокращєніє вєрховной ради, очяга всєх бєд і лішеній.
14.01.2021 14:55 Ответить
Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов до 300
Ни в коем случае! (с)
14.01.2021 14:59 Ответить
Найкраще "скорочувати Верховну раду" збиралася Надька Савченко. Але довго міномет до баржі прилаштовувала...
14.01.2021 14:59 Ответить
давно пора
14.01.2021 15:00 Ответить
мешают узурпировать власть, да и барыгам накладно.
14.01.2021 15:01 Ответить
Ну хоть одно разумное предложение!
14.01.2021 15:02 Ответить
неа.. нужно выбрать со всех что есть 300 рыл депутаторов и - пустить в расход(сстальных оставить в живых) !!! а потом выбрать 100 экономистов и 100 юристов - только на один год !!! и с продлением их полномочий еще на год если правда вели себя подобающе, если плохо себя вели - НАХ - и ВСЕ !!!
14.01.2021 15:04 Ответить
Да уже сколько времени "рекомендовали". И сенсорную кнопку рекомендовали, и сократить рекомендовали, но как же они сами себя будет чего-то лишать. До следующих выборов, до следующих обещаний перед выборами, а после все становится на свои места. Есть пословица - обещать не значит жениться.
14.01.2021 15:05 Ответить
а некоторых до 200-х
14.01.2021 15:07 Ответить
Треба скоротити до100 дармоїдів і це потолок!
14.01.2021 15:11 Ответить
Якщо в єдиному борделі стане менше робітниць, їх послуги не зміняться, але ціна за них виросте.
Якби то нам американську систему виборів в сенат - раз на два роки переобирається третина, всі сидять по 6 років, але кожні два роки у політиків обох партій мандраж, бо обісратися не можна. А в нас шо, обрали і 5 років ні про шо не думай.
14.01.2021 15:19 Ответить
Еще один пучок зелени перед мордой Буриданова осла! Особенно радует "дискримиционная" статья о владении мовой...Это прямая причина для отклонения предложений в целом. Но , попиариться пианисту -хлебом не корми!
14.01.2021 15:20 Ответить
Пардон! Дискриминационную ....конечно же....
14.01.2021 15:24 Ответить
Хватит и до 100 а все кто был депутатами на НАРЫ на ПОЖИЗНЕННОЕ !!!
14.01.2021 15:30 Ответить
а ти, іноземцю, нічого не вкрав за своє сєроє життя? Думаєш, тебе немає за за що посадити й за що підвісити?
14.01.2021 16:12 Ответить
Да разогнать всех этих балаболов и прогульщиков к едр. фене!
14.01.2021 15:31 Ответить
Это не выгодно! Число депутатов необходимо увеличить в десять раз - до 3601. Для такой богатой и процветающей страны 300 депутатов - это... контпродуктивно и вообще... И предыдущий созыв не распускать, а составить из них сенат с пожизненным сенаторством, с правом наследства сенаторства детям и внукам.
14.01.2021 15:31 Ответить
Тобі кацапоквакаючий та кацапомешкаючий (бо жоден мешканець України про кацапсько-путінське слово "сєнатор" й уяви не має, це як "парєбрік"), тобі й трьох вистачить - тройка нквд. Що таке демократія не чув, нє? До речі, в супер-пупер багатій Румунії 480 народних обранців, у процвітаючій Рашці (звідки ти походиш) - 620, у мультибагатій Вірменії на 3 мільйона мешканців - 132 депутата (це як у нас було би 1892), в Італії (де так плачуться про свою бідність) - таки скорочують із 945 представників народу до 600... Й тільки кацапоквакаючі паразіти щось тут триндять про непотрібність парламенту. Мразі, коли ви вже всі повиздихаєте від власної вавки в голові.
14.01.2021 16:10 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3241805/01921488-fdb0-739f-bc58-bda6faa02b77https://censor.net/ua/user/405499 ! У вас не тільки з гумором, а і з розумом ... проблема. Заховатися за псевдонімом https://censor.net/ua/user/405499 і видавати себе за патріота.
14.01.2021 16:23 Ответить
Меньше депутатов = меньше представителей народа во власти. Урезание собственных представителей могут поддерживать только идиоты )
Потому что чем меньше депутатов, тем меньше своих людей нужно будет найти и подкупить, тем проще будет протягивать мутные лоббистские законы.
14.01.2021 15:36 Ответить
постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (чому немає норми,котра вказує на те.що це має бути громадянин України ?(по состоянию на сейчас в Конституции требования к кандидату в нардепы по владения языком нет) це є протиріччя,котре шкідливе для держави України
14.01.2021 15:39 Ответить
Чергова маніпуляція що б відвернути увагу нагальних проблем ,знаючи що 300 голосів не знайдется ,але ж прензидент за ,значить" цар хороший все бояри вині". І зовсім не хочется їм говорити за корупції яка зашкалює ,за тарифи за ріст цін ,за посилення впливу олігархів і корумповані судди ,а як п'ята колона піднялась.Тобто не хочуть вони приймати закони про: деолігархизацію ,демонополізацію,деофшоризацію ,судову і податкову реформу.
14.01.2021 15:41 Ответить
Запам'ятайте й прикріпіть собі на стіну, або на лоб: скорочення кількості парламентарів означатиме збільшення витрат на утримання кожного з них і здорожчення вартості "вирішального" голосу, а також можливість швидше перекупити опозиціонерів й більшу віддаленість депутата від власних виборців. Вас ведуть в совок чи то в царизм, а ви хаваєте популістичну локшину, ну-ну.
