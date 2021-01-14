У Раді хочуть заборонити "акустичне насильство" в громадському транспорті

Депутати пропонують заборонити трансляцію музики або фільмів у громадському транспорті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту, в Комітеті Верховної Ради з питань євроінтеграції опрацьовується законопроєкт "Про внесення змін до статті 40 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо заборони акустичного насильства)" (№3006).

Проєктом закону пропонується встановити заборону на трансляцію в салонах рейсових автобусів музики, звуку фільмів або інших звукових сигналів, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів).

У таксі або під час нерегулярних автобусних перевезень така трансляція допускається за згодою всіх пасажирів.

Зазначається, що розробка законопроєкту викликана необхідністю "захистити пасажирів громадського транспорту від акустичного насильства - трансляції нав'язливих звуків проти волі слухача".

Автори документа додають, що практика трансляції в салонах громадського транспорту гучних звуків - музики, фільмів, радіопрограм і т.д. - набула масового поширення і створює дискомфорт для багатьох пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві пасажир влаштував стрілянину через конфлікт із водієм маршрутки, - Нацполіція