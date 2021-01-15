Тариф на розподіл газу буде обмежено до 1,79 грн/кубометр, - Герус

Поряд з обмеженням ціни газу до 6,99 грн/куб. м, також буде обмежено розмір тарифу на розподіл газу в Україні - до 1,79 грн/куб. м.

Про це повідомив у Фейсбуці глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Також тарифи на розподіл, де вони були значно вищі, ніж середні по країні, будуть знижені до рівня не вище 1,79 грн/куб м", - написав він.

За словами Геруса, це рішення було схвалено на нараді у президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що це, зокрема, стосується дрібних "облгазів" типу "Лубнигаз", в яких не спрацьовує ефект масштабу.

Інших подробиць Герус не повідомив.

Читайте також: Розробляється законопроєкт, який дасть можливість скоротити розрив у тарифах на газ у різних регіонах України, - Шмигаль

При цьому він підкреслив, що в умовах монополізації ринків державне регулювання не тільки допустиме, а й часто необхідне.

Водночас він висловив переконання, що рішення щодо обмеження ціни газу ухвалені виключно в інтересах споживачів, назвавши абсурдним обговорюване питання про його вигідність для "газових олігархів".

"Ціна газу на оптовому ринку зараз становить 9-11 грн. Продавати роздрібному споживачу можна за ціною не вище 6,99 грн. Звісно, ні про які прибутки Фірташа чи інших олігархів говорити не доводиться", - пише Герус.



