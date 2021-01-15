УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8041 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території
608 1

США підтримують розслідування українською прокуратурою незаконного затримання 120 кримських татар у Криму, - посольство

США підтримують розслідування українською прокуратурою незаконного затримання 120 кримських татар у Криму, - посольство

США підтримують початок розслідування поліцією України за фактом незаконного затримання 120 громадян України в окупованому Криму.

Про це посольство США в Україні повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже стурбовані тим, що російська "влада" переслідує і затримала 120 кримських татар просто за те, що вони стурбовані незаконним затриманням своїх співгромадян. Ми підтримуємо розслідування поліцією України цього чергового незаконного позбавлення свобод", - сказано в повідомленні посольства США в Україні.

Як повідомлялося, українська прокуратура почала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання 120 громадян України на території тимчасово окупованого Росією Криму.

Також читайте: Суд окупантів відхилив апеляцію на продовження арешту фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", - адвокати

Автор: 

Крим (14200) посольство (950) США (23613) кримські татари (2005)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда Крым будет очищен от российских военных отставников, вертухаев, понаехавших «поребриков», коммунистической партноменклатуры и «крымнашевцев», Верховна Рада Украины рассмотрит вопрос о возвращении крымским городам и населенным пунктам татарских географических названий, какие существовали в период Крымского ханства.
После освобождения Крыма от «ихтамнетов» Путина, крымских патриотов Украины, протестовавших против российской оккупации, надлежит назначить Главами районов ЮБК.
показати весь коментар
15.01.2021 18:16 Відповісти
 
 