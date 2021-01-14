РУС
Новый штамм коронавируса обнаружен в 25-ти странах Европы, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса обнаружен в 25-ти странах Европы, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового мутировавшего штамма коронавируса в Европейском регионе. Зафиксировали новый штамм COVID-19 уже в 25 европейских странах.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, этот вариант вируса распространяется значительно быстрее, однако не оказывает существенного влияния на тяжесть заболевания. Также в ВОЗ добавили, что он распространяется во всех возрастных группах.

"Новые сложности создает и сам вирус. Как и все вирусы, в меру своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего обеспокоенность варианта SARS-CoV-2. Об обнаружении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ", - заявил Клюге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Международная группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань. ВИДЕО

Ученые предупредили, что переболевшие коронавирусом люди могут продолжать его распространение.. .. т.е. - вакцина не останавливает заражение, переболевшие не перестают заражать, но вы все сидите дома пока мы шота еще новенькое придумаем.(с)
14.01.2021 17:22 Ответить
Новости о появлении новых штаммов ковида раздражают своей бессмысленностью. Потому, что никого не интересует новизна, а всех интересует, действуют ли против нового штамма существующие вакцины. Никого не интересует, будет ли это штамм 2.1.1 или 2.1.2. А этого важного момента в новостях нет, и возникает массовое сомнение в том, нужно ли вакцинироваться, если это бесполезно, и выбрасывать деньги на ветер.
14.01.2021 17:41 Ответить
Вочевидь в Клюге йшлося про британську мутацію. Навряд поки щось інше виявили в 25 країнах Європи. Але це треба додумувати самому.
14.01.2021 21:09 Ответить
Поздравляю. Мы теперь европейская Африка (!). Мы единственные в красной карантинной зоне. Даже Беларусь и Балканы в лучшей ситуации. Так стыдно за мою страну мне не было никогда в жизни.
14.01.2021 18:38 Ответить
Ну и что ?
14.01.2021 18:42 Ответить
 
 