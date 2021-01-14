УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9817 відвідувачів онлайн
Новини
10 919 36

Справу про відмову демонтувати пам'ятники Леніну знову відкрили в Одеській області

Справу про відмову демонтувати пам'ятники Леніну знову відкрили в Одеській області

Болградська районна прокуратура в Одеській області заново відкрила провадження через демонтаж пам'ятників Леніну у трьох селах на півдні регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Влада села Калчева пам'ятник Леніну вирішила не зносити - колишній голова сільської ради Анатолій Касим заявив про нестачу коштів, потів пішов у відставку, а пам'ятник залишився.

"Прокуратура скасувала закриття провадження з формулюванням "недостатньо підстав". Поліція закрила його після листа з районної адміністрації, що не виділили кошти на демонтаж пам'ятника", - повідомили в ГУ Національної поліції в Одеській області.

Раніше ЗМІ повідомляли про закриття кримінального провадження щодо пам'ятника Леніну в селі Калчева Болградського району Одеської області. Це один з останніх пам'ятників Леніну в області і загалом в Україні. 12 січня журналісти "Радіо Свобода" перевірили повідомлення руху "Декомунізація України" і виявили в Одеській області ще одного Леніна - в селі Старі Трояни Кілійського району.

Водночас у ще двох селах від пам'ятників Леніну вже позбулися - в Залізничному з комуніста зробили пам'ятник болгарському колоністу, а у Виноградному - демонтували.

Читайте також: Замість пам'ятника Леніну в Бердянському районі встановили скульптуру Христа. ФОТО

Автор: 

Ленін Володимир (133) Одеська область (3497) пам’ятник (933) кримінальна справа (523) декомунізація (561)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
просто рога прикрутите... и хай стоит..
показати весь коментар
14.01.2021 23:27 Відповісти
+23
Дело об отказе демонтировать памятники Ленину вновь открыли в Одесской области - Цензор.НЕТ 2257
показати весь коментар
14.01.2021 23:38 Відповісти
+9
за шею, за шею тросом того идола ватанов.
показати весь коментар
14.01.2021 23:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто рога прикрутите... и хай стоит..
показати весь коментар
14.01.2021 23:27 Відповісти
ну, тогда это будет не Ильич, а Зебильич ...
показати весь коментар
14.01.2021 23:34 Відповісти
Шедевральный сарказм, ув. Дон Бессам. Респект.
показати весь коментар
15.01.2021 00:56 Відповісти
Та там такі вже аси ПРоклемляді увійшли в юридичну банду Ківалова - Портнов та Новінський, що скоро усі пам"ятники Леніну , знесені в Україні, будуть стояти в Одесі й чекати на ПРихід рашистів
показати весь коментар
14.01.2021 23:33 Відповісти
Да пусть приходят, как раз каждому по памятнику на шею и в море рыб кормить😆
показати весь коментар
14.01.2021 23:38 Відповісти
Что значит: "Председатель совета заявлял о нехватке средств, потел, ушел в отставку."
От чего он потел?
показати весь коментар
14.01.2021 23:33 Відповісти
Волновался за судьбу ильича...
показати весь коментар
15.01.2021 00:25 Відповісти
Дело об отказе демонтировать памятники идеологу ликвидации украинской государственности первого Голодомора в Украине Ленину...
показати весь коментар
14.01.2021 23:34 Відповісти
Дело об отказе демонтировать памятники Ленину вновь открыли в Одесской области - Цензор.НЕТ 2257
показати весь коментар
14.01.2021 23:38 Відповісти
Как ни досадно, но УПА воевала еще и против Армии Крайовой, которая тоже воевала и против Сталина и против Гитлера.
показати весь коментар
15.01.2021 01:14 Відповісти
І проти українців поляки воювали
показати весь коментар
15.01.2021 11:02 Відповісти
за шею, за шею тросом того идола ватанов.
показати весь коментар
14.01.2021 23:42 Відповісти
ахренеть
показати весь коментар
14.01.2021 23:47 Відповісти
Не в "Железнодорожном", а в Залізничному! З яких пір топоніми називають в перекладі?
показати весь коментар
15.01.2021 00:04 Відповісти
Яндекс перекладач перекладає
показати весь коментар
15.01.2021 11:04 Відповісти
в селе Кал Болградского района
показати весь коментар
15.01.2021 00:07 Відповісти
Тю, а скільки там бабок тре? Ну немає бабок - запросіть Правий сектор, вони вам безплатно це зроблять!
показати весь коментар
15.01.2021 00:16 Відповісти
Адрес есть, в Гугл картах не забанили...
показати весь коментар
15.01.2021 00:45 Відповісти
Предлагаю сделать в Одессе резервацию из комуняк, совков и хохлов, создать там туристические маршруты со всей пропагандистской комуняцкой атрибутикой, и местные дауны будут еще гордиться, что к ним поедут туристы с долярами.
показати весь коментар
15.01.2021 00:25 Відповісти
Поедут ватные совкодрочеры. На рубли шо остались от СССРы.
показати весь коментар
15.01.2021 00:41 Відповісти
Можно ещё мумию с Мавзолея вернуть в Украину, корни говорят житомирские
показати весь коментар
15.01.2021 00:42 Відповісти
С нынешними платежками за отопление точно не снесут.
показати весь коментар
15.01.2021 00:53 Відповісти
тю, ***, еще стоит?
показати весь коментар
15.01.2021 01:19 Відповісти
https://youtu.be/yj9FG4XYKeE
показати весь коментар
15.01.2021 01:26 Відповісти
Анатолий Касим заявил о нехватке средств, потел ушел в отставку, а памятник остался.Источник: https://censor.net/ru/n3241923

