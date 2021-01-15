Туреччина веде з РФ переговори про купівлю другої партії С-400
Влада Туреччини веде переговори з Росією про придбання другої партії зенітно-ракетного комплексу С-400. Їх новий раунд заплановано на кінець січня.
Про це журналістам заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Зараз тривають переговори щодо другої партії відповідно до укладеної угоди. На кінець поточного місяця заплановано новий раунд переговорів з російською стороною", - сказав Ердоган.
Щодо можливої реакції з боку Вашингтона турецький лідер запевнив, що Анкара не питатиме ні в кого дозволу.
"Ми не знаємо, як відреагує адміністрація Байдена. Туреччина не збирається питати дозволу. Ми - країна НАТО. Ми не допустимо, щоб країни, що входять до Альянсу, визначали наш курс", - сказав він.
Ердоган висловив надію на позитивні кроки нового президента США Джо Байдена щодо Туреччини.
Він також сподівається, що Байден робитиме "позитивні кроки" щодо Туреччини.
"Маю надію, що Джо Байден після вступу на посаду президента США зробить більш позитивні кроки щодо Туреччини, і розбіжності будуть усунені", - сказав Ердоган.
Як повідомлялося, Туреччина, яка є членом НАТО, у 2019 році закупила у Росії системи ППО С-400 та інтегрувала їх у свою систему оборони. Нещодавно турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США. У червні цього року члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроєкт, який пропонує введення санкцій проти Туреччини через придбання нею російських систем ПРО С-400 всупереч принципам НАТО та закликів союзників.
14 грудня 2020 року було запроваджено санкції проти Управління оборонної промисловості Турецької Республіки (SSB) відповідно до розділу 231 Закону протидії противникам Америки через санкції (CAATSA) за свідому участь у масштабній угоді з Рособоронекспортом.
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И потом, все с пеной у рта докахывают что все это "металлолом", зачем же его "разбирать"?
известен же случай,когда Япония закупала у совка стекло,при разгрузке сразу же его утилизировала,а тару из прекрасной древесины бережно перерабатывала в дорогущую мебель..
А вторую партию поставят на полигоне. Для отработки тактических приёмов его уничтожения.
Судя по нику "Федя" вы считаете себя мужчиной. Тогда где у вас потекло?
Ось тому Туреччина і є повноправним членом НАТО
Поэтому и говорит взаимоисключающие вещи, можно сказать, что троллит- "Мы - страна НАТО. Мы не допустим, чтобы страны, входящие в Альянс, определяли наш курс"
Сначала Бидон треснул, теперь Эрдоган зрады подкинул
Там півлітри ще потрібно.
Кстати, стрим кто любит: https://www.youtube.com/watch?v=LKUITzgMkew
Ну турки ж еще и в США С-400 обязались поставить для расковыривания.
Краще обговорили б цю тему про нашу країну, а в ній не все, як трактують численні дискутери, так погано. Наприклад: я років 10-12 тому провів півтори чи дві години в одному українському місті на ракетному заводі, де мені була призначена коротка зустріч з директором і головним інженером. Поскільки мій візит був не зовсім по їхній продукції, тим більше, що перед перетином прохідної в мене стався серцевий приступ і мені в кабінеті директора надавали медичну допомогу, то крім цього кабінету мене вже нікуди не повели, але показали професійно, по -
конструкторськи. зроблений макет розміром сантиметрів 80-90 установки, яка один до одного
нагадує і С300 і С400. Значить вона вже пройшла кульман і десь визріває в серійний зразок то, може, дасть Бог, колись народиться в "залізі", причому без Росії, бо цей завод і до цього виробляв продукцію такого призначення, але по розробкам семидесятих - восьмидесятих років.
Тож для дискусій існують і реальні теми, а не про те, що думають Ердоган чи Байден, а то і **** !
Туреччина показала чого варті опущені росіяни. Збили російський літак, різні воєнні експерти з параші почали визжати, парашики з кремля хрюкнули що вони цього не пробачать туркам, обтерлись, і продали Турції пво с-400.