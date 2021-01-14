Новый штамм коронавируса обнаружен в 25-ти странах Европы, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового мутировавшего штамма коронавируса в Европейском регионе. Зафиксировали новый штамм COVID-19 уже в 25 европейских странах.
Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, этот вариант вируса распространяется значительно быстрее, однако не оказывает существенного влияния на тяжесть заболевания. Также в ВОЗ добавили, что он распространяется во всех возрастных группах.
"Новые сложности создает и сам вирус. Как и все вирусы, в меру своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего обеспокоенность варианта SARS-CoV-2. Об обнаружении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ", - заявил Клюге.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/TarasBerezovets
Taras Berezovets
@TarasBerezovets
·https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1349669377734565889 5 ч
Поздравляю. Мы теперь европейская Африка (!). Мы единственные в красной карантинной зоне. Даже Беларусь и Балканы в лучшей ситуации. Так стыдно за мою страну мне не было никогда в жизни.