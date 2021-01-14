УКР
У Раді хочуть заборонити "акустичне насильство" в громадському транспорті

Депутати пропонують заборонити трансляцію музики або фільмів у громадському транспорті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту, в Комітеті Верховної Ради з питань євроінтеграції опрацьовується законопроєкт "Про внесення змін до статті 40 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо заборони акустичного насильства)" (№3006).

Проєктом закону пропонується встановити заборону на трансляцію в салонах рейсових автобусів музики, звуку фільмів або інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів).

У таксі або під час нерегулярних автобусних перевезень така трансляція допускається за згодою всіх пасажирів.

Зазначається, що розробка законопроєкту викликана необхідністю "захистити пасажирів громадського транспорту від акустичного насильства - трансляції нав'язливих звуків проти волі слухача".

Автори документа додають, що практика трансляції в салонах громадського транспорту гучних звуків - музики, фільмів, радіопрограм і т.д. - набула масового поширення і створює дискомфорт для багатьох пасажирів.

+37
на святое позарились...на шанцон
14.01.2021 17:39
+26
Он же встроен в маршрутки и водителя.
А вообще давно пора.
14.01.2021 17:41
+10
В Раде хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 3927
14.01.2021 17:41
Дуже хороша ініціатива! Ще би заборонити церквам цілодобове використання на ззовні звукопідсилювальної апаратури.
14.01.2021 18:17
Завал... у вас такое существует?
14.01.2021 18:20
У нас ще і не таке є.
14.01.2021 18:22
Я коли користуюсь маршруткою заглядаю в салон і коли там галасує радіо то кажу з музикою їхати не буду. Їдь далі.
14.01.2021 18:21
Какие убытки маршрутчикам принес...
14.01.2021 21:36
Українізація без дерусифікації це русифікація.
14.01.2021 18:31
Надо еще запретить в общ.транспорте по мобильному гавкать на весь салон чтоби все слушали твои проблеми
14.01.2021 18:34
к чёрту тарифы, выключить музыку-вот тема
14.01.2021 18:45
дегенеративне російськомовне бекання-мекання це музика???
14.01.2021 18:48
Такого у маршрутках чогось не чутно -
https://www.youtube.com/watch?v=w0qmRPV7_EE&list=RDw0qmRPV7_EE&start_radio=1
14.01.2021 19:21
Пісня нічого, але аранжування слабке, повіяло 80-ми.
14.01.2021 20:23
Цікаво, яке покарання передбачає порушення такого закону? Закон стосується тільки водіїв, чи пасажирів теж? З короткого допису зрозуміло,що пасажирам теж заборонено включати музику. Таке часом теж буває в метро. Молодняк на повну включає з телефону. Але ж в законі йдеться тільки про автобуси.
14.01.2021 19:33
Я за! А еще в больших автобусах стоят экраны, и рекламу крутят по 150 раз одну и ту же. Перед носом. Ненавижу. Я вообще не понимаю смысла рекламы. На кого-нибудь подействовала реклама? У меня наоборот отторжение вызывает.
14.01.2021 20:06
А в кафешках не хотят запретить? Бывает зайдешь, а там радио орет на полную плюс пара телевизоров плюс галдеж посетителей. Выходишь с квадратной головой. А хотелось просто поесть в тишине или кофе выпить. О том чтобы нормально пообщаться с тем с кем пришел и речь не идет.
14.01.2021 20:53
У бібліотеках пошепки говорять. Мабуть слід ввести якусь акустичну спеціалізацію публічних місць. Вивіска - "В нас тихо"...
14.01.2021 21:11
московські гниди заворушились. Скоро їм вуха буде різати все впідряд.
14.01.2021 22:04
https://youtu.be/0vf22rLe-uU челюсти
14.01.2021 22:44
І як тепер без шансону водії зможуть руль крутити🤯?
14.01.2021 23:33
Музика у маршрутках-це окрема галузь народного господарства.Адже хтось спеціально пише музику для маршруток,слова "пісень" для маршруток,хтось співає для маршруток, десь записують цю "музику" та якось розповсюджують.Хтось здійснює функції відбору репертуару-бо треба щоб максимально вибісити пасажира за найкортоший час.
15.01.2021 07:38
И ПЕРДЕТЬ ВОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИТЬ !)
15.01.2021 07:51
Вот чем эти суки в раде занимаются? У нас, кроме музыки в «трамвае», других проблем в стране нет?
15.01.2021 07:58
Русскіє пєсні любішъ?
15.01.2021 09:18
З якою метою цікавишся?
16.01.2021 06:13
