США поддерживает расследование украинской прокуратурой незаконного задержания 120 крымских татар в Крыму, - посольство

США поддерживают начало расследования полицией Украины по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в оккупированном Крыму.

Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень обеспокоены тем, что российская "власть" преследует и задержала 120 крымских татар просто за то, что они обеспокоены незаконным задержанием своих сограждан. Мы поддерживаем расследование полицией Украины этого очередного незаконного лишения свобод", - сказано в сообщении посольства США в Украине.

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Как сообщалось, украинская прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного задержания 120 граждан Украины на территории временно оккупированного Россией Крыма.