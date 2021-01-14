Прокуратура повідомила про підозру в зраді "меру" окупованого Дебальцевого

Так званому "меру Дебальцевого" повідомили про підозру у вчиненні низки злочинів.

Про це пише пресслужба прокуратури в Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури жителю м. Дебальцеве заочно повідомлено про підозру в участі в терористичній організації і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України)", - сказано в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2019 року чоловік, будучи так званим "головою адміністрації міста Дебальцеве", спільно з учасниками інших самопроголошених органів "ДНР" забезпечує надання матеріальної підтримки представникам незаконних збройних формувань РФ.

На цій посаді так званий "мер" реалізує політику окупаційної адміністрації в Донецькій області про стягнення на її користь коштів у вигляді "податків", а також перереєстрації підприємств і промислових потужностей, що залишилися на території міста.

Крім того, через засоби масової інформації, використовуючи надані владні повноваження, проводить агітаційно-роз'яснювальну роботу з популяризації самостійності "ДНР".

Досудове розслідування проводиться співробітниками ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.