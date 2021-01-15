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Новини Тарифи ЖКГ
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Тариф на розподіл газу буде обмежено до 1,79 грн/кубометр, - Герус

Тариф на розподіл газу буде обмежено до 1,79 грн/кубометр, - Герус

Поряд з обмеженням ціни газу до 6,99 грн/куб. м, також буде обмежено розмір тарифу на розподіл газу в Україні - до 1,79 грн/куб. м.

Про це повідомив у Фейсбуці глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Також тарифи на розподіл, де вони були значно вищі, ніж середні по країні, будуть знижені до рівня не вище 1,79 грн/куб м", - написав він.

За словами Геруса, це рішення було схвалено на нараді у президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що це, зокрема, стосується дрібних "облгазів" типу "Лубнигаз", в яких не спрацьовує ефект масштабу.

Інших подробиць Герус не повідомив.

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При цьому він підкреслив, що в умовах монополізації ринків державне регулювання не тільки допустиме, а й часто необхідне.

Водночас він висловив переконання, що рішення щодо обмеження ціни газу ухвалені виключно в інтересах споживачів, назвавши абсурдним обговорюване питання про його вигідність для "газових олігархів".

"Ціна газу на оптовому ринку зараз становить 9-11 грн. Продавати роздрібному споживачу можна за ціною не вище 6,99 грн. Звісно, ні про які прибутки Фірташа чи інших олігархів говорити не доводиться", - пише Герус.

Тариф на розподіл газу буде обмежено до 1,79 грн/кубометр, - Герус 01
Тариф на розподіл газу буде обмежено до 1,79 грн/кубометр, - Герус 02

Автор: 

Герус Андрій (447) Тарифи на газ (1063)


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Топ коментарі
+32
Зеленый скот уже в конец обнаглел...
Распределение единицы товара стоит почти 20 процентов самого товара..
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15.01.2021 22:24 Відповісти
+29
Уроды. Задрали со своим тарифом за доставку. При Гройсмане хотели абонплату 20 гривен сделать. И то не решились. А тут бешеные платежки и за газ, и за доставку. При этом практически все населенные пункты в Украине газифицировались за счет граждан.
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15.01.2021 22:25 Відповісти
+23
Летом частные компании купили газ по 3 гривны за куб.м., закачали в государственные газовые хранилища, а зимой продают по 10 гривен за куб.м. И при этом " не идет никакой речи о прибыли". Руководители государства прикидываются, что все в порядке.
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15.01.2021 22:35 Відповісти
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Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/кубометр, - Анус
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16.01.2021 20:11 Відповісти
Та йди ти нах#р,чмошник
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16.01.2021 22:30 Відповісти
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