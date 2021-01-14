Оккупанты выдали в ОРДЛО 440 тыс. паспортов РФ, - правозащитники

Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации.

Об этом сообщает Восточная Правозащитная группа ссылаясь на источники в "миграционной службе" оккупационных администраций РФ в ОРДЛО, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 19 декабря 2020 года в ОРЛО выдано 583 143 так называемых паспорта НВФ "ЛНР". По состоянию на 1 декабря 2020 года оккупационные администрации РФ в ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ;

По состоянию на 15 декабря 2020 года в ОРДО выдано 671 631 так называемый паспорт НВФ "ДНР". По состоянию на 15 ноября 2020 год, оккупационные администрации РФ в ОРДО выдали 273 461 паспорт РФ.

Правозащитники отмечают, что Кремль требует от оккупационных администраций РФ в ОРДЛО постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. В 2020 году, количество людей получивших паспорт РФ увеличилось, в связи с тем, что люди массово выезжают на заработки, учёбу и лечение в РФ, т.к. КПВВ закрыты и возможности оперативного проезда на территорию Украины нет, а также из-за пандемии рабочие мигранты также не могут выехать на работу в другие страны.