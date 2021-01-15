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Новини Агресія Росії проти України
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Туреччина веде з РФ переговори про купівлю другої партії С-400

Туреччина веде з РФ переговори про купівлю другої партії С-400

Влада Туреччини веде переговори з Росією про придбання другої партії зенітно-ракетного комплексу С-400. Їх новий раунд заплановано на кінець січня.

Про це журналістам заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз тривають переговори щодо другої партії відповідно до укладеної угоди. На кінець поточного місяця заплановано новий раунд переговорів з російською стороною", - сказав Ердоган.

Щодо можливої реакції з боку Вашингтона турецький лідер запевнив, що Анкара не питатиме ні в кого дозволу.

"Ми не знаємо, як відреагує адміністрація Байдена. Туреччина не збирається питати дозволу. Ми - країна НАТО. Ми не допустимо, щоб країни, що входять до Альянсу, визначали наш курс", - сказав він.

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Ердоган висловив надію на позитивні кроки нового президента США Джо Байдена щодо Туреччини.

Він також сподівається, що Байден робитиме "позитивні кроки" щодо Туреччини.

"Маю надію, що Джо Байден після вступу на посаду президента США зробить більш позитивні кроки щодо Туреччини, і розбіжності будуть усунені", - сказав Ердоган.

Як повідомлялося, Туреччина, яка є членом НАТО, у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США. У червні цього року члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який пропонує введення санкцій проти Туреччини через придбання нею російських систем ПРО С-400 всупереч принципам НАТО та закликів союзників.

14 грудня 2020 року було запроваджено санкції проти Управління оборонної промисловості Турецької Республіки (SSB) відповідно до розділу 231 Закону протидії противникам Америки через санкції (CAATSA) за свідому участь у масштабній угоді з Рособоронекспортом.

Автор: 

зброя (7560) ракети (4092) росія (66417) Туреччина (3636)


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Топ коментарі
+8
ага, металлолом на 6 млрд., как же И еще с США вусмерть поссориться за "металлолом"
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15.01.2021 17:39 Відповісти
+7
"Для детального изучения" не надо тратить 3 млрд.долл. и покупать 4 дивизиона в общей сложности на 1000 ракет. И потом еще 3 млрд. чтобы "поставить на полигоне", ага
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15.01.2021 17:37 Відповісти
+6
Значит дельная штука. Или земля в Турции плоская.
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15.01.2021 17:07 Відповісти
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После заявления, что первое ведро они согласны США отдать для разбора на болты
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15.01.2021 17:05 Відповісти
там 4 дивизиона этих "ведер", по 12 пусковых установок в каждом.
И потом, все с пеной у рта докахывают что все это "металлолом", зачем же его "разбирать"?
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15.01.2021 17:17 Відповісти
может,на цветмет ?
известен же случай,когда Япония закупала у совка стекло,при разгрузке сразу же его утилизировала,а тару из прекрасной древесины бережно перерабатывала в дорогущую мебель..
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15.01.2021 17:28 Відповісти
Скорее в тир, на полигон. Для тренировок пилотов НАТО.
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15.01.2021 17:30 Відповісти
ага, металлолом на 6 млрд., как же И еще с США вусмерть поссориться за "металлолом"
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15.01.2021 17:39 Відповісти
ещё вариант что они их закажут и не проплатят как было с мистралями
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15.01.2021 17:47 Відповісти
...а РФ прекратит тех поддержку, и снабжение запчастями. И вскоре 6 морд $ превратятся в дорогой металлолом...
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15.01.2021 19:03 Відповісти
С "Мистралями" всё было с точностью "до наоборот" : деньги были заплачены, а вертолётоносцы не поставлены.
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15.01.2021 19:16 Відповісти
При том: РФ вернули аванс, за поставку. Компенсировали затраты на материалы и работы (кормовые части кораблей - строились в РФ), вернули российские агрегаты и оборудование. А так же обязались перепродавать корабли - только с согласования с РФ. В результате продали Египту, а РФ теперь договаривается поставить на них 50 вертолётов и своё оружие.
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15.01.2021 19:26 Відповісти
Там была ещё компенсация за срыв контракта... Короче, брали 800 млн. евро, - вернули 900 млн...
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15.01.2021 19:46 Відповісти
Для детального изучения, Ваньша, для детального изучения.
А вторую партию поставят на полигоне. Для отработки тактических приёмов его уничтожения.
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15.01.2021 17:29 Відповісти
"Для детального изучения" не надо тратить 3 млрд.долл. и покупать 4 дивизиона в общей сложности на 1000 ракет. И потом еще 3 млрд. чтобы "поставить на полигоне", ага
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15.01.2021 17:37 Відповісти
Ваньша,для НАТО это ПФЕНЕНГИ. Копейки по вашему. Им на изучение и отработку тактики дешевле это средства потратить, чем рисковать эскадрильей Ф22 или парой Ф35. И откуда такая цифирь за 1000 ракет? 12 ПУК по 4 зур это 48 шт. Плюс 1 БК в траве возле обволовки. 98 шт. 4 зрдн по 98 зур это 392 зур.
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15.01.2021 17:50 Відповісти
Эх, мечты мои влажные...
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16.01.2021 01:45 Відповісти
Вы вспотели? Или вы потекли? Потекли если если вы женщина.
Судя по нику "Федя" вы считаете себя мужчиной. Тогда где у вас потекло?
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16.01.2021 08:26 Відповісти
Детсадовский перевод стрелок? Или ты действительно настолько старый?
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16.01.2021 15:23 Відповісти
Судя по вашим влажныфм мечтам, вы латентная женщина. Это я вас, как врач психиатр говорю.
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16.01.2021 15:55 Відповісти
В какой вы палате лежите? И кто, вообще, вам пароль от больничного вайфая дал?
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16.01.2021 16:03 Відповісти
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16.01.2021 16:08 Відповісти
К слову, вы не прихожанин РПЦ МП?
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15.01.2021 17:32 Відповісти
Турция не собирается спрашивать разрешения. Мы - страна НАТО. Мы не допустим, чтобы страны, входящие в Альянс, определяли наш курс", - сказал он (Эрдоган)


