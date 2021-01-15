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Будівництво газопроводу "Північний потік-2" є загрозою європейській солідарності, - посол у Німеччині Мельник

Будівництво газопроводу

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" є загрозою європейській солідарності, вважає посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол заявив у своєму твіттері в п'ятницю ввечері.

"В інтерв'ю впливовому німецькому інформаційному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читачів) піддав критиці спроби глави уряду Мекленбург-Передньої Померанії М.Швезіг (СДПН) добудувати "Північний потік-2" як загрозу європейській солідарності", - написав Мельник.

Раніше повідомлялося, що експерт із зовнішньої політики Ніколас Бернс, який консультував обраного президента США Джо Байдена під час передвиборчої кампанії, порадив йому тимчасово призупинити дію санкцій щодо "Північного потоку-2".

Читайте також: Нова адміністрація США розглядає припинення санкцій проти "Північного потоку-2" для розрядки відносин з європейськими партнерами, - радник Байдена Бернс

Автор: 

Північний потік (2475) Мельник Андрій (236)


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Топ коментарі
+8
Чем мне нравится Мельник, что режет всегда острую правду, на которую всем плевать.
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15.01.2021 23:16 Відповісти
+5
Посол Андрій Мельник- патріотичний,сміливий ,гідний Українець !
Диво,що його ще не поміняли на "лояльного". Дуже надіюся,що

Півн.потік 2 буде зупинено.
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16.01.2021 01:09 Відповісти
+4
Європа повинна сама припинити це будівництво.
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15.01.2021 23:22 Відповісти
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Чем мне нравится Мельник, что режет всегда острую правду, на которую всем плевать.
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15.01.2021 23:16 Відповісти
Что значит "острая правда" (я понимаю литературность фразы).

Правда есть правда и она должна звучать конкретно и максимально доходчиво.
И как может звучать что либо другое? И Украина, когда окрепнет (если оклымается от зе-плесени), покажет гейРопе что и как говорить и делать.

За Украиной будущее (если выживет )
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15.01.2021 23:21 Відповісти
во-во - у тебя ударение после запятой...?
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15.01.2021 23:24 Відповісти
Вроде бы адекватный посол в Германии - значит скоро снимут...
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15.01.2021 23:17 Відповісти
А покупать электроэнергию в Белоруссии(по сути у России)?
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15.01.2021 23:18 Відповісти
с комы чувак вышел.. или только попустило..??
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15.01.2021 23:18 Відповісти
ну вот, чувак был послом в Германии- станет мельником в Украине
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15.01.2021 23:19 Відповісти
Європа повинна сама припинити це будівництво.
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15.01.2021 23:22 Відповісти
А как же наш импорт нефтепродуктов из России и Белоруссии (которые фактически сделаны из Российской нефти) это примерно 6-8 млрд. в год Россия получает от нас, это никто из наших политиков не замечает, но все орут о Северном потоке 2, начните с себя лицемеры откажитесь от русских энергоносителей, тогда и у других чего то требуйте...
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15.01.2021 23:26 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3242036/novaya_administratsiya_ssha_rassmatrivaet_priostanovku_sanktsii_protiv_severnogo_potoka2_dlya_razryadki
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15.01.2021 23:29 Відповісти
Ты новость до конца прочитал?
Вот до этого абзаца:
"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - отметил БернсИсточник: https://censor.net/ru/n3242036
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15.01.2021 23:35 Відповісти
оказывается имя посла в Германии Мельник?
приятно было узнать - шо до етого то не активчичал, поц?
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15.01.2021 23:42 Відповісти
Він ще з Майдану ! І дуже сміливий ! Мельник відмовився від святкового заходу у Берліні (75-річчя ) через присутність росії . Так що він не поц !
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16.01.2021 01:21 Відповісти
як казав імператор Веспасіан - гроші не пахнуть. а пыня фріцам нормально тон євриків відсипав
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15.01.2021 23:50 Відповісти
Надоело быть послом в Германии или в США хочет
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16.01.2021 00:19 Відповісти
Европа уже "играла в лояльность" с гитлером, теперь "играет" с путлером. Ничему не научила ИСТОРИЯ.
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16.01.2021 00:32 Відповісти
Посол Андрій Мельник- патріотичний,сміливий ,гідний Українець !
Диво,що його ще не поміняли на "лояльного". Дуже надіюся,що

Півн.потік 2 буде зупинено.
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16.01.2021 01:09 Відповісти
Якщо не зупинять Північний потік то це розв'яже руки РФ для війни і анексії України московською ордою. Треба все робити щоб зупинити цей проект.
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16.01.2021 08:32 Відповісти
 
 