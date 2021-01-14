РУС
Украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и европейцы, - Степанов

Украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане Европейского союза.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что переговоры с производителями вакцин позволили Украине получить вакцину от коронавируса в феврале.

"И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины", - сказал Степанов.

+16
И какие идиоты на Западе будут признавать эти фейковые паспорта по вакцинации фейковой вакциной? А, жалкий, брехливый гадёныш Степанов?
14.01.2021 23:55 Ответить
+14
да-да...
вот только в Европе признаются паспорта ТОЛЬКО с вакцинами PFIZER или MODERNA
но ни как не с ватной Спупник-Вэ или китаёзной СиноВак.
14.01.2021 23:58 Ответить
+11
да еще и за "паспорт" стянут по 200 грн.
15.01.2021 00:01 Ответить
Паспорт про вакцинацію фуфловакциной яка не пройшла третьої стадії випробувань. Лохи дякують, дуже дякують ЗЕ.
14.01.2021 23:58 Ответить
Откуда такая инфа? 🤨 Пока что въезд в некоторые страны, в том числе и Европы возможен с негативным тестом. О паспортах речь пока не идет. Каждая страна закупает тот препарат, который ей по карману. И если препарат одобрен ВОЗ, то все будет «канать» Так что не поднимайте зря панику 😉
15.01.2021 00:13 Ответить
Страны европы и страны ЕС - это кагбы разные понятия. Среди чиновников ЕС нет единого понятия по поводу будущих "паспортов", скорей всего они будут в электронном виде. И второе, страны ЕС, не вакцинируют своих граждан фуфломицином, типа кацапского спутника или китайкого дерьма, поскольку тут речь идет о безопасности их граждан.
15.01.2021 06:25 Ответить
Так китайская 18 долл. А PFIZER или MODERNA по 7 долл.
показать весь комментарий
Блин, а вакцину они получать будут???
показать весь комментарий
А Вы с какой целью интересуетесь? Вы ей колоться согласитесь?
показать весь комментарий
санитар,родом из амурской области с даунецким дипломом раздаёт паспорта...хиба,блеать,нэ круто?
показать весь комментарий
говорят он даже врачем не работал, только санитаром. это правда?
показать весь комментарий
истинная...
показать весь комментарий
степашка это реинкарнация хихикающего доктора в гоблиновской озвучке...
показать весь комментарий
начнут теми паспортами торговать да и всё...
показать весь комментарий
Да и рассчитывал их купить ,что было написано нормальной ,европейской вакциной.
показать весь комментарий
А носителям антител, полученных естественным путем, эти паспорта полагаются?
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/126283 Ці паспорта хочуть усім зробити.
показать весь комментарий
Ок, а если к примеру я не захочу прививаться, бо стремаюсь, и соответственно мне паспорт не положен то что?
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/450460 Будете менше мати прав і свобод.Придумають як змусити вакцинуватися.
показать весь комментарий
ага. А у нас их сейчас ну просто овердофига сидя дома в локдауне.

Українці отримуватимуть COVID-паспорти так само, як і європейці, - Степанов - Цензор.НЕТ 8099
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/450460 Ну так вакциновані будуть більше мати прав,а не вакциновані менше.
показать весь комментарий
Наприклад.
показать весь комментарий
" Будем немножко вешать".
показать весь комментарий
Нет. Не плочено за вакцину - гуляй лесом.
показать весь комментарий
какойто всемырный сталин-гулаг. людей превращают в управляемое быдло.
показать весь комментарий
Да, рабы должны быть все на учёте и иметь ветеринарные паспорта 😁
показать весь комментарий
дайте хто нибуть степашке прахвессара медыцины и медаль дохтура приабраженскага
показать весь комментарий
Не, лучше
Українці отримуватимуть COVID-паспорти так само, як і європейці, - Степанов - Цензор.НЕТ 7655
показать весь комментарий
Вот только какую правду напишут в этих паспортах в Украине? ПРО ВОРОВАННУЮ В ИЗРАИЛЕ ВАКЦИНУ?
показать весь комментарий
Слушала одного врача - нёс какой-то бред . Что мол , если украинцы не захотят вакцинироваться китайской, то поедут в Европу

Вопросы
1. Кто их сейчас туда пустит - все закрыто . Даже с дип паспортами наших депутатов не пустят - бо там надо работать в стране приезда постоянно
2. Кто им даст вакцину в ЕС. Все контролируется .
3, тогда что напишут в паспортах тех, кто вакцинировался за 3000? Китайская ? Российская?
показать весь комментарий
"Украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и европейцы"

