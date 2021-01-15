Будівництво газопроводу "Північний потік-2" є загрозою європейській солідарності, - посол у Німеччині Мельник

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" є загрозою європейській солідарності, вважає посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол заявив у своєму твіттері в п'ятницю ввечері.

"В інтерв'ю впливовому німецькому інформаційному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читачів) піддав критиці спроби глави уряду Мекленбург-Передньої Померанії М.Швезіг (СДПН) добудувати "Північний потік-2" як загрозу європейській солідарності", - написав Мельник.

Раніше повідомлялося, що експерт із зовнішньої політики Ніколас Бернс, який консультував обраного президента США Джо Байдена під час передвиборчої кампанії, порадив йому тимчасово призупинити дію санкцій щодо "Північного потоку-2".

Читайте також: Нова адміністрація США розглядає припинення санкцій проти "Північного потоку-2" для розрядки відносин з європейськими партнерами, - радник Байдена Бернс