Окупанти видали в ОРДЛО 440 тис. паспортів РФ, - правозахисники
Окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО видали близько 440 тис. паспортів Російської Федерації.
Про це повідомляє Східна Правозахисна група посилаючись на джерела в "міграційній службі" окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 19 грудня 2020 року в ОРЛО видано 583 143 так звані паспорти НЗФ "ЛНР". Станом на 1 грудня 2020 року окупаційні адміністрації РФ в ОРЛО видали 168 381 паспорт РФ;
Станом на 15 грудня 2020 року в ОРДО видано 671 631 так званий паспорт НВФ "ДНР". За станом на 15 листопада 2020 рік, окупаційні адміністрації РФ в ОРДО видали 273 461 паспорт РФ.
Правозахисники зазначають, що Кремль вимагає від окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО постійно нарощувати обсяги видачі паспортів РФ. У 2020 році, кількість тих, що отримали паспорт РФ збільшилася, у зв'язку з тим, що люди масово виїжджають на заробітки, навчання і лікування в РФ, тому що КПВВ закриті і можливості оперативного проїзду на територію України немає, а також через пандемію робочі мігранти також не можуть виїхати на роботу в інші країни.
Щоб кожен, хто отримав касапський паспорт - щоб він після звільнення доводив, що не колаборант.
Але: зараз працює турбомонобільшість. Де проекти?
это приблизительно как украинец критикующий правительство.
Животное взяли недели две назад, что с ним неизвестно.
В паспорте нет прописки, а без нее работать в Орде только нелегально.