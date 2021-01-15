США підтримують розслідування українською прокуратурою незаконного затримання 120 кримських татар у Криму, - посольство

США підтримують початок розслідування поліцією України за фактом незаконного затримання 120 громадян України в окупованому Криму.

Про це посольство США в Україні повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже стурбовані тим, що російська "влада" переслідує і затримала 120 кримських татар просто за те, що вони стурбовані незаконним затриманням своїх співгромадян. Ми підтримуємо розслідування поліцією України цього чергового незаконного позбавлення свобод", - сказано в повідомленні посольства США в Україні.

Як повідомлялося, українська прокуратура почала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання 120 громадян України на території тимчасово окупованого Росією Криму.

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