Ось тому Туреччина і є повноправним членом НАТО
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15.01.2021 17:06 Відповісти
поки що
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15.01.2021 17:14 Відповісти
Значит дельная штука. Или земля в Турции плоская.
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15.01.2021 17:07 Відповісти
Вся біда цих С-300, 400..., що вони не збили жодного військового літака, мається на увазі ворожого а не свого помилково, а так да , класна штука.
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15.01.2021 17:11 Відповісти
Ну может 3-й вариант - турки не умные.
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15.01.2021 17:14 Відповісти
Навряд, може обмін, турки допомагають москалям зберегти обличчя і забирають Кавказ, фуйлу в принципі пофіг що лишиться від московії після нього, йому б комфортно дотягнути.
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15.01.2021 17:18 Відповісти
а сколько Пэтриоты сбили?
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15.01.2021 17:18 Відповісти
Так само, москалі такі самі як американці?
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15.01.2021 17:23 Відповісти
это говорит о том, что для этих комплексов нет работы в небольших конфликтах. А против дронов они одинаково бесполезны, что Пэтриоты что БУКи.
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15.01.2021 17:40 Відповісти
Ну да, але як перевірити їх ефективність? А у масових конфліктах і з кулемета літаки збивали.
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15.01.2021 17:48 Відповісти
Только боем насмерть можно это проверить.
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15.01.2021 18:56 Відповісти
.. ой как некрасиво врать..)))) РашкоСМИ пользуетесь?
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15.01.2021 17:50 Відповісти
... ну учитывая..что система начала разрабатываться в 1963 году... а в то время в Советской армии о таком только мечтали... то я Вам приведу крайние работы этого комплекса. Некоторые..В Сирии в 2014 году сбит Су-24 сирийских ВВС... в 2018 году...Су-22 сирийских ВВС. О беспилотниках вообще нет смысла говорить... Их там регулярно валят. В 2018 сбитые баллистические ракеты типа С-17 ..пущенные по Саудии..))) А теперь расскажите о целях...которые поразили С-300...400 в той же Сирии!??? Ил-22 можете не вспоминать..Это тренировка россиян с более устаревшим комплексом. И знаете шутку....))) Турки покупают С-400 т.к они поражают только свои цели))).
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15.01.2021 17:48 Відповісти
А хто в Сірії в 2014 мав на озброєнні Петріоти?
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15.01.2021 17:49 Відповісти
..а куда сирийцы пытались попускать свои ракеты? Израильские ПВО посбивали...)))
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15.01.2021 17:51 Відповісти
А у Ізраіля є Петріоти?
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15.01.2021 17:53 Відповісти
. ну если Вы не знаете... то на вооружении с 1991 года. ))) Вижу..активно пользуетесь гашкоГовнопедией...)))
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15.01.2021 18:03 Відповісти
https://www.newsru.co.il/israel/23sep2014/samolet_705.html Это из старенького..))) А если задаться желанием... то увидите , что достаточно эффективно Пэтриоты работают по реальным целям. Чего априори о С-200..300..400 сказать нельзя. Разве Ту-154 над Чёрным морем иили Ил-22 над Средиземным... И то старенькими. А уж если начнут применять С-300.400.. то рашкоянцам хоть в петлю лезь... Особенно транспортникам или тихоходным..)))Писал выше... )) Турки покупают С-400 только потому , что они поражают только СВОИ цели ..))
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15.01.2021 18:00 Відповісти
Ага. Как говорится, - АНАЛО ГОВНЕТ.
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15.01.2021 17:31 Відповісти
По словам российского миллиардера Мордашова, российскому потребителю будет нанесен «тяжелейший удар», если его лишат возможности покупать кока-колу, иностранные автомобили, информационные услуги
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15.01.2021 17:08 Відповісти
ничо,в 17-м пережили,и сейчас переживутъ...
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15.01.2021 17:29 Відповісти
Откажется эта штуковина сбивать рассейские ракеты самим хуже будет.
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15.01.2021 17:11 Відповісти
Чого б це, свій літак вони ж збили.
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15.01.2021 17:12 Відповісти
Другая сторона медали стального характера от невозмутимого Эрдогана. А потому что он такой и есть по натуре, а не актёрствует. Этому "нож в спину" всегда пожалуйста, другим- "да пошли вы, сам решаю что мне делать"!
Поэтому и говорит взаимоисключающие вещи, можно сказать, что троллит- "Мы - страна НАТО. Мы не допустим, чтобы страны, входящие в Альянс, определяли наш курс"
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15.01.2021 17:15 Відповісти
Вот это нож в спину местным "полезным идиотам"!!!
Сначала Бидон треснул, теперь Эрдоган зрады подкинул
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15.01.2021 17:20 Відповісти
100% - особенно когда выгнал армян (друзей не менее полезных идиотов ) из Карабаха и категорически отказался признавать Крым за руснёй..
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15.01.2021 17:33 Відповісти
Не змогли специ з США, розібратися з першого разу, як функціонує відро з гайками та болтами.
Там півлітри ще потрібно.
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15.01.2021 17:31 Відповісти
ага, ведра с болтами... нам бы такие ведра, а то у самих техника ещё 70х годов )
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15.01.2021 17:36 Відповісти
Они им нужны чтоб тупо поржать?
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15.01.2021 17:45 Відповісти
я мперва думал шо Путин типо поцреот... но даже по новости видно шо он тупо *****
Кстати, стрим кто любит: https://www.youtube.com/watch?v=LKUITzgMkew
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15.01.2021 17:51 Відповісти
турки на них свои Байратары тестирут походу...
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15.01.2021 18:18 Відповісти
Стопудово. Предвдущие кацапские вундервафли уже закончились.

