2021 рік у Міноборони оголошено роком євроатлантичної трансформації, - Таран

Результатом трансформаційних процесів у Міністерстві оборони та Збройних силах України стане створення інтегрованої оборонної інституції євроатлантичного типу.

Про це йшлося під час відеоконференції міністра оборони України Андрія Тарана з групою іноземних радників стратегічного рівня, повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"У євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на низку конкретних і доволі складних завдань політики внутрішньої. Для реалізації внутрішніх реформ ми орієнтуємось на стандарти НАТО, оскільки вони є найкращими у військовій сфері. Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони України, яка відбулась 22 грудня 2020 року, 2021-й рік оголошено роком Євроатлантичної трансформації", - сказав Таран на відеоконференції з групою іноземних радників.

Учасники дискусії підтримали рішення колегії Міністерства оборони про проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак про реформування ЗСУ за стандартами НАТО: Потрібно нарощувати спецможливості, щоб не лише дати гідну відсіч, але й завдати такого рівня втрат, після якого агресія буде недоцільною

"Огляд має забезпечити неухильне переведення Міністерства оборони України та Збройних Сил України на нові стандарти функціонування та управлінських процесів. З огляду на це, на думку Міністра оборони, досвід та компетенції стратегічних радників є критично важливими для побудови системи оборонного менеджменту на основі кращих практик держав-членів НАТО", - зазначили в Міноборони.

За словами Тарана, запрошення представників Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України до участі в комплексному функціональному огляді системи оборонного менеджменту стане запорукою його неупередженості, ефективності та результативності. У свою чергу стратегічні радники заявили про готовність забезпечити постійну консультативно-дорадчу підтримку цього процесу.

Міністр оборони запевнив партнерів у бажанні докласти всіх зусиль для прискорення євроатлантичних інтеграційних процесів у оборонному відомстві та Збройних Силах України.

Кабмін (14392) Міноборони (7683) НАТО (6835) Таран Андрій (267)
Суцільні декларації. Де конкретні справи?
15.01.2021 10:30 Відповісти
Чому? Є й дії.

13.01.21 17:58 https://censor.net/ru/photo_news/3241619/v_vsu_rasformirovyvayut_aerorazvedku_fotoreportaj
15.01.2021 10:41 Відповісти
Вот теперь я спокоен. После такого заявления, Мордор точно обосрется от страха, выведет свои войска с Донбаса и вернет Крым.
15.01.2021 10:31 Відповісти
Много бкофф, а смысла ноль. .

.
.
15.01.2021 10:36 Відповісти
Так,ні про що,грушник працює,чекісти ржуть
15.01.2021 10:40 Відповісти
Бла-бда-бла. Кого эта свинособака пытается н@#бать?
15.01.2021 10:47 Відповісти
15.01.2021 11:17 Відповісти
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
16.01.2021 05:27 Відповісти
 
 