США підтримують розслідування українською прокуратурою незаконного затримання 120 кримських татар у Криму, - посольство
США підтримують початок розслідування поліцією України за фактом незаконного затримання 120 громадян України в окупованому Криму.
Про це посольство США в Україні повідомило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже стурбовані тим, що російська "влада" переслідує і затримала 120 кримських татар просто за те, що вони стурбовані незаконним затриманням своїх співгромадян. Ми підтримуємо розслідування поліцією України цього чергового незаконного позбавлення свобод", - сказано в повідомленні посольства США в Україні.
Як повідомлялося, українська прокуратура почала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання 120 громадян України на території тимчасово окупованого Росією Криму.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
После освобождения Крыма от «ихтамнетов» Путина, крымских патриотов Украины, протестовавших против российской оккупации, надлежит назначить Главами районов ЮБК.