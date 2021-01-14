УКР
Новини Коронавірус і карантин
Новий штам коронавірусу виявлено в 25-ти країнах Європи, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує поширення нового мутованого штаму коронавірусу в Європейському регіоні. Зафіксували новий штам COVID-19 вже в 25 європейських країнах.

Про це сьогодні на пресконференції заявив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, цей варіант вірусу поширюється значно швидше, однак не має істотного впливу на тяжкість захворювання. Також у ВООЗ додали, що він поширюється в усіх вікових групах.

"Нові труднощі створює і сам вірус. Як і всі віруси, в міру своєї циркуляції вірус, який викликає COVID-19, згодом змінюється. Я прекрасно розумію тривогу, пов'язану з можливими наслідками появи варіанта SARS-CoV-2, який викликає стурбованість. Про виявлення нового штаму повідомили вже 25 країн Європейського регіону ВООЗ", - заявив Клюге.

Також читайте: Ситуація з COVID-19 у 2021 році залишиться непростою, однак стане більш керованою, - глава європейського підрозділу ВООЗ Клюге

ВООЗ (775) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Ученые предупредили, что переболевшие коронавирусом люди могут продолжать его распространение.. .. т.е. - вакцина не останавливает заражение, переболевшие не перестают заражать, но вы все сидите дома пока мы шота еще новенькое придумаем.(с)
14.01.2021 17:22 Відповісти
Новости о появлении новых штаммов ковида раздражают своей бессмысленностью. Потому, что никого не интересует новизна, а всех интересует, действуют ли против нового штамма существующие вакцины. Никого не интересует, будет ли это штамм 2.1.1 или 2.1.2. А этого важного момента в новостях нет, и возникает массовое сомнение в том, нужно ли вакцинироваться, если это бесполезно, и выбрасывать деньги на ветер.
14.01.2021 17:41 Відповісти
Вочевидь в Клюге йшлося про британську мутацію. Навряд поки щось інше виявили в 25 країнах Європи. Але це треба додумувати самому.
14.01.2021 21:09 Відповісти
https://twitter.com/TarasBerezovets
https://twitter.com/TarasBerezovets

Taras Berezovets

@TarasBerezovets

·https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1349669377734565889 5 ч

Поздравляю. Мы теперь европейская Африка (!). Мы единственные в красной карантинной зоне. Даже Беларусь и Балканы в лучшей ситуации. Так стыдно за мою страну мне не было никогда в жизни.
14.01.2021 18:38 Відповісти
Ну и что ?
14.01.2021 18:42 Відповісти
 
 