14.01.2021 15:57 Ответить
Хто ж там "масовик-затєйник"? Це балаканини буде на 2 роки.... Потім нічого не получиться.... Я "ЗА"! Енергію та на ДП Антонов чи електромобілі випускати б, нехай і Фольксваген чи Японія, Китай... І вченим би робота і інженерам-тезнікам.....і пенсії + ВВП! Ляпнуть ще 4 роки.... , а може й менше, як так керуватимуть???
14.01.2021 16:00 Ответить
Це така собі популістська соломинка за яку хватається влада аби зберегти залишки рейтингу.
14.01.2021 16:00 Ответить
Давно пора звільнитися від непотрібу (баласту), але потрібно провести ще перепим населення. А що заважає депутатам прийняти закон з простим формуванням;" Голосування за іншого дупутата (не персональне) автоматично веде до складання депутатських повноважень того депутата, який голосував, і того, за якого голосували". Це безкровна пропозиція. Інша, більш дієва: після кнопкодавства вивести кнопкодава і розстріляти перед Верховною Радою за порушення Конституції України і присяги депутата. Повірте, це потрібно буде зробити лише раз і забути термін "кнопкодавити".
14.01.2021 16:16 Ответить
Ні в якому разі. Пам"ятаєте анекдот про новий каламбурчик - "Пливе баржа, на ній 300 чоловік народу, і у всіх сифіліс" Отак і тут, 300 чоловік депутатів, і всі зелені.
14.01.2021 16:21 Ответить
они ("депутаты") вообще не нужны!
14.01.2021 16:40 Ответить
Тобто, гвалтувати так гвалтувати Конституцію! Чому 300 (як зелених спартанців які штани протирали з корабельними соснами), а не 278 чи може взагалі залишить 10 для олігофренів, щоб хабадна олігархія купила скопом всю ВР і гралась як кіт з мишами в нібито демократію? Накладно їм зараз утримувати на 150 більше ротів коли суддя КС суду отримує 700 000 в місяць? Я ще розумію комісію, яка має клепку на конституційному праві як наприклад, Кармазін, Головатий, а з якого бодуна зелені ідіоти будуть проводити копирсання в Основному законі країни, якого прийняли самі ж олігархи на чолі мафіозного папи Кучми і, обана, по ній вже і вони гидують жити! Дивні хлопці ці зелені слуги упакованої плутократії.
14.01.2021 16:48 Ответить
Когда начнется бой за хлебные места?
Кто поступится первым?
14.01.2021 20:17 Ответить
И 300 много, хватит 250! Вполне хватит
14.01.2021 16:52 Ответить
300 депутатов купить легче, чем 450.
Только бизнес, ничего личного...
14.01.2021 17:16 Ответить
Нужно сократить до 100.
Каждой партии дать % голосов по количеству проголосовавших.
14.01.2021 17:16 Ответить
а как чурки во власть попадают ? языка-то нашего они не знают вобще
14.01.2021 17:39 Ответить
Олигархам 300 человек платить будет легче.
14.01.2021 17:59 Ответить
Пока есть олигархи, то не имеет значения сколько человек в Раде ибо они будут куплены олигархами и будут принимать законы для олигархов, а не как должны работать нормальные депутаты и голосовать так, как хотят их избиратели ибо избиратели дали им от своего голоса голосовать. Система Украины начнет менять по алгоритму в которой обязательно первое в цепи алгоритма - это уничтожение олигархов. Ибо любая другая последовательность действий будет не верной ибо олигархи будут ломать всю систему. Потому первое - это уничтожение олигархов! Когда не будет олигархов, то тогда никто не будет покупать власть, никто не будет покупать суды, никто не будет законы делать под олигархов ибо их не будет, и оздоровление системы будет только с уничтожением олигархов! По другому все реформы будут обречены на провал и крах! И какую власть не поставь или какие реформы не проведи, то олигархи все испортят! Все должны понимать, что олигархи - это все зло в стране! Платежки, нищета, законы не на благо народа, суды гнилые, все горе в стране вообщем идет корнем из олигархов! Система потому что бандитами выстроенная полностью олигархическая, что олигархи - это рабовладельцы, а народ Украины - это их рабы. Народ - это овцы для них, которых они стригут! Восстание должно быть против олигархов. Никакая смена власти не поможет ибо олигархи будут все ровно править страной и власть они любую купят. Народ должен в сетях, как Белорусы договариваться и идти забирать предприятия в гос власть, идти к олигархам в замки и гнать из страны олигархов или Линчевать их!
14.01.2021 18:15 Ответить
Да нет, есть разница. Если бы разницы не было то одернули за штанишки зеленого мувика и сказали а ну марш под лавку, и не издавай лай! А они коломойши молчат, а молчание у них - золото. Потому то и забегали их служки, и типа это народ, сколько терпеть 450.... А в это время судьи КС получают 700 000 в месяц, главы разных Укр- почт, газов, энерго ... по 1 - 2 млн заплату в месяц. Так что здесь, все не так и не туда, тем более когда это делают слуги олигархии.
14.01.2021 20:25 Ответить
этих козлов должно быть максимум по 2 человека из каждой области. и должны проживать постоянно в своей области.
14.01.2021 18:26 Ответить
хотелка кремля
14.01.2021 19:17 Ответить
Неужто олигари за***иь покупать голоса и хотят оптимизировать расходы взяток ? !
14.01.2021 21:32 Ответить
 
 