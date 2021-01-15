УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9627 відвідувачів онлайн
Новини
2 693 83

У день інавгурації Байдена у Вашингтоні чергуватиме 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США

У день інавгурації Байдена у Вашингтоні чергуватиме 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США

У місті Вашингтон, столиця США, чергуватимуть понад 20 тисяч військовослужбовців у день інавгурації обраного президента Джо Байдена. Вони стежитимуть за підтриманням порядку в столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

До цього в Національній гвардії заявили, що направлять до Вашингтона до 15 тисяч військовослужбовців для гарантування безпеки напередодні дня інавгурації.

"Думаю, можна очікувати, що тут буде більш як 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії", - заявив глава столичного департаменту поліції Роберт Конті.

Представники Міністерства оборони США також підтвердили видачу дозволу на збільшення контингенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки

Автор: 

Байден Джо (2899) інавгурація (233) США (24399)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
*********** подарували дизайнерську маску...

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 723

- приміряв...

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 4083
показати весь коментар
15.01.2021 04:33 Відповісти
+9
А ви думаєте, легко бути президентом країни, в якій уже сьомий рік іде війна ?

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 7912
показати весь коментар
15.01.2021 04:29 Відповісти
+8
Горіла вата, палала,
Над Вашингтоном хмара стояла В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 9253

дадуть бубна америцьким фатникам
показати весь коментар
15.01.2021 03:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 7014
показати весь коментар
15.01.2021 02:04 Відповісти
Байден прийде, порядок наведе !

- Теперь Донни! Я сказал: Донни!
Фашингтонскую фату паковать будут
показати весь коментар
15.01.2021 03:30 Відповісти
Горіла вата, палала,
Над Вашингтоном хмара стояла В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 9253

дадуть бубна америцьким фатникам
показати весь коментар
15.01.2021 03:31 Відповісти
Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
показати весь коментар
15.01.2021 09:47 Відповісти
20 тисяч, серйозно- 2 дивізії. Де вони були коли "флойдисти" міста громили?
показати весь коментар
15.01.2021 02:11 Відповісти
На коленях стояли)))) самое интересное что решение о введении нацгвардии принимает федеральный местный( а на местах как правило демократы) интересно что будет дальше...
показати весь коментар
15.01.2021 03:13 Відповісти
Міхо звично охоронятиме периметр?
показати весь коментар
15.01.2021 02:26 Відповісти
Дорослі їдуть на інавгурацію, а руснявого ЗЕбіла не пускають, поки не прибере в своїй кімнаті.
показати весь коментар
15.01.2021 02:38 Відповісти
И Насиров тоже поедет
показати весь коментар
15.01.2021 02:43 Відповісти
Насіров громко, гггг
показати весь коментар
15.01.2021 02:51 Відповісти
А де подівся Насіров? Щось геть не чутно нічого...

Насірова поновили на посаді голови ДФС.Це настільки прекрасно,що навіть важко описати.При "баризі" Пороху Насіров кутався в ковдру,а при Віслюке він знову очолює ДФСВ день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 5712
показати весь коментар
15.01.2021 02:55 Відповісти
Так и вы раньше могли поехать на инаугурацию, купив билеты на церемонию присяги. Этотв этом году только из-за карантинных ограничений билеты будут доступны только ограниченному количеству людей, вроде, только конгрессменам . Даже парад не будет проводиться, а будет заменён на виртуальный. Я подписана на Твиттер Байдена и Твиттер Камалы, они очень много писали о неправильном отношении Трампа к коронавирусу, было очень много критики. Поэтому , если бы они начали широко отмечать вступление в должность Байдена, это было странным диссонансом с тем, к чему он призывал ранее.

На этой инаугурации Украину будут представлять наш посол в США.

Статусным ещё считается молитвенный завтрак, куда билеты тоже продавались раньше. Что будет в этом году , трудно спрогнозировать
показати весь коментар
15.01.2021 07:29 Відповісти
Прогнозам Тани Кайф надо верить, так как информацию о Байдене она получает из надежных источников фсб
показати весь коментар
15.01.2021 09:50 Відповісти
там вже є 3 периметра, що розширються кільцями
показати весь коментар
15.01.2021 03:23 Відповісти
Імпорт в Україну струму з АЕС Лукашенка сьогодні встановив на рекорд - понад 4 млн кВт годин. Вчора білоруська АЕС вперше вийшла на максимальну потужність і все завдяки нашій «зеленій монобільшості».
Молодці, вислужились.

