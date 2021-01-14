РУС
В Раде хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте

Депутаты предлагают запретить трансляцию музыки или фильмов в общественном транспорте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента, в Комитете Верховной Рады по вопросам евроинтеграции прорабатывается законопроект "О внесении изменений в статью 40 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно запрета акустического насилия)" (№3006).

Пректом закона предлагается установить запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).

В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

Читайте также: Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов до 300

Отмечается, что разработка законопроекта вызвана необходимостью "защитить пассажиров общественного транспорта от акустического насилия - трансляции навязчивых звуков против воли слушателя".

Авторы документа добавляют, что практика трансляции в салонах общественного транспорта громких звуков - музыки, фильмов, радиопрограмм и т.д. - получила массовое распространение и создает дискомфорт для многих пассажиров.

ВР (29430) законопроект (3288) маршрутки (547) музыка (806) фильмы (403)
Топ комментарии
+37
на святое позарились...на шанцон
14.01.2021 17:39 Ответить
+26
Он же встроен в маршрутки и водителя.
А вообще давно пора.
14.01.2021 17:41 Ответить
+10
14.01.2021 17:41 Ответить
Дуже хороша ініціатива! Ще би заборонити церквам цілодобове використання на ззовні звукопідсилювальної апаратури.
14.01.2021 18:17 Ответить
Завал... у вас такое существует?
14.01.2021 18:20 Ответить
У нас ще і не таке є.
14.01.2021 18:22 Ответить
Я коли користуюсь маршруткою заглядаю в салон і коли там галасує радіо то кажу з музикою їхати не буду. Їдь далі.
14.01.2021 18:21 Ответить
Какие убытки маршрутчикам принес...
14.01.2021 21:36 Ответить
Українізація без дерусифікації це русифікація.
14.01.2021 18:31 Ответить
Надо еще запретить в общ.транспорте по мобильному гавкать на весь салон чтоби все слушали твои проблеми
14.01.2021 18:34 Ответить
к чёрту тарифы, выключить музыку-вот тема
14.01.2021 18:45 Ответить
дегенеративне російськомовне бекання-мекання це музика???
14.01.2021 18:48 Ответить
Такого у маршрутках чогось не чутно -
https://www.youtube.com/watch?v=w0qmRPV7_EE&list=RDw0qmRPV7_EE&start_radio=1
14.01.2021 19:21 Ответить
Пісня нічого, але аранжування слабке, повіяло 80-ми.
14.01.2021 20:23 Ответить
Цікаво, яке покарання передбачає порушення такого закону? Закон стосується тільки водіїв, чи пасажирів теж? З короткого допису зрозуміло,що пасажирам теж заборонено включати музику. Таке часом теж буває в метро. Молодняк на повну включає з телефону. Але ж в законі йдеться тільки про автобуси.
14.01.2021 19:33 Ответить
Я за! А еще в больших автобусах стоят экраны, и рекламу крутят по 150 раз одну и ту же. Перед носом. Ненавижу. Я вообще не понимаю смысла рекламы. На кого-нибудь подействовала реклама? У меня наоборот отторжение вызывает.
14.01.2021 20:06 Ответить
А в кафешках не хотят запретить? Бывает зайдешь, а там радио орет на полную плюс пара телевизоров плюс галдеж посетителей. Выходишь с квадратной головой. А хотелось просто поесть в тишине или кофе выпить. О том чтобы нормально пообщаться с тем с кем пришел и речь не идет.
14.01.2021 20:53 Ответить
У бібліотеках пошепки говорять. Мабуть слід ввести якусь акустичну спеціалізацію публічних місць. Вивіска - "В нас тихо"...
14.01.2021 21:11 Ответить
московські гниди заворушились. Скоро їм вуха буде різати все впідряд.
14.01.2021 22:04 Ответить
https://youtu.be/0vf22rLe-uU челюсти
14.01.2021 22:44 Ответить
І як тепер без шансону водії зможуть руль крутити🤯?
14.01.2021 23:33 Ответить
Музика у маршрутках-це окрема галузь народного господарства.Адже хтось спеціально пише музику для маршруток,слова "пісень" для маршруток,хтось співає для маршруток, десь записують цю "музику" та якось розповсюджують.Хтось здійснює функції відбору репертуару-бо треба щоб максимально вибісити пасажира за найкортоший час.
15.01.2021 07:38 Ответить
И ПЕРДЕТЬ ВОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИТЬ !)
15.01.2021 07:51 Ответить
Вот чем эти суки в раде занимаются? У нас, кроме музыки в «трамвае», других проблем в стране нет?
15.01.2021 07:58 Ответить
Русскіє пєсні любішъ?
15.01.2021 09:18 Ответить
З якою метою цікавишся?
16.01.2021 06:13 Ответить
