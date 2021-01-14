РУС
Рада должна рассмотреть ответственность правительства за провал вакцинации, - вице-спикер Кондратюк

Парламент должен рассмотреть вопрос об ответственности чиновников за беспрецедентный подрыв нацбезопасности из-за провала вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет в Фейсбуке зампредседателя ВР, депутат "Батькивщины" Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

Она обратила внимание, что прививки граждан уже начали 45 стран мира. Массовую вакцинацию начала даже Албания, население которой меньше, чем население Киева. Бесплатно вакциной Pfizer делают прививки гражданам и в Молдове.

"На этом фоне Украина, которая до сих пор не начала вакцинацию и имеет нулевые запасы вакцин от COVID-19, выглядит полным лузером, как страна третьего мира. Единственное, что смогли наши чиновники, - договориться о закупке китайской вакцины, эффективность которой пока еще не доказана", - считает Кондратюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов остановил закупку антиковидной вакцины за $3 и решил покупать за $17 Sinovac с эффективностью 50%, - Устинова

По мнению политика, провал коммуникации по этому вопросу вызывает недоверие к вакцинам, и будет сложно вакцинировать первых 20 млн граждан, входящих в группы риска.

"Я убеждена, вопрос ответственности наших чиновников за беспрецедентный подрыв национальной безопасности в части противодействия пандемическим вызовам - должен стать предметом детального рассмотрения и обсуждения на первых заседаниях Верховной Рады в новом году", - написала Кондратюк.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями. ВИДЕО

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4915) Кондратюк Елена (83) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+14
Нагадайте яких чиновників? Оцього?

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/25/7260684/ Зеленський взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/25/7260684/ Субота, 25 липня 2020
14.01.2021 16:03 Ответить
+10
дохтор смерть -это ваш степанов,и вы вот вот это ощутите на себе...а барыга настоящий-это ваш зеля,поэтому вы Пороха ненавидите
14.01.2021 16:07 Ответить
+8
Еще неизвестно, что лучше: провал или вакцинация от зелёных. Как бы совсем после этого зелёным не стать. Уже навечно...
14.01.2021 16:01 Ответить
Еще неизвестно, что лучше: провал или вакцинация от зелёных. Как бы совсем после этого зелёным не стать. Уже навечно...
14.01.2021 16:01 Ответить
Уже известно : "провал вакцинации"
Не быть тебе уже зелёным... ...разве что красным... ... от гнева...*)
14.01.2021 16:04 Ответить
Крыски чуют,шо жаренным для них пахнет...ну а шо -зекретин устроил новый геноцид,и мало кто теперь выживет ...
14.01.2021 16:02 Ответить
дохтор смерть -это ваш степанов,и вы вот вот это ощутите на себе...а барыга настоящий-это ваш зеля,поэтому вы Пороха ненавидите
14.01.2021 16:07 Ответить
Тыц и нет тупой ватной бошки😂🌷
14.01.2021 16:17 Ответить
А кто за это правительство голосовал? Кто вам насрал в штаны? Порошенко?
14.01.2021 16:02 Ответить
14.01.2021 16:03 Ответить
То было после первой дорожки. а после первой их еще было и было
14.01.2021 16:53 Ответить
Кто должен рассмотреть !? ВР !?.. только Суды и расстрельная команда и не только за вакцинацию !!!
14.01.2021 16:07 Ответить
Сипатое чмо не может что-бы не обхезаться.
14.01.2021 16:10 Ответить
Лысый . забери своего шефа нах... в 95 квартал.
14.01.2021 16:12 Ответить
Кондратюк ніколи не була в СН.
14.01.2021 16:17 Ответить
То при чому тут націоналізм, я б дістав з історичних полиць і здув пилюку з іншого політичного терміну, який активно використовувався радянською пресою , починаючи з 1949р, з відомих подій на Близькому сході...
14.01.2021 16:18 Ответить
НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, а клоуна зеленского
14.01.2021 16:23 Ответить
пля - от зе-гниды стрелки отводишь?
Степанов, пля, виноват... Там все твари конченые...
14.01.2021 17:17 Ответить
Не ни одной ситуации, с которой бы зесрань не вышла бы с позором
14.01.2021 16:54 Ответить
Это ты так думаешь.
А для путена они прекрасно выполняют возложенное на них...
14.01.2021 17:18 Ответить
Це така хитродупа в нас ВР, хоче все перекласти на КМУ. Коли бахне то всіх спитають, що робили з вірусом щоб знизити пандемію ? В Буковелі, Дубаях, Омані і Кюршавелі тендери на вакцину проводили?
14.01.2021 16:56 Ответить
Якого уряду? Там є відповідальна особа, яка все взяла на контроль. І голоне щоб ви знали - вони чемпіони по боротьбі з коронавірусом. Чи такого ніхто не говорив?
14.01.2021 17:11 Ответить
Рассмотрят и тут же забудут
14.01.2021 17:42 Ответить
Вспомнил как обвиняли Супрун во всех смертных грехах. В особенности в том, что у нее не такое видите ли медицинское образование. Специально проверил это самое образование у Степаонва.
"В 1998 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F Хирургия ».В 2004 году - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика»
Во как два института подряд. А в перерыве между учебой ,"с 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Газ Украины » НАК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Нафтогаз Украины ».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственной налоговой администрации Украины ."
Ну и дальше пойдем.
"С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Сердюка .
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».2011-2016 гг - возглавлял ГП «Полиграфкомбинат Украина», который изготавливал бланки официальных документов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 паспорта , трудовые и медицинские книжки и др.
21 декабря 2016 года Кабмин одобрил назначение Степанова главой Одесской ОГАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . С 12 января 2017 года официально вступил в должность председателя Одесской областной государственной администрации.
Ну вот как то так. Вот такой у нас министр-"хирург" с корочкой о высшем образовании, и с опытом работы по специальности ноль целых хрен десятых процента. И куда подевались все те кто критиковали Супрун? Кстати не только зеленые. Вот например, почему закрыла свое хлебало и молча сопит в две дырочки фаворитка Петра Олечка прости господи Богомолец, Амосова и т.д. и т. п.? Наверное ее все устраивает. Вот благодаря таким вот шлюхам,Супрун и не стала полноценным министром, и все время работала с приставкой и.о.
14.01.2021 18:44 Ответить
Вообще то, вакцинация населения от ковида - это настолько стратегически важная вещь, что ею должен был заниматься лично Зеленский весь прошлый год днём и ночью без выходных. А это счастливое чмо вон, в Буковеле катался, радостный, как идиот.
14.01.2021 21:17 Ответить
 
 