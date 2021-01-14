Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене "мэру" оккупированного Дебальцево
Так называемому "мэру Дебальцево" сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений.
Об этом пишет пресс-служба прокуратуры в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры жителю г. Дебальцево заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года мужчина, будучи так называемым "главой администрации города Дебальцево", совместно с участниками других самопровозглашенных органов "ДНР" обеспечивает предоставление материальной поддержки представителям незаконных вооруженных формирований РФ.
На указанной должности так называемый "мэр" реализует политику оккупационной администрации в Донецкой области о взыскании в их пользу средств в виде "налогов", а также перерегистрации предприятий и промышленных мощностей, оставшихся на территории города.
Кроме того, через средства массовой информации, используя предоставленные властные полномочия, проводит агитационно-разъяснительную работу по популяризации самостоятельности "ДНР".
Досудебное расследование проводится сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