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 7102
показати весь коментар
15.01.2021 04:06 Відповісти
Отличная новость!
показати весь коментар
15.01.2021 07:28 Відповісти
В Афганистане американский контингент составляет 8 000 человек. А на захват Капитолия бросили 20 000 военных. Интересно, кого они боятся?
показати весь коментар
15.01.2021 04:14 Відповісти
Во первых не "захват", а охрану от провокаторов, которых провоцировал Трамп и другие агенты Кремля. Во вторых, у вас, кацапоидов, больше ничего не выйдет, США удержаться от удара, а вот вам приготовиться к "кузькиной матери", сейчас с вас спустят штаны и будут пороть! Долго! И очень больно!
показати весь коментар
15.01.2021 04:36 Відповісти
Вообще то я за Байдена, за перестройку. Но по любому, мне очень смешно, как они везде позаколачивали фанерой все окна и двери, нагнали три дивизии военных, окопы нарыли, вертолты танки позаводили, а никто протестовать не придёт.
показати весь коментар
15.01.2021 04:51 Відповісти
И тебе не жалко Америку ?
Перестройка угробила СССР за шесть лет.
показати весь коментар
15.01.2021 04:57 Відповісти
От беда. Мне конечно, жалко когда пинают лежачего. Потому, что я человек с сочувствием и жалостью.
показати весь коментар
15.01.2021 05:04 Відповісти
Да вроде Байден ещё не лежачий. Но, сестру с женой уже путает. Через год в Америке будет президент Камала Харрис: убеждённая марксистка.
показати весь коментар
15.01.2021 05:07 Відповісти
Tы так и не ответил: за что ты так ненавидишь Америку ?
показати весь коментар
15.01.2021 05:16 Відповісти
Да ты, что, мне Америка очень нравится, и она хорошеет с каждым днём. Сейчас ею начинают управлять Марксисты, потом на очереди последователи Чапаева, а вот уже потом, последователи Брежнева.
показати весь коментар
15.01.2021 05:20 Відповісти
Ты что-то перепутал. Байдену уже 79 лет. Давно за пределами Брежнева.
показати весь коментар
15.01.2021 05:21 Відповісти
Ну остальное американское политбюро по возрасту подтягивается пока.
показати весь коментар
15.01.2021 05:27 Відповісти
Как обычно, все узурпаторы боятся только народа.
показати весь коментар
15.01.2021 04:58 Відповісти
А ви думаєте, легко бути президентом країни, в якій уже сьомий рік іде війна ?

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 7912
показати весь коментар
15.01.2021 04:29 Відповісти
В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 6282
показати весь коментар
15.01.2021 04:39 Відповісти
Щедрий стіл на Щедрий вечір: 8 традиційних страв до Старого Нового року....

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 6180
показати весь коментар
15.01.2021 04:44 Відповісти
І до чого цей чек, датований 1.01.21???
показати весь коментар
15.01.2021 10:44 Відповісти
Упс
показати весь коментар
15.01.2021 11:39 Відповісти
Ну-у,одному человеку,трудно все это употребить за один раз.
показати весь коментар
15.01.2021 19:06 Відповісти
*********** подарували дизайнерську маску...

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 723

- приміряв...

