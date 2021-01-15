10 078 74
Українці отримуватимуть COVID-паспорти так само, як і європейці, - Степанов
Українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само, як і громадяни Європейського союзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дають змогу Україні отримати вакцину проти коронавірусу в лютому.
"І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які отримуватимуть громадяни Європейського союзу, їх отримуватимуть так само і громадяни України", - сказав Степанов.
вот только в Европе признаются паспорта ТОЛЬКО с вакцинами PFIZER или MODERNA
но ни как не с ватной Спупник-Вэ или китаёзной СиноВак.
Вопросы
1. Кто их сейчас туда пустит - все закрыто . Даже с дип паспортами наших депутатов не пустят - бо там надо работать в стране приезда постоянно
2. Кто им даст вакцину в ЕС. Все контролируется .
3, тогда что напишут в паспортах тех, кто вакцинировался за 3000? Китайская ? Российская?
Мне, пожалуйста, в Женеве...
В результате заложниками этой жадности с благословения власти стала целая страна.
Как качественной вакциной Pfizer уже вакцинируются самые элитные?
Кто нагреет руки на поставке некачественной китайской вакцины, которая еще не исследована должным образом?
Когда наш Минздрав и Владимир Зеленский прекратит делать вид, что все под контролем?
Готовы прививаться от коронавируса? И если да, то чем именно? 60% населения Украины вакционироваться не хочет. 20% - хочет качественной вакцины, чтоб не иметь проблем с въездом в Европу.
И только 20% согласны на русскую и китайскую вакцины. Но это тот контингент, который хочет бесплатно, а не за 100 баксов 2 укола.
Так что на такой вакцине, что они нам предлагают, продавцы смогут заработать разве-что по морде.(с)
Молдова - бесплатный Pfizer в 1 квартале 2021.
Украина - очень дорогой п-дежь Степанова в течение 2020-2022 годов.
"Аби не Порох. Гiрше не буде". (С)
ЕСЛИ прививку правильную сделают, а не фуфломицином!
2011-2016 гг - возглавлял ГП «Полиграфкомбинат Украина», который изготавливал бланки официальных документов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 паспорта , трудовые и медицинские книжки и др.)
Когда дождемся: Украинцы будут получать зарплаты такие же, как и европейцы?