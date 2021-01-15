США поддерживает расследование украинской прокуратурой незаконного задержания 120 крымских татар в Крыму, - посольство
США поддерживают начало расследования полицией Украины по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в оккупированном Крыму.
Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень обеспокоены тем, что российская "власть" преследует и задержала 120 крымских татар просто за то, что они обеспокоены незаконным задержанием своих сограждан. Мы поддерживаем расследование полицией Украины этого очередного незаконного лишения свобод", - сказано в сообщении посольства США в Украине.
Как сообщалось, украинская прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного задержания 120 граждан Украины на территории временно оккупированного Россией Крыма.
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