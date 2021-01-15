КС відкрив провадження щодо конституційності укрупнення районів, - "слуга народу" Совгиря

Конституційний Суд України відкрив провадження у справі щодо відповідності Конституції постанови Верховної Ради "Про створення та ліквідації районів" за конституційним поданням 49 народних депутатів від 20.10.20.

Про це в Телеграм повідомила представниця парламенту в КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп зазначила, що на думку авторів подання, "постановою змінено елементи територіального устрою, які можуть визначатися виключно законами".

Серед аргументів авторів конституційного подання той факт, що "зробивши укрупнення окремих районів, Верховна Рада обмежила право на доступ до суду, оскільки важливими елементами доступності суду як інституту є територіальна близькість суду і стабільність судової системи".

Совгиря також зазначила, що автори конституційного подання вважають, що прийнявши постанову, парламент створив правову невизначеність щодо територіальної юрисдикції місцевих судів.

"У поданні також заявлено клопотання про визнання провадження у цій справі невідкладним з метою мінімізації наслідків, які можуть бути завдані постановою", - написала народна депутатка.

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