Рада должна рассмотреть ответственность правительства за провал вакцинации, - вице-спикер Кондратюк

Парламент должен рассмотреть вопрос об ответственности чиновников за беспрецедентный подрыв нацбезопасности из-за провала вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет в Фейсбуке зампредседателя ВР, депутат "Батькивщины" Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

Она обратила внимание, что прививки граждан уже начали 45 стран мира. Массовую вакцинацию начала даже Албания, население которой меньше, чем население Киева. Бесплатно вакциной Pfizer делают прививки гражданам и в Молдове.

"На этом фоне Украина, которая до сих пор не начала вакцинацию и имеет нулевые запасы вакцин от COVID-19, выглядит полным лузером, как страна третьего мира. Единственное, что смогли наши чиновники, - договориться о закупке китайской вакцины, эффективность которой пока еще не доказана", - считает Кондратюк.

По мнению политика, провал коммуникации по этому вопросу вызывает недоверие к вакцинам, и будет сложно вакцинировать первых 20 млн граждан, входящих в группы риска.

"Я убеждена, вопрос ответственности наших чиновников за беспрецедентный подрыв национальной безопасности в части противодействия пандемическим вызовам - должен стать предметом детального рассмотрения и обсуждения на первых заседаниях Верховной Рады в новом году", - написала Кондратюк.

