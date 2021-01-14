УКР
Прокуратура повідомила про підозру в зраді "меру" окупованого Дебальцевого

Так званому "меру Дебальцевого" повідомили про підозру у вчиненні низки злочинів.

Про це пише пресслужба прокуратури в Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури жителю м. Дебальцеве заочно повідомлено про підозру в участі в терористичній організації і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України)", - сказано в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2019 року чоловік, будучи так званим "головою адміністрації міста Дебальцеве", спільно з учасниками інших самопроголошених органів "ДНР" забезпечує надання матеріальної підтримки представникам незаконних збройних формувань РФ.

На цій посаді так званий "мер" реалізує політику окупаційної адміністрації в Донецькій області про стягнення на її користь коштів у вигляді "податків", а також перереєстрації підприємств і промислових потужностей, що залишилися на території міста.

Читайте також: Найманцеві РФ, який воював проти ЗСУ в районі Дебальцевого, загрожує до 15 років позбавлення волі, - прокуратура

Крім того, через засоби масової інформації, використовуючи надані владні повноваження, проводить агітаційно-роз'яснювальну роботу з популяризації самостійності "ДНР".

Досудове розслідування проводиться співробітниками ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

прокуратура (3753) Донбас (22366) Дебальцеве (134)
Топ коментарі
+5
После 7!-летнего цирка со Штепой, мэры городов по всей стране могут чувствовать себя замечательно, никакой ответственности, твори что хочешь, главное занести
14.01.2021 17:14 Відповісти
+5
Выдвигать подозрения недосягаемым для прокуратуры колаборантам и трудоустраивать у себя таких же Татарова и Портнова, это так по-зеленски.
14.01.2021 17:32 Відповісти
+1
А Реве из Бахмута ничего не предъявили, хотя он точно такой же враг Украины.
14.01.2021 17:06 Відповісти
не прошло и 3 года..
14.01.2021 17:03 Відповісти
А сепаратистка Штепа????
Колишній мер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність України, пройшла до міськради Слов'янська.
Про це свідчать дані https://drive.google.com/drive/folders/19FfJz84ZMr9vcT8c5B6Ctqa2MY_-VUmJ?fbclid=IwAR3J_ycomeyMHwzDrIYTumakUrhHR24ou7lkLxst4YMSIHNik4-ciY1IdxU результатів голосування громадян на місцевих виборах 25 жовтня.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/elections/nelya-shtepa-skandalna-separatistka-proyshla-u-meriyu-slov-yanska-11204747.html
14.01.2021 18:12 Відповісти
Шкапа зараз державна людина.
14.01.2021 18:26 Відповісти
Вот это всё и ведет к ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ.Не будет Штепа и ее подобные сидеть, а прийдут к власти____ждите войны.
14.01.2021 20:05 Відповісти
А чого ж, корова видоєна, тепер можна випускати на випас.
14.01.2021 18:48 Відповісти
па он в курсе?) клоуны на большой зп...
14.01.2021 17:20 Відповісти
Таке пояснити не під силу навіть консилімуму психіатрів і психологів. Не зрозуміють вони як це, сидячи на суку, рубати його (державні інтереси).
14.01.2021 18:44 Відповісти
Одна назва міста без першої літери на російському діалекті за все каже.
14.01.2021 17:47 Відповісти
Схоже як назва магазина "Меблі", також без першої літери.
14.01.2021 18:46 Відповісти
 
 