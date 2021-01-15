Будівництво газопроводу "Північний потік-2" є загрозою європейській солідарності, - посол у Німеччині Мельник
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" є загрозою європейській солідарності, вважає посол України в Німеччині Андрій Мельник.
Як передає Цензор.НЕТ, про це посол заявив у своєму твіттері в п'ятницю ввечері.
"В інтерв'ю впливовому німецькому інформаційному агентству RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland; 7 млн. читачів) піддав критиці спроби глави уряду Мекленбург-Передньої Померанії М.Швезіг (СДПН) добудувати "Північний потік-2" як загрозу європейській солідарності", - написав Мельник.
Раніше повідомлялося, що експерт із зовнішньої політики Ніколас Бернс, який консультував обраного президента США Джо Байдена під час передвиборчої кампанії, порадив йому тимчасово призупинити дію санкцій щодо "Північного потоку-2".
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Правда есть правда и она должна звучать конкретно и максимально доходчиво.
И как может звучать что либо другое? И Украина, когда окрепнет (если оклымается от зе-плесени), покажет гейРопе что и как говорить и делать.
За Украиной будущее (если выживет )
?
Вот до этого абзаца:
"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - отметил БернсИсточник: https://censor.net/ru/n3242036
приятно было узнать - шо до етого то не активчичал, поц?
Диво,що його ще не поміняли на "лояльного". Дуже надіюся,що
Півн.потік 2 буде зупинено.