Туреччина веде з РФ переговори про купівлю другої партії С-400

Влада Туреччини веде переговори з Росією про придбання другої партії зенітно-ракетного комплексу С-400. Їх новий раунд заплановано на кінець січня.

Про це журналістам заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз тривають переговори щодо другої партії відповідно до укладеної угоди. На кінець поточного місяця заплановано новий раунд переговорів з російською стороною", - сказав Ердоган.

Щодо можливої реакції з боку Вашингтона турецький лідер запевнив, що Анкара не питатиме ні в кого дозволу.

"Ми не знаємо, як відреагує адміністрація Байдена. Туреччина не збирається питати дозволу. Ми - країна НАТО. Ми не допустимо, щоб країни, що входять до Альянсу, визначали наш курс", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На військовому параді в Північній Кореї показали "наймогутнішу зброю у світі". ВIДЕО

Ердоган висловив надію на позитивні кроки нового президента США Джо Байдена щодо Туреччини.

Він також сподівається, що Байден робитиме "позитивні кроки" щодо Туреччини.

"Маю надію, що Джо Байден після вступу на посаду президента США зробить більш позитивні кроки щодо Туреччини, і розбіжності будуть усунені", - сказав Ердоган.

Як повідомлялося, Туреччина, яка є членом НАТО, у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США. У червні цього року члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який пропонує введення санкцій проти Туреччини через придбання нею російських систем ПРО С-400 всупереч принципам НАТО та закликів союзників.

14 грудня 2020 року було запроваджено санкції проти Управління оборонної промисловості Турецької Республіки (SSB) відповідно до розділу 231 Закону протидії противникам Америки через санкції (CAATSA) за свідому участь у масштабній угоді з Рособоронекспортом.