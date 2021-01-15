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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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США поддерживает расследование украинской прокуратурой незаконного задержания 120 крымских татар в Крыму, - посольство

США поддерживает расследование украинской прокуратурой незаконного задержания 120 крымских татар в Крыму, - посольство

США поддерживают начало расследования полицией Украины по факту незаконного задержания 120 граждан Украины в оккупированном Крыму.

Об этом посольство США в Украине сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень обеспокоены тем, что российская "власть" преследует и задержала 120 крымских татар просто за то, что они обеспокоены незаконным задержанием своих сограждан. Мы поддерживаем расследование полицией Украины этого очередного незаконного лишения свобод", - сказано в сообщении посольства США в Украине.

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Как сообщалось, украинская прокуратура начала уголовное производство по факту незаконного задержания 120 граждан Украины на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Автор: 

Крым (26434) посольство (1087) США (27316) крымские татары (2718)


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Когда Крым будет очищен от российских военных отставников, вертухаев, понаехавших «поребриков», коммунистической партноменклатуры и «крымнашевцев», Верховна Рада Украины рассмотрит вопрос о возвращении крымским городам и населенным пунктам татарских географических названий, какие существовали в период Крымского ханства.
После освобождения Крыма от «ихтамнетов» Путина, крымских патриотов Украины, протестовавших против российской оккупации, надлежит назначить Главами районов ЮБК.
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15.01.2021 18:16 Ответить
 
 