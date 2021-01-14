УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5847 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
3 234 36

Окупанти видали в ОРДЛО 440 тис. паспортів РФ, - правозахисники

Окупанти видали в ОРДЛО 440 тис. паспортів РФ, - правозахисники

Окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО видали близько 440 тис. паспортів Російської Федерації.

Про це повідомляє Східна Правозахисна група посилаючись на джерела в "міграційній службі" окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 19 грудня 2020 року в ОРЛО видано 583 143 так звані паспорти НЗФ "ЛНР". Станом на 1 грудня 2020 року окупаційні адміністрації РФ в ОРЛО видали 168 381 паспорт РФ;

Станом на 15 грудня 2020 року в ОРДО видано 671 631 так званий паспорт НВФ "ДНР". За станом на 15 листопада 2020 рік, окупаційні адміністрації РФ в ОРДО видали 273 461 паспорт РФ.

Правозахисники зазначають, що Кремль вимагає від окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО постійно нарощувати обсяги видачі паспортів РФ. У 2020 році, кількість тих, що отримали паспорт РФ збільшилася, у зв'язку з тим, що люди масово виїжджають на заробітки, навчання і лікування в РФ, тому що КПВВ закриті і можливості оперативного проїзду на територію України немає, а також через пандемію робочі мігранти також не можуть виїхати на роботу в інші країни.

Читайте також: Близько 300 тисяч громадян України в ОРДЛО отримали паспорти РФ примусово, - Резніков

Автор: 

