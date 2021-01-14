Справу про відмову демонтувати пам'ятники Леніну знову відкрили в Одеській області

Болградська районна прокуратура в Одеській області заново відкрила провадження через демонтаж пам'ятників Леніну у трьох селах на півдні регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Влада села Калчева пам'ятник Леніну вирішила не зносити - колишній голова сільської ради Анатолій Касим заявив про нестачу коштів, потів пішов у відставку, а пам'ятник залишився.

"Прокуратура скасувала закриття провадження з формулюванням "недостатньо підстав". Поліція закрила його після листа з районної адміністрації, що не виділили кошти на демонтаж пам'ятника", - повідомили в ГУ Національної поліції в Одеській області.

Раніше ЗМІ повідомляли про закриття кримінального провадження щодо пам'ятника Леніну в селі Калчева Болградського району Одеської області. Це один з останніх пам'ятників Леніну в області і загалом в Україні. 12 січня журналісти "Радіо Свобода" перевірили повідомлення руху "Декомунізація України" і виявили в Одеській області ще одного Леніна - в селі Старі Трояни Кілійського району.

Водночас у ще двох селах від пам'ятників Леніну вже позбулися - в Залізничному з комуніста зробили пам'ятник болгарському колоністу, а у Виноградному - демонтували.

