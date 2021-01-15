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Новости Правосудие
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КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря

КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, -

Конституционный Суд Украины открыл производство по делу о соответствии Конституции постановления Верховной Рады "О создании и ликвидации районов" по конституционному представлению 49 народных депутатов от 20.10.20.

Об этом в Телеграм сообщила представитель парламента в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп отметила, что по мнению авторов представления, "постановлением изменены элементы территориального устройства, которые могут определяться исключительно законами".

Среди аргументов авторов конституционного представления тот факт, что "совершив укрупнения отдельных районов, Верховная Рада ограничила право на доступ к суду, поскольку важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы".

Совгиря также отметила, что авторы конституционного представления считают, что приняв постановление, парламент создал правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

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"В представлении также заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесены постановлением", - написала народный депутат.

Автор: 

КС (2248) местное самоуправление (262) район (40) юстиция (758) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+9
нечисть продолжает сеять хаос руками конституционного "суда".
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15.01.2021 19:40 Ответить
+8
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5680
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15.01.2021 19:40 Ответить
+7
Середня пенсія судді становить близько 67000 грн. Середня пенсія простонаріда-3000грн.
Питання:на які ще права огранічілі доступ?
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15.01.2021 19:42 Ответить
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15.01.2021 19:39 Ответить
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 3277
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15.01.2021 19:39 Ответить
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5680
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15.01.2021 19:40 Ответить
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 6238
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15.01.2021 19:41 Ответить
до чегл докатились что овощь по срав нению с клоуном благодетель
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15.01.2021 19:42 Ответить
А в баксах?
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15.01.2021 19:43 Ответить
ну и ?
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15.01.2021 19:58 Ответить
И, вот.
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15.01.2021 20:04 Ответить
что вот сейчас при самым благом варианте 7гр. будет и то только на месуц два максимум а потом12 гр.
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15.01.2021 20:06 Ответить
а если переводить цены овоща то это около3 гр.
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15.01.2021 20:08 Ответить
нечисть продолжает сеять хаос руками конституционного "суда".
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15.01.2021 19:40 Ответить
Боятся уменьшения количества мест возле кормушки.
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15.01.2021 19:40 Ответить
там можна причепитися до організації послуг населенню після укрупнення. декому після укрупнення далеко за довіками їздити, народ то не дигіталізований, а все по старінкє - велік, автобус і уперед.
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16.01.2021 00:29 Ответить
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 3718
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15.01.2021 19:40 Ответить
а той таз піднімуть медведчук і зажопінці. і світло побачиш хавдяки ним, вони дадуть тобі так думати. а в реалі вони той таз рукам слуг на тебе і накинули.
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16.01.2021 00:31 Ответить
похоже, что КСу очень скучно
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15.01.2021 19:40 Ответить
Який суд? Зграя зрадників покидьків і хабарників які повинні сидіти довічно з конфіскацією за зраду.
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15.01.2021 19:41 Ответить
Ракетные войска решите вопрос с банкой и конституционным
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15.01.2021 19:41 Ответить
Там целей должно быть до сотни. На работе ты их не застанешь.

А в некоторых областях (кроме Западенщины) возможно лучше целыми районами накрывать, чтобы вместе с ядреным ЗЕлекторатом.
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15.01.2021 19:45 Ответить
Середня пенсія судді становить близько 67000 грн. Середня пенсія простонаріда-3000грн.
Питання:на які ще права огранічілі доступ?
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15.01.2021 19:42 Ответить
КС открыл производство о конституционности укрупнения районов, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 8226
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15.01.2021 19:43 Ответить
Во время войны с русней заниматься "укреплением" районов могут только диверсанты ! Не дай Бог обострение на фронте - куда бежать в военкомат, в гос.администрацию, больницу и т.д. - людей вводят в полный хаос твари...
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15.01.2021 19:52 Ответить
почему этих уродов , в малиновых юбках, ещё не разогнали..???
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15.01.2021 20:04 Ответить
У Зеленского слабый характер. Еще молод.
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15.01.2021 22:22 Ответить
КС это зло, зеленая плесень намного хуже. Правильное дело открыли, но еще надо открыть дело насчет дерибана земли.
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15.01.2021 21:08 Ответить
Почему это правильное? В районах уже плюнуть некуда из за большого количества бюрократов и коррупционеров. А по поводу рынка земли, так ее сейчас как раз и дерибанят мизерными выплатами от аренды,а пай продать нельзя, с гос земель налоги практически не поступают, а должно быть несколько десятков млрд. Вы или коррупционер или лицо которому и сейчас хорошо и не хочется ничего менять. В селах за чертой бедности около 80% населения.
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15.01.2021 22:20 Ответить
Дебилы !
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15.01.2021 21:26 Ответить
Якесь беперервне гвалтування Конституції! Як казав Лев Троцький перманентний перепихон Основного закону ідіотами.
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15.01.2021 21:48 Ответить
А я так и не понял ,кто гвалтуе конституцию по вашему мнению? По мне так все ее насилуют.
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15.01.2021 22:13 Ответить
Даже КС.
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15.01.2021 22:21 Ответить
 
 