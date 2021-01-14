Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники
Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации.
Об этом сообщает Восточная Правозащитная группа ссылаясь на источники в "миграционной службе" оккупационных администраций РФ в ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 19 декабря 2020 года в ОРЛО выдано 583 143 так называемых паспорта НВФ "ЛНР". По состоянию на 1 декабря 2020 года оккупационные администрации РФ в ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ;
По состоянию на 15 декабря 2020 года в ОРДО выдано 671 631 так называемый паспорт НВФ "ДНР". По состоянию на 15 ноября 2020 год, оккупационные администрации РФ в ОРДО выдали 273 461 паспорт РФ.
Правозащитники отмечают, что Кремль требует от оккупационных администраций РФ в ОРДЛО постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. В 2020 году, количество людей получивших паспорт РФ увеличилось, в связи с тем, что люди массово выезжают на заработки, учёбу и лечение в РФ, т.к. КПВВ закрыты и возможности оперативного проезда на территорию Украины нет, а также из-за пандемии рабочие мигранты также не могут выехать на работу в другие страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«…как ранее писали «ФАКТЫ», Николай Бутрименко, житель ныне оккупированного села Латышево в Шахтерском районе Донецкой области, обвиняется в том, что 29 июля 2014 года сообщил оккупантам о месте нахождения военных Третьего полка спецназначения, в результате чего 10 воинов погибли, а пятеро попали в плен. Военные были направлены в указанный район на поиски пилота, катапультировавшегося из сбитого боевиками украинского штурмовика Су-25. Местный фермер Николай Бутрименко, которого бойцы спецназа встретили по пути, предложил им расположиться в его ангаре, фактически заманив их в западню. Тут же отлучившись под благовидным предлогом, фермер вскоре вернулся в село с отрядом боевиков. В ходе неравного боя, погибли десять воинов, в том числе командиры первой и второй группы Тарас Карпа и Кирилл Андриенко. Пятеро раненых бойцов попали в плен и подверглись страшным пыткам. И лишь четверым солдатам, которые в то время находились за пределами ангара, удалось отступить и добраться до позиций сил АТО». Источник: https://fakty.ua/319378-sud-prinyal-vazhnoe-reshenie-po-gromkomu-delu-posobnika-okkupantov-iz-za-kotorogo-na-donbasse-pogibli-10-specnazovcev-foto?fbclid=IwAR2B_beCP6Oq-e2KTykLOzBNQL7hUaL9pvg8MRx-9fw5Py6VHT3n8zJbFvM https://fakty.ua/319378-sud-prinyal-vazhnoe-reshenie-po-gro…
Щоб кожен, хто отримав касапський паспорт - щоб він після звільнення доводив, що не колаборант.
Але: зараз працює турбомонобільшість. Де проекти?
это приблизительно как украинец критикующий правительство.
Животное взяли недели две назад, что с ним неизвестно.
В паспорте нет прописки, а без нее работать в Орде только нелегально.