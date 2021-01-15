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Новини Правосуддя
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КС відкрив провадження щодо конституційності укрупнення районів, - "слуга народу" Совгиря

КС відкрив провадження щодо конституційності укрупнення районів, -

Конституційний Суд України відкрив провадження у справі щодо відповідності Конституції постанови Верховної Ради "Про створення та ліквідації районів" за конституційним поданням 49 народних депутатів від 20.10.20.

Про це в Телеграм повідомила представниця парламенту в КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп зазначила, що на думку авторів подання, "постановою змінено елементи територіального устрою, які можуть визначатися виключно законами".

Серед аргументів авторів конституційного подання той факт, що "зробивши укрупнення окремих районів, Верховна Рада обмежила право на доступ до суду, оскільки важливими елементами доступності суду як інституту є територіальна близькість суду і стабільність судової системи".

Совгиря також зазначила, що автори конституційного подання вважають, що прийнявши постанову, парламент створив правову невизначеність щодо територіальної юрисдикції місцевих судів.

"У поданні також заявлено клопотання про визнання провадження у цій справі невідкладним з метою мінімізації наслідків, які можуть бути завдані постановою", - написала народна депутатка.

Читайте також: Верховна Рада звернеться в КСУ через відмову роз'яснити рішення про декларації, - "слуга народу" Совгиря

Автор: 

КС (1427) місцеве самоврядування (326) район (28) юстиція (732) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+9
нечисть продолжает сеять хаос руками конституционного "суда".
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15.01.2021 19:40 Відповісти
+8
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5680
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15.01.2021 19:40 Відповісти
+7
Середня пенсія судді становить близько 67000 грн. Середня пенсія простонаріда-3000грн.
Питання:на які ще права огранічілі доступ?
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15.01.2021 19:42 Відповісти
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15.01.2021 19:39 Відповісти
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 3277
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15.01.2021 19:39 Відповісти
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5680
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15.01.2021 19:40 Відповісти
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 6238
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15.01.2021 19:41 Відповісти
до чегл докатились что овощь по срав нению с клоуном благодетель
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15.01.2021 19:42 Відповісти
А в баксах?
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15.01.2021 19:43 Відповісти
ну и ?
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15.01.2021 19:58 Відповісти
И, вот.
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15.01.2021 20:04 Відповісти
что вот сейчас при самым благом варианте 7гр. будет и то только на месуц два максимум а потом12 гр.
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15.01.2021 20:06 Відповісти
а если переводить цены овоща то это около3 гр.
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15.01.2021 20:08 Відповісти
нечисть продолжает сеять хаос руками конституционного "суда".
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15.01.2021 19:40 Відповісти
Боятся уменьшения количества мест возле кормушки.
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15.01.2021 19:40 Відповісти
там можна причепитися до організації послуг населенню після укрупнення. декому після укрупнення далеко за довіками їздити, народ то не дигіталізований, а все по старінкє - велік, автобус і уперед.
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16.01.2021 00:29 Відповісти
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 3718
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15.01.2021 19:40 Відповісти
а той таз піднімуть медведчук і зажопінці. і світло побачиш хавдяки ним, вони дадуть тобі так думати. а в реалі вони той таз рукам слуг на тебе і накинули.
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16.01.2021 00:31 Відповісти
похоже, что КСу очень скучно
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15.01.2021 19:40 Відповісти
Який суд? Зграя зрадників покидьків і хабарників які повинні сидіти довічно з конфіскацією за зраду.
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15.01.2021 19:41 Відповісти
Ракетные войска решите вопрос с банкой и конституционным
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15.01.2021 19:41 Відповісти
Там целей должно быть до сотни. На работе ты их не застанешь.

А в некоторых областях (кроме Западенщины) возможно лучше целыми районами накрывать, чтобы вместе с ядреным ЗЕлекторатом.
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15.01.2021 19:45 Відповісти
Середня пенсія судді становить близько 67000 грн. Середня пенсія простонаріда-3000грн.
Питання:на які ще права огранічілі доступ?
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15.01.2021 19:42 Відповісти
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 8226
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15.01.2021 19:43 Відповісти
Во время войны с русней заниматься "укреплением" районов могут только диверсанты ! Не дай Бог обострение на фронте - куда бежать в военкомат, в гос.администрацию, больницу и т.д. - людей вводят в полный хаос твари...
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15.01.2021 19:52 Відповісти
почему этих уродов , в малиновых юбках, ещё не разогнали..???
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15.01.2021 20:04 Відповісти
У Зеленского слабый характер. Еще молод.
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15.01.2021 22:22 Відповісти
КС это зло, зеленая плесень намного хуже. Правильное дело открыли, но еще надо открыть дело насчет дерибана земли.
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15.01.2021 21:08 Відповісти
Почему это правильное? В районах уже плюнуть некуда из за большого количества бюрократов и коррупционеров. А по поводу рынка земли, так ее сейчас как раз и дерибанят мизерными выплатами от аренды,а пай продать нельзя, с гос земель налоги практически не поступают, а должно быть несколько десятков млрд. Вы или коррупционер или лицо которому и сейчас хорошо и не хочется ничего менять. В селах за чертой бедности около 80% населения.
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15.01.2021 22:20 Відповісти
Дебилы !
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15.01.2021 21:26 Відповісти
Якесь беперервне гвалтування Конституції! Як казав Лев Троцький перманентний перепихон Основного закону ідіотами.
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15.01.2021 21:48 Відповісти
А я так и не понял ,кто гвалтуе конституцию по вашему мнению? По мне так все ее насилуют.
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15.01.2021 22:13 Відповісти
Даже КС.
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15.01.2021 22:21 Відповісти
 
 