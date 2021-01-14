Окупанти видали в ОРДЛО 440 тис. паспортів РФ, - правозахисники

Окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО видали близько 440 тис. паспортів Російської Федерації.

Про це повідомляє Східна Правозахисна група посилаючись на джерела в "міграційній службі" окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 19 грудня 2020 року в ОРЛО видано 583 143 так звані паспорти НЗФ "ЛНР". Станом на 1 грудня 2020 року окупаційні адміністрації РФ в ОРЛО видали 168 381 паспорт РФ;

Станом на 15 грудня 2020 року в ОРДО видано 671 631 так званий паспорт НВФ "ДНР". За станом на 15 листопада 2020 рік, окупаційні адміністрації РФ в ОРДО видали 273 461 паспорт РФ.

Правозахисники зазначають, що Кремль вимагає від окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО постійно нарощувати обсяги видачі паспортів РФ. У 2020 році, кількість тих, що отримали паспорт РФ збільшилася, у зв'язку з тим, що люди масово виїжджають на заробітки, навчання і лікування в РФ, тому що КПВВ закриті і можливості оперативного проїзду на територію України немає, а також через пандемію робочі мігранти також не можуть виїхати на роботу в інші країни.

