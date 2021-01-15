РУС
2021 год в Минобороны объявлен годом евроатлантической трансформации, - Таран

2021 год в Минобороны объявлен годом евроатлантической трансформации, - Таран

Результатом трансформационных процессов в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины станет создание интегрированной оборонной институции евроатлантического типа.

Об этом шла речь во время видеоконференции министра обороны Украины Андрея Тарана с группой иностранных советников стратегического уровня, сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопроса он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней. Для реализации внутренних реформ мы ориентируемся на стандарты НАТО, поскольку они являются лучшими в военной сфере. Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась 22 декабря 2020 года, 2021 год объявлен годом евроатлантической трансформации", - сказал Таран на видеоконференции с группой иностранных советников.

Участники дискуссии поддержали решение коллегии Министерства обороны о проведении комплексного функционального обзора системы оборонного менеджмента.

"Обзор должен обеспечить неукоснительный перевод Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на новые стандарты функционирования и управленческих процессов. Учитывая это, по мнению Министра обороны, опыт и компетенции стратегических советников являются критически важными для построения системы оборонного менеджмента на основе лучших практик государств-членов НАТО", - отметили в Минобороны.

По словам Тарана, приглашение представителей Офиса Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины к участию в комплексном функциональном осмотре системы оборонного менеджмента станет залогом его беспристрастности, эффективности и результативности. В свою очередь стратегические советники заявили о готовности обеспечить постоянную консультативно-совещательную поддержку этого процесса.

Министр обороны заверил партнеров в желании приложить все усилия для ускорения евроатлантических интеграционных процессов в оборонном ведомстве и Вооруженных Силах Украины.

Суцільні декларації. Де конкретні справи?
15.01.2021 10:30 Ответить
Чому? Є й дії.

13.01.21 17:58 https://censor.net/ru/photo_news/3241619/v_vsu_rasformirovyvayut_aerorazvedku_fotoreportaj
15.01.2021 10:41 Ответить
Вот теперь я спокоен. После такого заявления, Мордор точно обосрется от страха, выведет свои войска с Донбаса и вернет Крым.
15.01.2021 10:31 Ответить
Много бкофф, а смысла ноль. .

.
.
15.01.2021 10:36 Ответить
Так,ні про що,грушник працює,чекісти ржуть
15.01.2021 10:40 Ответить
Бла-бда-бла. Кого эта свинособака пытается н@#бать?
15.01.2021 10:47 Ответить
2021 рік у Міноборони оголошено роком євроатлантичної трансформації, - Таран - Цензор.НЕТ 91992021 рік у Міноборони оголошено роком євроатлантичної трансформації, - Таран - Цензор.НЕТ 7760
15.01.2021 11:17 Ответить
Через 1,5 года стало ясно, что кабаев-кривоногих из кремля, просто прикупил себе украинской власти, в том числе и тарана с хомчаком, так же как он ранее это сделал с "грузинской мечтой" (прости, Господи).
Если уж продался бывший немецкий канцлер шредер, то почему эта гопота не должна продаваться?, тем более особенно продавать то и нечего, ни чести, ни совести, ни достоинства, ни каких-либо ценностей вообще, кроме тупого желания обогатится, пока есть возможность.
Поэтому всякие эти ермаки-козыри-татаровы-портновы-хомчаки-тараны-кравчуки-арестовичи
и прочая, были куплены кабаевым-кривоногих оптом и очень дешево.
16.01.2021 05:27 Ответить
 
 