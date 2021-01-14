Рада повинна розглянути відповідальність уряду за провал вакцинації, - віцеспікерка Кондратюк
Парламент повинен розглянути питання про відповідальність чиновників за безпрецедентний підрив нацбезпеки через провал вакцинації проти COVID-19.
Про це пише у фейсбуці заступниця голови ВР, депутатка "Батьківщини" Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.
Вона звернула увагу, що щеплення громадян вже почали 45 країн світу. Масову вакцинацію розпочала навіть Албанія, населення якої менше, ніж населення Києва. Безкоштовно вакциною Pfizer роблять щеплення громадянам і в Молдові.
"На цьому тлі Україна, яка досі не почала вакцинацію і має нульові запаси вакцин проти COVID-19, видається повним лузером, як країна третього світу. Єдине, що змогли наші чиновники, - домовитися про закупівлю китайської вакцини, ефективність якої поки ще не доведена", - вважає Кондратюк.
На думку політика, провал комунікації з цього питання викликає недовіру до вакцин, і буде складно вакцинувати перші 20 млн громадян, що входять до груп ризику.
"Я переконана, питання відповідальності наших чиновників за безпрецедентний підрив національної безпеки в частині протидії пандемічним викликам - має стати предметом детального розгляду і обговорення на перших засіданнях Верховної Ради в новому році", - написала Кондратюк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не быть тебе уже зелёным... ...разве что красным... ... от гнева...*)
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/25/7260684/ Зеленський взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/25/7260684/ Субота, 25 липня 2020
Степанов, пля, виноват... Там все твари конченые...
А для путена они прекрасно выполняют возложенное на них...
"В 1998 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F Хирургия ».В 2004 году - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика»
Во как два института подряд. А в перерыве между учебой ,"с 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Газ Украины » НАК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Нафтогаз Украины ».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственной налоговой администрации Украины ."
Ну и дальше пойдем.
"С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Сердюка .
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».2011-2016 гг - возглавлял ГП «Полиграфкомбинат Украина», который изготавливал бланки официальных документов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 паспорта , трудовые и медицинские книжки и др.
21 декабря 2016 года Кабмин одобрил назначение Степанова главой Одесской ОГАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . С 12 января 2017 года официально вступил в должность председателя Одесской областной государственной администрации.
Ну вот как то так. Вот такой у нас министр-"хирург" с корочкой о высшем образовании, и с опытом работы по специальности ноль целых хрен десятых процента. И куда подевались все те кто критиковали Супрун? Кстати не только зеленые. Вот например, почему закрыла свое хлебало и молча сопит в две дырочки фаворитка Петра Олечка прости господи Богомолец, Амосова и т.д. и т. п.? Наверное ее все устраивает. Вот благодаря таким вот шлюхам,Супрун и не стала полноценным министром, и все время работала с приставкой и.о.