Мне, пожалуйста, в Женеве...
показать весь комментарий
Паспорта вакцинации как и Предвьіборньіе листовки. Порадуют лишь дурака.
показать весь комментарий
Паспорта как европейцы, а вакцину как неондертальцы.
показать весь комментарий
Без разницы, чем вас ширнут, Европе и миру же по барабану, шо вы тестами кацапскими пользуетесь, главное - цифры в статистике. Так шо вам не брешут, сделают паспорт, какой надо.
показать весь комментарий
"хто на масочках піднявся, той на вакцині злетить" - українська приказка
показать весь комментарий
Многочисленные дельцы в Украине поняли, что на европейской или американской вакцине не заработаешь, а вот на китайской и российской жидкости, что называется вакциной, можно ого-го-го сколько наварить!
В результате заложниками этой жадности с благословения власти стала целая страна.
Как качественной вакциной Pfizer уже вакцинируются самые элитные?
Кто нагреет руки на поставке некачественной китайской вакцины, которая еще не исследована должным образом?
Когда наш Минздрав и Владимир Зеленский прекратит делать вид, что все под контролем?
Готовы прививаться от коронавируса? И если да, то чем именно? 60% населения Украины вакционироваться не хочет. 20% - хочет качественной вакцины, чтоб не иметь проблем с въездом в Европу.
И только 20% согласны на русскую и китайскую вакцины. Но это тот контингент, который хочет бесплатно, а не за 100 баксов 2 укола.
Так что на такой вакцине, что они нам предлагают, продавцы смогут заработать разве-что по морде.(с)
показать весь комментарий
С полным беспорядком в медицине нет гарантий ШО ПОД ВИДОМ ПФАЙЗЕР не вколют просто витамин
показать весь комментарий
А якщо пройти профілактичне лазерне просвітлення, теж паспорт видаватимуть? Адже це метод, сильніший за щеплення.
показать весь комментарий
Степанов, отчитайтесь таки о результатах вашей работы. Как вы загнали страну на уровень беднейших стран Африки в плане вакцинации и не только.
показать весь комментарий
Сухой остаток:

Молдова - бесплатный Pfizer в 1 квартале 2021.
Украина - очень дорогой п-дежь Степанова в течение 2020-2022 годов.
показать весь комментарий
Українці отримуватимуть COVID-паспорти так само, як і європейці, - Степанов - Цензор.НЕТ 4554
показать весь комментарий
ось у європейців є паспорт щеплень із дитинства. в українських домашніх тварин теж є паспорт щеплень. а осб у українськихлюдей немає паспорта щеплень. а їм обіцяють ще якийсь паспорт із заявкою - усе як у Європі.
показать весь комментарий
Якась хєрня була, чи є... Тіпа - карта щеплень... Десь писали...
показать весь комментарий
так вона і є. карта щеплень - це у картці пацієнта записи. а у цивілізації є книжулька, маленька жовта книжулька. і не треба займатися херньою під назвою "сходіть до участковго і випишіть щеплення" https://www.masernschutz.de/fileadmin/Masernschutzgesetz/Downloads/Merkblatt-Masernschutzgesetz-Masernimpfung.pdf
показать весь комментарий
Только не говори в слух об этих паспортах вакцинации, а то у антипрививочников сейчас начнется кровавая диарея.
показать весь комментарий
Я- яростный антипрививочник. Но, никакой истерики не состоится. Я просто куплю этот паспорт, при этом за ценой не постою.
показать весь комментарий
Я тоже куплю своей семье и родителям. Дешевле выйдет, чем последствия от укола непонятной китайской заразы
показать весь комментарий
Это понятно. Медицинско-террористический апартеид.

"Аби не Порох. Гiрше не буде". (С)
показать весь комментарий
Вжарьте кто нибудь этого мокшу вжеппу
показать весь комментарий
а чо шо мокшу?
показать весь комментарий
Нафиг нужен этот санитар тетя Степа с кривыми мозгами?
показать весь комментарий
У людей 80%, отсуствует первое правило логики- тождество . Реагируют только на погремушки, сотрясания воздуха,яркие картинки и степашины страшилки. Но информации о том что больных ковидом в шесть раз меньше. чтоб преодолеть эпидемиопорг и обявить эпидемию они не воспринимают. Вот это стадо и прется в загон. Лучше уж как в Бразили где стаи диких обезьян.
показать весь комментарий
Свобода это клеймо на лбу. Иудоглобализация тм.
показать весь комментарий
Европейци толерасты
показать весь комментарий
Це так вони придумали відмінити прописку там в ЄС тих хто туди їде до золотого мільярду з колоній, які вони грабували століттями.
показать весь комментарий
Давайте угадаю, за сколько радуцкий будет продавать эти паспорта на olx.
показать весь комментарий
Как паспорта животных вакцины, прививки еще и клички укажите.
показать весь комментарий
навпаки, у цивілізації у людей є паспорт-книжечка щеплень. а у українців собаки його лише мають.
показать весь комментарий
"у цивілізації паспорт-книжечка щеплень" есть у детей и ведется в детском возрасте. Так было и в "совковой цивилизации", так и сейчас у нас по базовым прививкам, все зависит от родителей - вести или не вести такую карточку. А тут получается хотят разделить людей, образно говоря, на прокаженных и здоровых. Получил вакцину - "белый человек", не получил - "нигер".
показать весь комментарий
покажи як виглядає українська книжечка щеплень
показать весь комментарий
бо я знахожу лише ветеринарну.
показать весь комментарий
Форма № 063/о «Карта профилактических прививок»
показать весь комментарий
і де вона знаходиться у лікаря чи на руках у пацієнта?
показать весь комментарий
її ще треба ходить клянчить.
показать весь комментарий
Этот может.

2011-2016 гг - возглавлял ГП «Полиграфкомбинат Украина», который изготавливал бланки официальных документов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 паспорта , трудовые и медицинские книжки и др.)
показать весь комментарий
Украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и европейцы

Когда дождемся: Украинцы будут получать зарплаты такие же, как и европейцы?
показать весь комментарий
Нельзя прощать Степашке и К даже подобных заявлений, уже не говоря о его заслугах перед украинским народом...
показать весь комментарий
Сдается мне, что нашим паспортам не все страны будут доверять и так будут делать тесты по прилету.
показать весь комментарий