В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 4083
показати весь коментар
15.01.2021 04:33 Відповісти
Америка (США) - вирішила обійтись без цирку !
Щоб світ не сміявся ... буде порядок
показати весь коментар
15.01.2021 05:42 Відповісти
Oчень похоже на московские инаугурации: народа нет, только охранники.
показати весь коментар
15.01.2021 04:49 Відповісти
народ будет... вечно киздишь херню
показати весь коментар
15.01.2021 04:57 Відповісти
Народ был на выступлениях Трампа. Миллионы людей.
На байденовских митингах не было практически никого.
показати весь коментар
15.01.2021 04:59 Відповісти
Іммігранти як з РФ, так і з України, причому в будь-яку країну- всі проти Байдена.
І я їх розумію. Вони хвилюються що Байден щось втне. А вони тільки-тільки почали жити. Трамп їх влаштовує всім. Та й ідеологія його щодо іммігрантів викликає у них захват. Це як у мене родич, щойно отримавши карту поляка почав бурчати на українців ;панаєхалі тут;.
показати весь коментар
15.01.2021 07:09 Відповісти
Погавкай ещё.
показати весь коментар
15.01.2021 09:16 Відповісти
Бо Трамп ковідзаперечувач, його виборці також. А Байден піклується про здоров'я громадян.
показати весь коментар
15.01.2021 08:48 Відповісти
Та... Какой "ковид" ? Те постановочные кадры что ты по зомбоящику видишь ?
показати весь коментар
15.01.2021 09:15 Відповісти
Я всегда задаю дурацкие вопросы как та секретарша в фильме Ищите женщину
Когда все расслабились и стали смеяться
Так а кто все-таки убил метра Роше??
показати весь коментар
15.01.2021 05:09 Відповісти
*****? Не?
показати весь коментар
15.01.2021 06:24 Відповісти
То что ***** убил тысячи украинцев у меня нет сомнений. Но что касается Америки у меня есть вопросы на которые я не получил ответа. Были нарушения на выборах или нет? Почему суды и конгресс отказались рассматривать? За что отпрыски больших дядей получали неслыханные гонорары сидя в совете директоров без малейшего опыта? В нормальном цивилизованном мире это кричит - коррупция! Мне или отмолчались в ответ или просто послали нах. Или я слишком ***** хочу знать? Ответьте мне публично с дискуссией и я отстану.
показати весь коментар
15.01.2021 07:55 Відповісти
В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 7347
показати весь коментар
15.01.2021 06:19 Відповісти
Whazzupp тезка какого вы калибра?
показати весь коментар
15.01.2021 07:42 Відповісти
Не збираюся лізти у внутрішні справи США.
показати весь коментар
15.01.2021 07:04 Відповісти
Аби ти ще й у внутрішні справи України не ліз. Як погода в Дніпрі?
показати весь коментар
15.01.2021 07:42 Відповісти
З'їзди подивися, в пролетарЬЯта слуг нема.
показати весь коментар
15.01.2021 08:01 Відповісти
Многие комментаторы анализируя победу и возможные варианты правления Джо Байдена упускают один очень важный момент.
Байден - второй в истории США президент-католик.
Глобалистический характер католицизма, как нельзя лучше подходит к общему пониманию Байденом внешней политики
показати весь коментар
15.01.2021 07:25 Відповісти
зеленые человечки окружили парламент
показати весь коментар
15.01.2021 07:32 Відповісти
В день инаугурации Байдена в Вашингтоне будет дежурить 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США - Цензор.НЕТ 5254
показати весь коментар
15.01.2021 07:39 Відповісти
Представление американского избирательного шапито в полном разгаре!😂 капитолий за пятью заборами и обещание сенаторов-республиканцев инициировать процедуру импичмента байдена на первом заседании после каникул смотрите сразу после антракта! 😂
показати весь коментар
15.01.2021 07:34 Відповісти
Шо там у вас, Лукашенко цар?
показати весь коментар
15.01.2021 07:43 Відповісти
Нет! Он народный герой Беларуси! Который впервые в истории спас нашу страну от российско-польской агрессии! ☝
показати весь коментар
15.01.2021 08:48 Відповісти
Озирнись, у тебе ззаду там кацап прилаштувався.
показати весь коментар
15.01.2021 13:22 Відповісти
Вами кто управляет?).. Правильно, беня... А беней кто?... Правильно, х/о 😂
А ты мне тут про каких-то кацапов рассказываешь? 😂
показати весь коментар
15.01.2021 14:49 Відповісти
Нет большего шапито чем в рашке,Северной Корее,Белоруссии.
показати весь коментар
15.01.2021 07:44 Відповісти
Насчет шапито на Беларуси я сказать ничего не могу... Но, Лукашенко с голой жопой никогда по сцене не бегал! ... Это я знаю точно !😂😂😂
показати весь коментар
15.01.2021 08:40 Відповісти
Не понял твою "шютку юмора"...
показати весь коментар
15.01.2021 08:56 Відповісти
Я розумію, якби ти був з Німеччини, Франції (та навіть з України), проте Білорусь... Пффф... І ти щось пишеш про вибори)))) у вас одні дурні свято вірять у вусатого тирана, а інші намагаються його прибрати букетами та обіймашками.
показати весь коментар
15.01.2021 07:57 Відповісти
Забавно, что ты с уверенностью утверждешь о выборах на Беларуси!) ... ВСЕ остальные кандидаты - это опзж на беларуский манер! .... Лукашенко то хоть за независимость и старается для страны!... Рядом путинский монстр!... Выбора не было!... Хочешь, в личку все подробно объясню!
показати весь коментар
15.01.2021 08:46 Відповісти
На Білорусі? Ви країна, а не територія. Тому "у Білорусі". Про кандидатів я в курсі, проте є у вас і патріоти (хоча їх не виберуть- 3/4 населення вата).
показати весь коментар
15.01.2021 08:51 Відповісти
Как говорить, на или в ты уж оставь Беларусам, мы Украинцев правильно говорить не учим! 🤣 ... А насчет ваты, это просто глупо... Никто практически объединения с рф не хочет!... Юмор в том, что х/о за свои деньги подняло весь этот балаган, а в итоге получил: "Жыве Беларусь!" У нас желающих объединения с рф меньше чем в Украине, кстати!)...
показати весь коментар
15.01.2021 09:16 Відповісти
Вроде в Вашингтоне уже намного больше 20 000 военных. И так должно было быть и 06 01 2021,но рыжее пугало,через новоназначенных гражданских лиц во главе Армии и через назначенного им шефа ФБР,блокировал обеспечение безопасности в городе,а через нескольких шефов полиции саботировал охрану Капитолия. За что все и получат по заслугам. PS А Вы знали,что великий "адвокат" рудик жуликанчик исключен из Ассоциации Адвокатов? Нет? Я тоже не знал.Но теперь знаю.
показати весь коментар
15.01.2021 07:42 Відповісти
Все по заветам товарища сталина. Сначала "Правильно посчитать" результаты выборов. Потом ввести жесткую цензуру оппозиции. Теперь запугать народ демонстрацией силы. Верной дорогой идете товарищи
показати весь коментар
15.01.2021 08:08 Відповісти
Боится народа!
показати весь коментар
15.01.2021 08:35 Відповісти
Идиот, "на Беларуси" говорят классики Беларуского языка!... Не пиз/и о том чего не знаешь! 😂
показати весь коментар
16.01.2021 07:12 Відповісти
 
 