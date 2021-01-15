РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8200 посетителей онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
78 741 102

Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/кубометр, - Герус

Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/кубометр, - Герус

Наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа в Украине – до 1,79 грн/куб. м.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Также тарифы на распределение, где они были значительно выше, нежели средние по стране, будут снижены до уровня не выше 1,79 грн/куб м", – написал он.

По словам Геруса, это решение было одобрено на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шмыгаль о тарифе на газ по 6,99 грн за куб. м: Если цена пойдет резко вниз, то можем снять это ограничение

Он отметил, что это, в частности, касается мелких "облгазов" типа "Лубныгаз", в которых не срабатывает эффект масштаба.

Других подробностей Герус не сообщил.

При этом он подчеркнул, что в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, но и часто необходимо.

В то же время он выразил убежденность, что решения по ограничению цены газа приняты исключительно в интересах потребителей, назвав абсурдным обсуждаемый вопрос о его выгодности для "газовых олигархов".

Также на Цензор.НЕТ: "Хай палають палаци": на Майдане Незалежности в Киеве протестовали против повышения тарифов на коммуналку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Цена газа на оптовом рынке сейчас составляет 9-11 грн. Продавать розничному потребителю можно по цене не выше 6,99 грн. Естественно, ни о каких прибылях Фирташа или других олигархов говорить не приходиться", - пишет Герус.

Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/кубометр, - Герус 01
Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/кубометр, - Герус 02

Автор: 

Герус Андрей (185) Тарифы на газ (352)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Зеленый скот уже в конец обнаглел...
Распределение единицы товара стоит почти 20 процентов самого товара..
показать весь комментарий
15.01.2021 22:24 Ответить
+29
Уроды. Задрали со своим тарифом за доставку. При Гройсмане хотели абонплату 20 гривен сделать. И то не решились. А тут бешеные платежки и за газ, и за доставку. При этом практически все населенные пункты в Украине газифицировались за счет граждан.
показать весь комментарий
15.01.2021 22:25 Ответить
+23
Летом частные компании купили газ по 3 гривны за куб.м., закачали в государственные газовые хранилища, а зимой продают по 10 гривен за куб.м. И при этом " не идет никакой речи о прибыли". Руководители государства прикидываются, что все в порядке.
показать весь комментарий
15.01.2021 22:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тариф на распределение газа будет ограничен до 1,79 грн/кубометр, - Анус
показать весь комментарий
16.01.2021 20:11 Ответить
Та йди ти нах#р,чмошник
показать весь комментарий
16.01.2021 22:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 