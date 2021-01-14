Украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и европейцы, - Степанов

Украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского союза.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что переговоры с производителями вакцин позволили Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

"И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", - сказал Степанов.

