2021 рік у Міноборони оголошено роком євроатлантичної трансформації, - Таран
Результатом трансформаційних процесів у Міністерстві оборони та Збройних силах України стане створення інтегрованої оборонної інституції євроатлантичного типу.
Про це йшлося під час відеоконференції міністра оборони України Андрія Тарана з групою іноземних радників стратегічного рівня, повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"У євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на низку конкретних і доволі складних завдань політики внутрішньої. Для реалізації внутрішніх реформ ми орієнтуємось на стандарти НАТО, оскільки вони є найкращими у військовій сфері. Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони України, яка відбулась 22 грудня 2020 року, 2021-й рік оголошено роком Євроатлантичної трансформації", - сказав Таран на відеоконференції з групою іноземних радників.
Учасники дискусії підтримали рішення колегії Міністерства оборони про проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту.
"Огляд має забезпечити неухильне переведення Міністерства оборони України та Збройних Сил України на нові стандарти функціонування та управлінських процесів. З огляду на це, на думку Міністра оборони, досвід та компетенції стратегічних радників є критично важливими для побудови системи оборонного менеджменту на основі кращих практик держав-членів НАТО", - зазначили в Міноборони.
За словами Тарана, запрошення представників Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України до участі в комплексному функціональному огляді системи оборонного менеджменту стане запорукою його неупередженості, ефективності та результативності. У свою чергу стратегічні радники заявили про готовність забезпечити постійну консультативно-дорадчу підтримку цього процесу.
Міністр оборони запевнив партнерів у бажанні докласти всіх зусиль для прискорення євроатлантичних інтеграційних процесів у оборонному відомстві та Збройних Силах України.
