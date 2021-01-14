Новий штам коронавірусу виявлено в 25-ти країнах Європи, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує поширення нового мутованого штаму коронавірусу в Європейському регіоні. Зафіксували новий штам COVID-19 вже в 25 європейських країнах.

Про це сьогодні на пресконференції заявив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цей варіант вірусу поширюється значно швидше, однак не має істотного впливу на тяжкість захворювання. Також у ВООЗ додали, що він поширюється в усіх вікових групах.

"Нові труднощі створює і сам вірус. Як і всі віруси, в міру своєї циркуляції вірус, який викликає COVID-19, згодом змінюється. Я прекрасно розумію тривогу, пов'язану з можливими наслідками появи варіанта SARS-CoV-2, який викликає стурбованість. Про виявлення нового штаму повідомили вже 25 країн Європейського регіону ВООЗ", - заявив Клюге.