А сильно он потел и почему , что бы уйти в отставку
показати весь коментар
15.01.2021 02:47 Відповісти
еще одного Ленина - в селе Старые Трояны Килийского района.Источник: https://censor.net/ru/n3241923

Касперский к этому селу случайно не имеет отношения
показати весь коментар
15.01.2021 02:54 Відповісти
Справу про відмову демонтувати пам'ятники Леніну знову відкрили в Одеській області - Цензор.НЕТ 8836
ІДІТЬ НА ВЕЛИЧЕЗНИЙ Х@Й! КАТИ - ЛЕНІНЦІ!
показати весь коментар
15.01.2021 04:01 Відповісти
https://youtu.be/QSjWro3VrnY
показати весь коментар
15.01.2021 05:16 Відповісти
Война с памятниками. Это идиотизм, насилие над волей населения и возвращение к совку, нарушение принципов демократии. Хочет село, чтобы стоял памятник ну и пусть стоит
показати весь коментар
15.01.2021 06:53 Відповісти
Для села памятник Ленину это туристический объект. Ни у кого нет, а у них есть. Можно водить туристов. Еще кафешку рядом построить с дегустацией болградского вина
показати весь коментар
15.01.2021 06:58 Відповісти
Бидлу рускамірському незрозуміло, що то не пам*ятники, а комуняцько-окупаційні ідоли.
показати весь коментар
15.01.2021 10:22 Відповісти
БЕЙ ЛЕНИНА МОЛОТОМ БУДЕТ ЛЕНИН ЗОЛОТОМ )))
показати весь коментар
15.01.2021 07:40 Відповісти
як вони можуть 'демонтувати' чЛеніна, якщо вони нащадки тої орди, яка на чолі з ним стала владою 100 років назад і керує частково навіть сьогодні? Не будуть ж вони самі себе 'демонтовувати', вони що якісь мазохісти-суїцидники?
показати весь коментар
15.01.2021 08:03 Відповісти
Болгари завжди були продажними і ватниками. І гагаузи іже з ними. Болгарів і гагаузів навіть не брали до Червоної Армії після т.з. "асвабаждєнія" Півдня Одещини. Мотивація - "склонни к прєдатєльству". І самі нічого не роблять, і Україні заважають.
показати весь коментар
15.01.2021 08:41 Відповісти
Вставьте фразу "самые уродливые памятники ленину" в строку поиска Гугл и посмотрите изображения по теме. Гарантирую, будет весело.
Кацапам и прочим совкам просмотр не рекомендуется - может случиться разрыв пуканов.
показати весь коментар
15.01.2021 10:30 Відповісти
 
 