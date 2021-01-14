РУС
Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники

Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации.

Об этом сообщает Восточная Правозащитная группа ссылаясь на источники в "миграционной службе" оккупационных администраций РФ в ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 19 декабря 2020 года в ОРЛО выдано 583 143 так называемых паспорта НВФ "ЛНР". По состоянию на 1 декабря 2020 года оккупационные администрации РФ в ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ;

По состоянию на 15 декабря 2020 года в ОРДО выдано 671 631 так называемый паспорт НВФ "ДНР". По состоянию на 15 ноября 2020 год, оккупационные администрации РФ в ОРДО выдали 273 461 паспорт РФ.

Правозащитники отмечают, что Кремль требует от оккупационных администраций РФ в ОРДЛО постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. В 2020 году, количество людей получивших паспорт РФ увеличилось, в связи с тем, что люди массово выезжают на заработки, учёбу и лечение в РФ, т.к. КПВВ закрыты и возможности оперативного проезда на территорию Украины нет, а также из-за пандемии рабочие мигранты также не могут выехать на работу в другие страны.

+12
И сколько из них получают украинскую пенсию???!!!Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1111
14.01.2021 18:12 Ответить
+9
Торбу в руку, вітер в дупу!
14.01.2021 18:04 Ответить
+7
Країна виплачує пенсії громадянам расейки?
14.01.2021 18:11 Ответить
Торбу в руку, вітер в дупу!
14.01.2021 18:04 Ответить
Памятка для спецназа. Фермера Бутрименко, сдавшего террористам «ДНР» украинских спецназовцев, внесли в список на обмен.
«…как ранее писали «ФАКТЫ», Николай Бутрименко, житель ныне оккупированного села Латышево в Шахтерском районе Донецкой области, обвиняется в том, что 29 июля 2014 года сообщил оккупантам о месте нахождения военных Третьего полка спецназначения, в результате чего 10 воинов погибли, а пятеро попали в плен. Военные были направлены в указанный район на поиски пилота, катапультировавшегося из сбитого боевиками украинского штурмовика Су-25. Местный фермер Николай Бутрименко, которого бойцы спецназа встретили по пути, предложил им расположиться в его ангаре, фактически заманив их в западню. Тут же отлучившись под благовидным предлогом, фермер вскоре вернулся в село с отрядом боевиков. В ходе неравного боя, погибли десять воинов, в том числе командиры первой и второй группы Тарас Карпа и Кирилл Андриенко. Пятеро раненых бойцов попали в плен и подверглись страшным пыткам. И лишь четверым солдатам, которые в то время находились за пределами ангара, удалось отступить и добраться до позиций сил АТО». Источник: https://fakty.ua/319378-sud-prinyal-vazhnoe-reshenie-po-gromkomu-delu-posobnika-okkupantov-iz-za-kotorogo-na-donbasse-pogibli-10-specnazovcev-foto?fbclid=IwAR2B_beCP6Oq-e2KTykLOzBNQL7hUaL9pvg8MRx-9fw5Py6VHT3n8zJbFvM https://fakty.ua/319378-sud-prinyal-vazhnoe-reshenie-po-gro…
14.01.2021 19:26 Ответить
отводим войска ждем когда начнут мо всей Украине раздовать
14.01.2021 18:05 Ответить
Вже раздОють. Тільки свисни.
14.01.2021 18:07 Ответить
Як висловилась панi https://www.facebook.com/liuba.volskaya Liuba Volskaya «440000 даумасівців отримали аусвас з двухголовою куркою і радіють дурники бо халява в раши їх чекає. Дурник думкою багатіє».
14.01.2021 19:34 Ответить
Вот до чего доводит миролюбие зебилов и ихнее "перестатьстрелять".
14.01.2021 18:10 Ответить
Країна виплачує пенсії громадянам расейки?
14.01.2021 18:11 Ответить
И сколько из них получают украинскую пенсию???!!!Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1111
14.01.2021 18:12 Ответить
Та вроде пашли ани нах.й ! ))
14.01.2021 18:16 Ответить
вроде как все... но в связи с коронавирусом, говорят шо пенсии будут распыляться с беспилотников.. просто на головы..
14.01.2021 18:28 Ответить
В туалет пригодится !
14.01.2021 18:15 Ответить
Закон про колаборацію - де?
Щоб кожен, хто отримав касапський паспорт - щоб він після звільнення доводив, що не колаборант.
