РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7725 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 305 12

Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене "мэру" оккупированного Дебальцево

Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене "мэру" оккупированного Дебальцево

Так называемому "мэру Дебальцево" сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры жителю г. Дебальцево заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года мужчина, будучи так называемым "главой администрации города Дебальцево", совместно с участниками других самопровозглашенных органов "ДНР" обеспечивает предоставление материальной поддержки представителям незаконных вооруженных формирований РФ.

Читайте также: Наемнику РФ, воевавшему против ВСУ в районе Дебальцево, грозит до 15 лет лишения свободы, - прокуратура

На указанной должности так называемый "мэр" реализует политику оккупационной администрации в Донецкой области о взыскании в их пользу средств в виде "налогов", а также перерегистрации предприятий и промышленных мощностей, оставшихся на территории города.

Кроме того, через средства массовой информации, используя предоставленные властные полномочия, проводит агитационно-разъяснительную работу по популяризации самостоятельности "ДНР".

Досудебное расследование проводится сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

прокуратура (5075) Донбасс (26966) Дебальцево (648)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
После 7!-летнего цирка со Штепой, мэры городов по всей стране могут чувствовать себя замечательно, никакой ответственности, твори что хочешь, главное занести
показать весь комментарий
14.01.2021 17:14 Ответить
+5
Выдвигать подозрения недосягаемым для прокуратуры колаборантам и трудоустраивать у себя таких же Татарова и Портнова, это так по-зеленски.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:32 Ответить
+1
А Реве из Бахмута ничего не предъявили, хотя он точно такой же враг Украины.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не прошло и 3 года..
показать весь комментарий
14.01.2021 17:03 Ответить
А сепаратистка Штепа????
Колишній мер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність України, пройшла до міськради Слов'янська.
Про це свідчать дані https://drive.google.com/drive/folders/19FfJz84ZMr9vcT8c5B6Ctqa2MY_-VUmJ?fbclid=IwAR3J_ycomeyMHwzDrIYTumakUrhHR24ou7lkLxst4YMSIHNik4-ciY1IdxU результатів голосування громадян на місцевих виборах 25 жовтня.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/elections/nelya-shtepa-skandalna-separatistka-proyshla-u-meriyu-slov-yanska-11204747.html
показать весь комментарий
14.01.2021 18:12 Ответить
Шкапа зараз державна людина.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:26 Ответить
Вот это всё и ведет к ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ.Не будет Штепа и ее подобные сидеть, а прийдут к власти____ждите войны.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:05 Ответить
А чого ж, корова видоєна, тепер можна випускати на випас.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:48 Ответить
А Реве из Бахмута ничего не предъявили, хотя он точно такой же враг Украины.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:06 Ответить
После 7!-летнего цирка со Штепой, мэры городов по всей стране могут чувствовать себя замечательно, никакой ответственности, твори что хочешь, главное занести
показать весь комментарий
14.01.2021 17:14 Ответить
па он в курсе?) клоуны на большой зп...
показать весь комментарий
14.01.2021 17:20 Ответить
Выдвигать подозрения недосягаемым для прокуратуры колаборантам и трудоустраивать у себя таких же Татарова и Портнова, это так по-зеленски.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:32 Ответить
Таке пояснити не під силу навіть консилімуму психіатрів і психологів. Не зрозуміють вони як це, сидячи на суку, рубати його (державні інтереси).
показать весь комментарий
14.01.2021 18:44 Ответить
Одна назва міста без першої літери на російському діалекті за все каже.
показать весь комментарий
14.01.2021 17:47 Ответить
Схоже як назва магазина "Меблі", також без першої літери.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:46 Ответить
 
 