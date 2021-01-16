НАПК разработало "карту антикоррупционных уполномоченных", которые помогут заполнить е-декларации

Нацагентство по предупреждению коррупции разработало карту антикоррупционных уполномоченных, к которым можно обратиться за помощью для заполнения ежегодной декларации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАПК в Фейсбуке.

"Если вы публичный служащий и нуждаетесь в помощи по заполнению декларации, обратитесь к антикоррупционному уполномоченному вашей организации. Чтобы вы смогли быстро найти контакты уполномоченного вашей организации, НАПК разработало специальную "Карту уполномоченных", которая доступна на нашем сайте", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НАПК, Уполномоченные лица по вопросам предупреждения и выявления коррупции являются незаменимыми помощниками при декларировании.

"Они предоставят консультативную помощь в заполнении деклараций, а также наблюдают, чтобы служащие учреждения своевременно их подали", - отметили в ведомстве.

Дополнительную информацию о декларировании также можно получить: в разделе "База знаний" веб-сайта НАПК; по телефону Контакт-центра НАПК +380442000694.

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