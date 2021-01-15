У день інавгурації Байдена у Вашингтоні чергуватиме 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США

У місті Вашингтон, столиця США, чергуватимуть понад 20 тисяч військовослужбовців у день інавгурації обраного президента Джо Байдена. Вони стежитимуть за підтриманням порядку в столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

До цього в Національній гвардії заявили, що направлять до Вашингтона до 15 тисяч військовослужбовців для гарантування безпеки напередодні дня інавгурації.

"Думаю, можна очікувати, що тут буде більш як 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії", - заявив глава столичного департаменту поліції Роберт Конті.

Представники Міністерства оборони США також підтвердили видачу дозволу на збільшення контингенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки