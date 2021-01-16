НАЗК розробило "мапу антикорупційних уповноважених", які допоможуть заповнити е-декларації

Нацагентство з питань запобігання корупції розробило карту антикорупційних уповноважених, до яких можна звернутися за допомогою для заповнення щорічної декларації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у фейсбуці.

" Якщо ви є публічним службовцем та потребуєте допомоги щодо заповнення декларації, зверніться до антикорупційного уповноваженого вашої організації. Аби ви змогли швидко знайти контакти уповноваженого вашої організації, НАЗК розробило спеціальну "Мапу уповноважених" , яка доступна на нашому сайті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у НАЗК, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції є незамінними помічниками під час декларування.

"Вони надають консультативну допомогу в заповненні декларацій, а також стежать, щоби службовці установи вчасно їх подали", - зазначили у відомстві.

Додаткову інформацію про декларування також можна отримати в розділі "База знань" вебсайту НАЗК, за телефоном контакт-центру НАЗК: 380442000694.

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