2021 год в Минобороны объявлен годом евроатлантической трансформации, - Таран

Результатом трансформационных процессов в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины станет создание интегрированной оборонной институции евроатлантического типа.

Об этом шла речь во время видеоконференции министра обороны Украины Андрея Тарана с группой иностранных советников стратегического уровня, сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопроса он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней. Для реализации внутренних реформ мы ориентируемся на стандарты НАТО, поскольку они являются лучшими в военной сфере. Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась 22 декабря 2020 года, 2021 год объявлен годом евроатлантической трансформации", - сказал Таран на видеоконференции с группой иностранных советников.

Участники дискуссии поддержали решение коллегии Министерства обороны о проведении комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента.

"Обзор должен обеспечить неукоснительный перевод Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на новые стандарты функционирования и управленческих процессов. Учитывая это, по мнению Министра обороны, опыт и компетенции стратегических советников являются критически важными для построения системы оборонного менеджмента на основе лучших практик государств-членов НАТО", - отметили в Минобороны.

По словам Тарана, приглашение представителей Офиса Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины к участию в комплексном функциональном осмотре системы оборонного менеджмента станет залогом его беспристрастности, эффективности и результативности. В свою очередь стратегические советники заявили о готовности обеспечить постоянную консультативно-совещательную поддержку этого процесса.

Министр обороны заверил партнеров в желании приложить все усилия для ускорения евроатлантических интеграционных процессов в оборонном ведомстве и Вооруженных Силах Украины.