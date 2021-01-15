Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/кубометр, - Герус

Наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа в Украине – до 1,79 грн/куб. м.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Также тарифы на распределение, где они были значительно выше, нежели средние по стране, будут снижены до уровня не выше 1,79 грн/куб м", – написал он.

По словам Геруса, это решение было одобрено на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

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Он отметил, что это, в частности, касается мелких "облгазов" типа "Лубныгаз", в которых не срабатывает эффект масштаба.

Других подробностей Герус не сообщил.

При этом он подчеркнул, что в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, но и часто необходимо.

В то же время он выразил убежденность, что решения по ограничению цены газа приняты исключительно в интересах потребителей, назвав абсурдным обсуждаемый вопрос о его выгодности для "газовых олигархов".

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"Цена газа на оптовом рынке сейчас составляет 9-11 грн. Продавать розничному потребителю можно по цене не выше 6,99 грн. Естественно, ни о каких прибылях Фирташа или других олигархов говорить не приходиться", - пишет Герус.



