Новости
10 919 36

Дело об отказе демонтировать памятники Ленину вновь открыли в Одесской области

Болградская районная прокуратура в Одесской области заново открыла производство из-за демонтажа памятников Ленину в трех селах на юге региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Власти села Калчева памятник Ленину сносить не стали - бывший председатель сельского совета Анатолий Касим заявил о нехватке средств, потел ушел в отставку, а памятник остался.

"Прокуратура отменила закрытие производства с формулировкой "недостаточно оснований". Полиция закрыла его после письма из районной администрации, что не выделили средства на демонтаж памятника", - сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Вместо памятника Ленину в Бердянском районе установили скульптуру Христа.

Ранее СМИ сообщали о закрытии уголовного производства в отношении памятника Ленину в селе Калчева Болградского района Одесской области. Это один из последних памятников Ленину в области и в целом в Украине. 12 января журналисты "Радіо Свобода" проверили сообщение движения "Декоммунизация Украины" и обнаружили в Одесской области еще одного Ленина - в селе Старые Трояны Килийского района.

В то же время в еще двух селах от памятников Ленину уже избавились - в Железнодорожном из коммуниста сделали памятник болгарскому колонисту, а в Виноградном - демонтировали.

Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину.

Автор: 

Ленин Владимир (574) Одесская область (3833) памятник (2244) уголовное дело (2439) декоммунизация (758)
Топ комментарии
+25
просто рога прикрутите... и хай стоит..
14.01.2021 23:27 Ответить
+23
14.01.2021 23:38 Ответить
+9
за шею, за шею тросом того идола ватанов.
14.01.2021 23:42 Ответить
просто рога прикрутите... и хай стоит..
14.01.2021 23:27 Ответить
ну, тогда это будет не Ильич, а Зебильич ...
14.01.2021 23:34 Ответить
Шедевральный сарказм, ув. Дон Бессам. Респект.
15.01.2021 00:56 Ответить
Та там такі вже аси ПРоклемляді увійшли в юридичну банду Ківалова - Портнов та Новінський, що скоро усі пам"ятники Леніну , знесені в Україні, будуть стояти в Одесі й чекати на ПРихід рашистів
14.01.2021 23:33 Ответить
Да пусть приходят, как раз каждому по памятнику на шею и в море рыб кормить😆
14.01.2021 23:38 Ответить
Что значит: "Председатель совета заявлял о нехватке средств, потел, ушел в отставку."
От чего он потел?
14.01.2021 23:33 Ответить
Волновался за судьбу ильича...
15.01.2021 00:25 Ответить
Дело об отказе демонтировать памятники идеологу ликвидации украинской государственности первого Голодомора в Украине Ленину...
14.01.2021 23:34 Ответить
14.01.2021 23:38 Ответить
Как ни досадно, но УПА воевала еще и против Армии Крайовой, которая тоже воевала и против Сталина и против Гитлера.
15.01.2021 01:14 Ответить
І проти українців поляки воювали
15.01.2021 11:02 Ответить
за шею, за шею тросом того идола ватанов.
14.01.2021 23:42 Ответить
ахренеть
14.01.2021 23:47 Ответить
Не в "Железнодорожном", а в Залізничному! З яких пір топоніми називають в перекладі?
15.01.2021 00:04 Ответить
Яндекс перекладач перекладає
15.01.2021 11:04 Ответить
в селе Кал Болградского района
15.01.2021 00:07 Ответить
Тю, а скільки там бабок тре? Ну немає бабок - запросіть Правий сектор, вони вам безплатно це зроблять!
15.01.2021 00:16 Ответить
Адрес есть, в Гугл картах не забанили...
15.01.2021 00:45 Ответить
Предлагаю сделать в Одессе резервацию из комуняк, совков и хохлов, создать там туристические маршруты со всей пропагандистской комуняцкой атрибутикой, и местные дауны будут еще гордиться, что к ним поедут туристы с долярами.
15.01.2021 00:25 Ответить
Поедут ватные совкодрочеры. На рубли шо остались от СССРы.
15.01.2021 00:41 Ответить
Можно ещё мумию с Мавзолея вернуть в Украину, корни говорят житомирские
15.01.2021 00:42 Ответить
С нынешними платежками за отопление точно не снесут.
15.01.2021 00:53 Ответить
тю, ***, еще стоит?
15.01.2021 01:19 Ответить
https://youtu.be/yj9FG4XYKeE
15.01.2021 01:26 Ответить
Анатолий Касим заявил о нехватке средств, потел ушел в отставку, а памятник остался.

А сильно он потел и почему , что бы уйти в отставку

А сильно он потел и почему , что бы уйти в отставку
15.01.2021 02:47 Ответить
еще одного Ленина - в селе Старые Трояны Килийского района.

Касперский к этому селу случайно не имеет отношения

Касперский к этому селу случайно не имеет отношения
15.01.2021 02:54 Ответить
Справу про відмову демонтувати пам'ятники Леніну знову відкрили в Одеській області - Цензор.НЕТ 8836
ІДІТЬ НА ВЕЛИЧЕЗНИЙ Х@Й! КАТИ - ЛЕНІНЦІ!
15.01.2021 04:01 Ответить
https://youtu.be/QSjWro3VrnY
15.01.2021 05:16 Ответить
Война с памятниками. Это идиотизм, насилие над волей населения и возвращение к совку, нарушение принципов демократии. Хочет село, чтобы стоял памятник ну и пусть стоит
15.01.2021 06:53 Ответить
Для села памятник Ленину это туристический объект. Ни у кого нет, а у них есть. Можно водить туристов. Еще кафешку рядом построить с дегустацией болградского вина
15.01.2021 06:58 Ответить
Бидлу рускамірському незрозуміло, що то не пам*ятники, а комуняцько-окупаційні ідоли.
15.01.2021 10:22 Ответить
БЕЙ ЛЕНИНА МОЛОТОМ БУДЕТ ЛЕНИН ЗОЛОТОМ )))
15.01.2021 07:40 Ответить
як вони можуть 'демонтувати' чЛеніна, якщо вони нащадки тої орди, яка на чолі з ним стала владою 100 років назад і керує частково навіть сьогодні? Не будуть ж вони самі себе 'демонтовувати', вони що якісь мазохісти-суїцидники?
15.01.2021 08:03 Ответить
Болгари завжди були продажними і ватниками. І гагаузи іже з ними. Болгарів і гагаузів навіть не брали до Червоної Армії після т.з. "асвабаждєнія" Півдня Одещини. Мотивація - "склонни к прєдатєльству". І самі нічого не роблять, і Україні заважають.
15.01.2021 08:41 Ответить
Вставьте фразу "самые уродливые памятники ленину" в строку поиска Гугл и посмотрите изображения по теме. Гарантирую, будет весело.
Кацапам и прочим совкам просмотр не рекомендуется - может случиться разрыв пуканов.
15.01.2021 10:30 Ответить
 
 