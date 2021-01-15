Українці отримуватимуть COVID-паспорти так само, як і європейці, - Степанов

Українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само, як і громадяни Європейського союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що переговори з виробниками вакцин дають змогу Україні отримати вакцину проти коронавірусу в лютому.

"І все, що ви говорите про паспорти, про всі інші документи, які отримуватимуть громадяни Європейського союзу, їх отримуватимуть так само і громадяни України", - сказав Степанов.