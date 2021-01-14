В Раде хотят запретить "акустическое насилие" в общественном транспорте
Депутаты предлагают запретить трансляцию музыки или фильмов в общественном транспорте.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента, в Комитете Верховной Рады по вопросам евроинтеграции прорабатывается законопроект "О внесении изменений в статью 40 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно запрета акустического насилия)" (№3006).
Пректом закона предлагается установить запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).
В такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается по согласию всех пассажиров.
Отмечается, что разработка законопроекта вызвана необходимостью "защитить пассажиров общественного транспорта от акустического насилия - трансляции навязчивых звуков против воли слушателя".
Авторы документа добавляют, что практика трансляции в салонах общественного транспорта громких звуков - музыки, фильмов, радиопрограмм и т.д. - получила массовое распространение и создает дискомфорт для многих пассажиров.
