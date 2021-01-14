Дело об отказе демонтировать памятники Ленину вновь открыли в Одесской области

Болградская районная прокуратура в Одесской области заново открыла производство из-за демонтажа памятников Ленину в трех селах на юге региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Власти села Калчева памятник Ленину сносить не стали - бывший председатель сельского совета Анатолий Касим заявил о нехватке средств, потел ушел в отставку, а памятник остался.

"Прокуратура отменила закрытие производства с формулировкой "недостаточно оснований". Полиция закрыла его после письма из районной администрации, что не выделили средства на демонтаж памятника", - сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Вместо памятника Ленину в Бердянском районе установили скульптуру Христа. ФОТО

Ранее СМИ сообщали о закрытии уголовного производства в отношении памятника Ленину в селе Калчева Болградского района Одесской области. Это один из последних памятников Ленину в области и в целом в Украине. 12 января журналисты "Радіо Свобода" проверили сообщение движения "Декоммунизация Украины" и обнаружили в Одесской области еще одного Ленина - в селе Старые Трояны Килийского района.

В то же время в еще двух селах от памятников Ленину уже избавились - в Железнодорожном из коммуниста сделали памятник болгарскому колонисту, а в Виноградном - демонтировали.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину. ФОТОрепортаж