громадянство (1099) паспорт (1166) Донбас (22366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
И сколько из них получают украинскую пенсию???!!!Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1111
показати весь коментар
14.01.2021 18:12 Відповісти
+9
Торбу в руку, вітер в дупу!
показати весь коментар
14.01.2021 18:04 Відповісти
+7
Країна виплачує пенсії громадянам расейки?
показати весь коментар
14.01.2021 18:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Торбу в руку, вітер в дупу!
показати весь коментар
14.01.2021 18:04 Відповісти
Памятка для спецназа. Фермера Бутрименко, сдавшего террористам «ДНР» украинских спецназовцев, внесли в список на обмен.
«…как ранее писали «ФАКТЫ», Николай Бутрименко, житель ныне оккупированного села Латышево в Шахтерском районе Донецкой области, обвиняется в том, что 29 июля 2014 года сообщил оккупантам о месте нахождения военных Третьего полка спецназначения, в результате чего 10 воинов погибли, а пятеро попали в плен. Военные были направлены в указанный район на поиски пилота, катапультировавшегося из сбитого боевиками украинского штурмовика Су-25. Местный фермер Николай Бутрименко, которого бойцы спецназа встретили по пути, предложил им расположиться в его ангаре, фактически заманив их в западню. Тут же отлучившись под благовидным предлогом, фермер вскоре вернулся в село с отрядом боевиков. В ходе неравного боя, погибли десять воинов, в том числе командиры первой и второй группы Тарас Карпа и Кирилл Андриенко. Пятеро раненых бойцов попали в плен и подверглись страшным пыткам. И лишь четверым солдатам, которые в то время находились за пределами ангара, удалось отступить и добраться до позиций сил АТО». Источник: https://fakty.ua/319378-sud-prinyal-vazhnoe-reshenie-po-gromkomu-delu-posobnika-okkupantov-iz-za-kotorogo-na-donbasse-pogibli-10-specnazovcev-foto?fbclid=IwAR2B_beCP6Oq-e2KTykLOzBNQL7hUaL9pvg8MRx-9fw5Py6VHT3n8zJbFvM https://fakty.ua/319378-sud-prinyal-vazhnoe-reshenie-po-gro…
показати весь коментар
14.01.2021 19:26 Відповісти
отводим войска ждем когда начнут мо всей Украине раздовать
показати весь коментар
14.01.2021 18:05 Відповісти
Вже раздОють. Тільки свисни.
показати весь коментар
14.01.2021 18:07 Відповісти
Як висловилась панi https://www.facebook.com/liuba.volskaya Liuba Volskaya «440000 даумасівців отримали аусвас з двухголовою куркою і радіють дурники бо халява в раши їх чекає. Дурник думкою багатіє».
показати весь коментар
14.01.2021 19:34 Відповісти
Вот до чего доводит миролюбие зебилов и ихнее "перестатьстрелять".
показати весь коментар
14.01.2021 18:10 Відповісти
Країна виплачує пенсії громадянам расейки?
показати весь коментар
14.01.2021 18:11 Відповісти
И сколько из них получают украинскую пенсию???!!!Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1111
показати весь коментар
14.01.2021 18:12 Відповісти
Та вроде пашли ани нах.й ! ))
показати весь коментар
14.01.2021 18:16 Відповісти
вроде как все... но в связи с коронавирусом, говорят шо пенсии будут распыляться с беспилотников.. просто на головы..
показати весь коментар
14.01.2021 18:28 Відповісти
В туалет пригодится !
показати весь коментар
14.01.2021 18:15 Відповісти
Закон про колаборацію - де?
Щоб кожен, хто отримав касапський паспорт - щоб він після звільнення доводив, що не колаборант.
показати весь коментар
14.01.2021 18:17 Відповісти
Та нібито в 2016 році депутати подавали проекти закону про колабораціонізм. Та скільки роботи, скільки роботи. Закони про акцизи приймали.
показати весь коментар
14.01.2021 18:23 Відповісти
не пройшли два проекта комітетів. Слабенькі були. Т.зв. законодавчий спам. І таке буває.
Але: зараз працює турбомонобільшість. Де проекти?
показати весь коментар
14.01.2021 19:57 Відповісти
Ще окуповану землю від кацапів не звільнили . А ти вже про колаборацію . Думаю що СБУ мають всі дані і натепер , - хто , де і як і з ким поводився . Так шо , не переживай , - знайдуть всіх .
показати весь коментар
14.01.2021 18:45 Відповісти
Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет на ермо пайдёть.
показати весь коментар
14.01.2021 18:18 Відповісти
Виявити цих гавриків і позбавити нашого громадянства (а це пенсії, право голоса та ін.).
показати весь коментар
14.01.2021 18:22 Відповісти
Для цього потрібне відповідне законодавство та державні служби. А їх нема. Всі шість років війни та окупації нема.
показати весь коментар
14.01.2021 18:25 Відповісти
Проблема. І як держава планує її вирішувати не знаємо ні ми, ні держава.
показати весь коментар
14.01.2021 18:23 Відповісти
РОСІЙСЬКІ окупанти - українські діти від народження повинні знати, що росіяни в Україні завжди були й є окупантами.
показати весь коментар
14.01.2021 18:26 Відповісти
Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5627
показати весь коментар
14.01.2021 18:26 Відповісти
Он сторонник «ДНР», критикующий резервацию,
это приблизительно как украинец критикующий правительство.
Животное взяли недели две назад, что с ним неизвестно.
показати весь коментар
14.01.2021 18:32 Відповісти
Раздают чтобы "защищать наших людей"
В паспорте нет прописки, а без нее работать в Орде только нелегально.
показати весь коментар
14.01.2021 18:27 Відповісти
Будем отступать будет еще больше.Похоже глаза ху"ла сказали блаЗеню шо будет граница по линии разграничения и он это проковтнув.*****
показати весь коментар
14.01.2021 18:27 Відповісти
Да это же просто удача сама в руки идет. Лишить права голосовать, людей с кацапским паспортом. Это - первое. И ввести уголовную ответственность, за утаивание гражданства. Вот и все - мы решили проблему с коллаборантами. Осталось только решить, как наказать зеленое чмо, ну, так, чтоб другим ,подобным упырькам, не повадно было
показати весь коментар
14.01.2021 18:28 Відповісти
донбабве - зона колаборації і зради, про які пенсії може бути мова?? нах... нах... нах... поки Україна не має успіхів в підвищенні рівня життя ніяке загравання з тими лугандонцями немає сенсу... будуть "в ліс дивитись" й паспорти орди отримувати...
показати весь коментар
14.01.2021 18:29 Відповісти
Представьте себе, ЕСПЧ всегда принимает сторону колаборантов. Самое страшное начнется, кога рыги начнут подавать иски о возмещении ущерба Украиной от потери имущества в ОРДЛО, полученные донецкими рыгами в результате рос.агрессии, которую в РФ называют гражданской войной. Это цифры на многие миллиарды.
показати весь коментар
14.01.2021 19:58 Відповісти
Ну ось і результат ,ну в ОП не хочуть розуміти що всякі одностороні поступки нічого доброго не пренесуть ,ми їм безплатно електроенергію,воду ,пенсії і який результат ? Вони почнуть це розуміти коли відчують економічну скруту .До того плани росії і маріонеткових лднр не змінилися Україна фінансує ,відбудовує ,а їхні плани руйнація України ,то чи потрібні ті деградовані зомбовані території за будь яку ціну ?
показати весь коментар
14.01.2021 18:52 Відповісти
Еще немножко клоун позаглядывает в глаза кое кому.. глядишь и на той территории граждан ********* будет уже больше чем граждан Украины...
показати весь коментар
14.01.2021 18:58 Відповісти
По состоянию на 15 декабря 2020 года в ОРДО выдано 671 631 так называемый паспорт НВФ "ДНР" , маловато годувальників лишилось.
показати весь коментар
14.01.2021 19:54 Відповісти
Гораздо интереснее статистика числа обитателей дыры, имеющих биометрический паспорт и число, хоть раз пересекавших госграницу в Европу и остальной мир, и число жителей ОРДЛО "временно" выехавших из Украины и живущих в Европе. Цифры очень удивят.
показати весь коментар
14.01.2021 19:55 Відповісти
Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, -и попуный ветер.
показати весь коментар
14.01.2021 21:24 Відповісти
Поруч в новині мала бути інформація: 440 тисяч осіб втратили громадянство України, при чому, це згідно українського законодавства.
показати весь коментар
14.01.2021 22:40 Відповісти
ТЕПЕРЬ МОЖНО БОМБИТЬ !!! ИЛИ ТРАВИТЬ !!! ИЛИ НА ОРГАНЫ !)
показати весь коментар
15.01.2021 07:44 Відповісти
 
 