14.01.2021 18:17 Ответить
Та нібито в 2016 році депутати подавали проекти закону про колабораціонізм. Та скільки роботи, скільки роботи. Закони про акцизи приймали.
14.01.2021 18:23 Ответить
не пройшли два проекта комітетів. Слабенькі були. Т.зв. законодавчий спам. І таке буває.
Але: зараз працює турбомонобільшість. Де проекти?
14.01.2021 19:57 Ответить
Ще окуповану землю від кацапів не звільнили . А ти вже про колаборацію . Думаю що СБУ мають всі дані і натепер , - хто , де і як і з ким поводився . Так шо , не переживай , - знайдуть всіх .
14.01.2021 18:45 Ответить
Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет на ермо пайдёть.
14.01.2021 18:18 Ответить
Виявити цих гавриків і позбавити нашого громадянства (а це пенсії, право голоса та ін.).
14.01.2021 18:22 Ответить
Для цього потрібне відповідне законодавство та державні служби. А їх нема. Всі шість років війни та окупації нема.
14.01.2021 18:25 Ответить
Проблема. І як держава планує її вирішувати не знаємо ні ми, ні держава.
14.01.2021 18:23 Ответить
РОСІЙСЬКІ окупанти - українські діти від народження повинні знати, що росіяни в Україні завжди були й є окупантами.
14.01.2021 18:26 Ответить
Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5627
14.01.2021 18:26 Ответить
Он сторонник «ДНР», критикующий резервацию,
это приблизительно как украинец критикующий правительство.
Животное взяли недели две назад, что с ним неизвестно.
14.01.2021 18:32 Ответить
Раздают чтобы "защищать наших людей"
В паспорте нет прописки, а без нее работать в Орде только нелегально.
14.01.2021 18:27 Ответить
Будем отступать будет еще больше.Похоже глаза ху"ла сказали блаЗеню шо будет граница по линии разграничения и он это проковтнув.*****
14.01.2021 18:27 Ответить
Да это же просто удача сама в руки идет. Лишить права голосовать, людей с кацапским паспортом. Это - первое. И ввести уголовную ответственность, за утаивание гражданства. Вот и все - мы решили проблему с коллаборантами. Осталось только решить, как наказать зеленое чмо, ну, так, чтоб другим ,подобным упырькам, не повадно было
14.01.2021 18:28 Ответить
донбабве - зона колаборації і зради, про які пенсії може бути мова?? нах... нах... нах... поки Україна не має успіхів в підвищенні рівня життя ніяке загравання з тими лугандонцями немає сенсу... будуть "в ліс дивитись" й паспорти орди отримувати...
14.01.2021 18:29 Ответить
Представьте себе, ЕСПЧ всегда принимает сторону колаборантов. Самое страшное начнется, кога рыги начнут подавать иски о возмещении ущерба Украиной от потери имущества в ОРДЛО, полученные донецкими рыгами в результате рос.агрессии, которую в РФ называют гражданской войной. Это цифры на многие миллиарды.
14.01.2021 19:58 Ответить
Ну ось і результат ,ну в ОП не хочуть розуміти що всякі одностороні поступки нічого доброго не пренесуть ,ми їм безплатно електроенергію,воду ,пенсії і який результат ? Вони почнуть це розуміти коли відчують економічну скруту .До того плани росії і маріонеткових лднр не змінилися Україна фінансує ,відбудовує ,а їхні плани руйнація України ,то чи потрібні ті деградовані зомбовані території за будь яку ціну ?
14.01.2021 18:52 Ответить
Еще немножко клоун позаглядывает в глаза кое кому.. глядишь и на той территории граждан ********* будет уже больше чем граждан Украины...
14.01.2021 18:58 Ответить
По состоянию на 15 декабря 2020 года в ОРДО выдано 671 631 так называемый паспорт НВФ "ДНР" , маловато годувальників лишилось.
14.01.2021 19:54 Ответить
Гораздо интереснее статистика числа обитателей дыры, имеющих биометрический паспорт и число, хоть раз пересекавших госграницу в Европу и остальной мир, и число жителей ОРДЛО "временно" выехавших из Украины и живущих в Европе. Цифры очень удивят.
14.01.2021 19:55 Ответить
Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, -и попуный ветер.
14.01.2021 21:24 Ответить
Поруч в новині мала бути інформація: 440 тисяч осіб втратили громадянство України, при чому, це згідно українського законодавства.
14.01.2021 22:40 Ответить
ТЕПЕРЬ МОЖНО БОМБИТЬ !!! ИЛИ ТРАВИТЬ !!! ИЛИ НА ОРГАНЫ !)
15.01.2021 07:44 Ответить
 
 