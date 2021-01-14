Рада должна рассмотреть ответственность правительства за провал вакцинации, - вице-спикер Кондратюк
Парламент должен рассмотреть вопрос об ответственности чиновников за беспрецедентный подрыв нацбезопасности из-за провала вакцинации от COVID-19.
Об этом пишет в Фейсбуке зампредседателя ВР, депутат "Батькивщины" Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.
Она обратила внимание, что прививки граждан уже начали 45 стран мира. Массовую вакцинацию начала даже Албания, население которой меньше, чем население Киева. Бесплатно вакциной Pfizer делают прививки гражданам и в Молдове.
"На этом фоне Украина, которая до сих пор не начала вакцинацию и имеет нулевые запасы вакцин от COVID-19, выглядит полным лузером, как страна третьего мира. Единственное, что смогли наши чиновники, - договориться о закупке китайской вакцины, эффективность которой пока еще не доказана", - считает Кондратюк.
Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов остановил закупку антиковидной вакцины за $3 и решил покупать за $17 Sinovac с эффективностью 50%, - Устинова
По мнению политика, провал коммуникации по этому вопросу вызывает недоверие к вакцинам, и будет сложно вакцинировать первых 20 млн граждан, входящих в группы риска.
"Я убеждена, вопрос ответственности наших чиновников за беспрецедентный подрыв национальной безопасности в части противодействия пандемическим вызовам - должен стать предметом детального рассмотрения и обсуждения на первых заседаниях Верховной Рады в новом году", - написала Кондратюк.
Также на Цензор.НЕТ: Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не быть тебе уже зелёным... ...разве что красным... ... от гнева...*)
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/25/7260684/ Зеленський взяв під контроль отримання Україною вакцини від Covid-19
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/25/7260684/ Субота, 25 липня 2020
Степанов, пля, виноват... Там все твари конченые...
А для путена они прекрасно выполняют возложенное на них...
"В 1998 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F Хирургия ».В 2004 году - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика»
Во как два института подряд. А в перерыве между учебой ,"с 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Газ Украины » НАК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Нафтогаз Украины ».
2001-2003 года - замгендиректора ЗАО «Промышленно-финансовая компания "Вече"».
В 2003-2004 годах работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственной налоговой администрации Украины ."
Ну и дальше пойдем.
"С 2004 по 2008 работал председателем совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Сердюка .
После этого Максим Степанов занимал должность директор государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски».2011-2016 гг - возглавлял ГП «Полиграфкомбинат Украина», который изготавливал бланки официальных документов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 паспорта , трудовые и медицинские книжки и др.
21 декабря 2016 года Кабмин одобрил назначение Степанова главой Одесской ОГАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . С 12 января 2017 года официально вступил в должность председателя Одесской областной государственной администрации.
Ну вот как то так. Вот такой у нас министр-"хирург" с корочкой о высшем образовании, и с опытом работы по специальности ноль целых хрен десятых процента. И куда подевались все те кто критиковали Супрун? Кстати не только зеленые. Вот например, почему закрыла свое хлебало и молча сопит в две дырочки фаворитка Петра Олечка прости господи Богомолец, Амосова и т.д. и т. п.? Наверное ее все устраивает. Вот благодаря таким вот шлюхам,Супрун и не стала полноценным министром, и все время работала с приставкой и.о.