Ну турки ж еще и в США С-400 обязались поставить для расковыривания.
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15.01.2021 18:29 Відповісти
Друзі, ви усі так напористо дискутуєте чужу, вам самим не потрібну херню, що забули хто ви є !
Краще обговорили б цю тему про нашу країну, а в ній не все, як трактують численні дискутери, так погано. Наприклад: я років 10-12 тому провів півтори чи дві години в одному українському місті на ракетному заводі, де мені була призначена коротка зустріч з директором і головним інженером. Поскільки мій візит був не зовсім по їхній продукції, тим більше, що перед перетином прохідної в мене стався серцевий приступ і мені в кабінеті директора надавали медичну допомогу, то крім цього кабінету мене вже нікуди не повели, але показали професійно, по -
конструкторськи. зроблений макет розміром сантиметрів 80-90 установки, яка один до одного
нагадує і С300 і С400. Значить вона вже пройшла кульман і десь визріває в серійний зразок то, може, дасть Бог, колись народиться в "залізі", причому без Росії, бо цей завод і до цього виробляв продукцію такого призначення, але по розробкам семидесятих - восьмидесятих років.
Тож для дискусій існують і реальні теми, а не про те, що думають Ердоган чи Байден, а то і **** !
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15.01.2021 18:48 Відповісти
наверняка наши украиньские системы лучше кацапских...
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15.01.2021 20:38 Відповісти
такі навєрняка таварисчь баярышник...)))
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15.01.2021 23:04 Відповісти
Ну що нехай парашики готуються до нових трупиків своїх співгромадян. Щоб їх різні воєнні експерти не кидали понти та не робили гучні заяви. НАТО це не важко зробити, а опущених виховувати треба.
Туреччина показала чого варті опущені росіяни. Збили російський літак, різні воєнні експерти з параші почали визжати, парашики з кремля хрюкнули що вони цього не пробачать туркам, обтерлись, і продали Турції пво с-400.
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15.01.2021 22:10 Відповісти
Это многоходовочка: чем больше они купят, тем меньше останется у россиян А вообще, если берут, значит им это нужно. Турция ведь не Куба, не станет даже даром брать то, что ей не подходит.
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15.01.2021 23:04 Відповісти
 
 