В Раде хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте

Депутаты предлагают запретить трансляцию музыки или фильмов в общественном транспорте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента, в Комитете Верховной Рады по вопросам евроинтеграции прорабатывается законопроект "О внесении изменений в статью 40 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно запрета акустического насилия)" (№3006).

Пректом закона предлагается установить запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).

В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.

Отмечается, что разработка законопроекта вызвана необходимостью "защитить пассажиров общественного транспорта от акустического насилия - трансляции навязчивых звуков против воли слушателя".

Авторы документа добавляют, что практика трансляции в салонах общественного транспорта громких звуков - музыки, фильмов, радиопрограмм и т.д. - получила массовое распространение и создает дискомфорт для многих пассажиров.