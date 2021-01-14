Рада повинна розглянути відповідальність уряду за провал вакцинації, - віцеспікерка Кондратюк

Парламент повинен розглянути питання про відповідальність чиновників за безпрецедентний підрив нацбезпеки через провал вакцинації проти COVID-19.

Про це пише у фейсбуці заступниця голови ВР, депутатка "Батьківщини" Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

Вона звернула увагу, що щеплення громадян вже почали 45 країн світу. Масову вакцинацію розпочала навіть Албанія, населення якої менше, ніж населення Києва. Безкоштовно вакциною Pfizer роблять щеплення громадянам і в Молдові.

"На цьому тлі Україна, яка досі не почала вакцинацію і має нульові запаси вакцин проти COVID-19, видається повним лузером, як країна третього світу. Єдине, що змогли наші чиновники, - домовитися про закупівлю китайської вакцини, ефективність якої поки ще не доведена", - вважає Кондратюк.

На думку політика, провал комунікації з цього питання викликає недовіру до вакцин, і буде складно вакцинувати перші 20 млн громадян, що входять до груп ризику.

"Я переконана, питання відповідальності наших чиновників за безпрецедентний підрив національної безпеки в частині протидії пандемічним викликам - має стати предметом детального розгляду і обговорення на перших засіданнях Верховної Ради в новому році", - написала Кондратюк.





