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Новини Е-декларації держслужбовців
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НАЗК розробило "мапу антикорупційних уповноважених", які допоможуть заповнити е-декларації

НАЗК розробило

Нацагентство з питань запобігання корупції розробило карту антикорупційних уповноважених, до яких можна звернутися за допомогою для заповнення щорічної декларації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у фейсбуці.

" Якщо ви є публічним службовцем та потребуєте допомоги щодо заповнення декларації, зверніться до антикорупційного уповноваженого вашої організації. Аби ви змогли швидко знайти контакти уповноваженого вашої організації, НАЗК розробило спеціальну "Мапу уповноважених" , яка доступна на нашому сайті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у НАЗК, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції є незамінними помічниками під час декларування.

"Вони надають консультативну допомогу в заповненні декларацій, а також стежать, щоби службовці установи вчасно їх подали", - зазначили у відомстві.

Додаткову інформацію про декларування також можна отримати в розділі "База знань" вебсайту НАЗК, за телефоном контакт-центру НАЗК: 380442000694.

Читайте також: 1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК

Автор: 

електронне декларування (1472) НАЗК (1699)


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Топ коментарі
+3
А нельзя ли антикоррупционную няню заказать?
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16.01.2021 00:50 Відповісти
+2
Ну что ты?
73% считают что только сейчас борьба с коррупцией только начинается.
Правда им по прежнему Порошенко мешает)))
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16.01.2021 02:37 Відповісти
+2
Просьба заодно огласить тарифы на хабари антикорам за их услуги.
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16.01.2021 04:40 Відповісти
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А нельзя ли антикоррупционную няню заказать?
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16.01.2021 00:50 Відповісти
Слово "антикоррупционный" при этой власти звучит, как надругательство.
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16.01.2021 01:55 Відповісти
Ну что ты?
73% считают что только сейчас борьба с коррупцией только начинается.
Правда им по прежнему Порошенко мешает)))
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16.01.2021 02:37 Відповісти
Сюся-КАКа
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16.01.2021 05:38 Відповісти
а нри то не звучало ?
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16.01.2021 05:39 Відповісти
Просьба заодно огласить тарифы на хабари антикорам за их услуги.
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16.01.2021 04:40 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3242135/glavnye_novosti_dnya_15_yanvarya_ukrenergo_gotovit_plan_veernyh_otklyucheniyi_elektrichestva_bujanskiyi

НАПК разработало "карту антикоррупционных уполномоченных", которые помогут заполнить е-декларации - Цензор.НЕТ 2601
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16.01.2021 06:48 Відповісти
да..попроси помочь и он пришлет к тебе домой громил с паяльником!
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16.01.2021 07:18 Відповісти
В Украине расплодилось непомерное количество различных организаций с большим аппетитом питающихся из бюджета и занимающихся огульно всем, только для "показухи" что они работают.. Только по борьбе с коррупцией и других преступлений в этом русле их 8 ! Не мудрено, что в качестве показателя и результата работы одной из них (НАПК) они представили ...карту "о коррупции"! Такова методика действия практически всех эти организации, потому как "...воз и ныне там" - хаос и тотальное безнаказанность!
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16.01.2021 07:36 Відповісти
а як же конкурси проходили -там у вимогах знання агикорупційних норм,

нічого собі рівень держслужби
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16.01.2021 07:43 Відповісти
палачей надо нанимать для борьбы с коррупцией...
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16.01.2021 09:02 Відповісти
Мабуть краще приймати на державну службу освідчених людей. Як правило, керівники вищого ешелону влади не вміють заповнити декларацію. І замість того, щоб попросити таких людей на вихід,- на плечі платників податків ще повісять помічників для дембілів... Але система за "своїх" стоїть горою.
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16.01.2021 09:41 Відповісти
інвестиційні няні
антикорупційні уповноважені..

РАНІШЕ БУЛО ВСЕ ПРОСТІШЕ-"ДІВЧАТА З ЕСКОРТУ.'
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16.01.2021 11:11 Відповісти
 
 