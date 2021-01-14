Новый штамм коронавируса обнаружен в 25-ти странах Европы, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового мутировавшего штамма коронавируса в Европейском регионе. Зафиксировали новый штамм COVID-19 уже в 25 европейских странах.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, этот вариант вируса распространяется значительно быстрее, однако не оказывает существенного влияния на тяжесть заболевания. Также в ВОЗ добавили, что он распространяется во всех возрастных группах.

"Новые сложности создает и сам вирус. Как и все вирусы, в меру своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего обеспокоенность варианта SARS-CoV-2. Об обнаружении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ", - заявил Клюге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань. ВИДЕО