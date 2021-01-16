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Новости Е-декларации госслужащих
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НАПК разработало "карту антикоррупционных уполномоченных", которые помогут заполнить е-декларации

НАПК разработало

Нацагентство по предупреждению коррупции разработало карту антикоррупционных уполномоченных, к которым можно обратиться за помощью для заполнения ежегодной декларации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАПК в Фейсбуке.

"Если вы публичный служащий и нуждаетесь в помощи по заполнению декларации, обратитесь к антикоррупционному уполномоченному вашей организации. Чтобы вы смогли быстро найти контакты уполномоченного вашей организации, НАПК разработало специальную "Карту уполномоченных", которая доступна на нашем сайте", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НАПК, Уполномоченные лица по вопросам предупреждения и выявления коррупции являются незаменимыми помощниками при декларировании.

"Они предоставят консультативную помощь в заполнении деклараций, а также наблюдают, чтобы служащие учреждения своевременно их подали", - отметили в ведомстве.

Дополнительную информацию о декларировании также можно получить: в разделе "База знаний" веб-сайта НАПК; по телефону Контакт-центра НАПК +380442000694.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования, - НАПК

Автор: 

электронное декларирование (1025) НАПК (1227)


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Топ комментарии
+3
А нельзя ли антикоррупционную няню заказать?
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16.01.2021 00:50 Ответить
+2
Ну что ты?
73% считают что только сейчас борьба с коррупцией только начинается.
Правда им по прежнему Порошенко мешает)))
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16.01.2021 02:37 Ответить
+2
Просьба заодно огласить тарифы на хабари антикорам за их услуги.
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16.01.2021 04:40 Ответить
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А нельзя ли антикоррупционную няню заказать?
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16.01.2021 00:50 Ответить
Слово "антикоррупционный" при этой власти звучит, как надругательство.
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16.01.2021 01:55 Ответить
Ну что ты?
73% считают что только сейчас борьба с коррупцией только начинается.
Правда им по прежнему Порошенко мешает)))
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16.01.2021 02:37 Ответить
Сюся-КАКа
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16.01.2021 05:38 Ответить
а нри то не звучало ?
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16.01.2021 05:39 Ответить
Просьба заодно огласить тарифы на хабари антикорам за их услуги.
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16.01.2021 04:40 Ответить
https://censor.net/ru/news/3242135/glavnye_novosti_dnya_15_yanvarya_ukrenergo_gotovit_plan_veernyh_otklyucheniyi_elektrichestva_bujanskiyi

НАПК разработало "карту антикоррупционных уполномоченных", которые помогут заполнить е-декларации - Цензор.НЕТ 2601
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16.01.2021 06:48 Ответить
да..попроси помочь и он пришлет к тебе домой громил с паяльником!
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16.01.2021 07:18 Ответить
В Украине расплодилось непомерное количество различных организаций с большим аппетитом питающихся из бюджета и занимающихся огульно всем, только для "показухи" что они работают.. Только по борьбе с коррупцией и других преступлений в этом русле их 8 ! Не мудрено, что в качестве показателя и результата работы одной из них (НАПК) они представили ...карту "о коррупции"! Такова методика действия практически всех эти организации, потому как "...воз и ныне там" - хаос и тотальное безнаказанность!
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16.01.2021 07:36 Ответить
а як же конкурси проходили -там у вимогах знання агикорупційних норм,

нічого собі рівень держслужби
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16.01.2021 07:43 Ответить
палачей надо нанимать для борьбы с коррупцией...
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16.01.2021 09:02 Ответить
Мабуть краще приймати на державну службу освідчених людей. Як правило, керівники вищого ешелону влади не вміють заповнити декларацію. І замість того, щоб попросити таких людей на вихід,- на плечі платників податків ще повісять помічників для дембілів... Але система за "своїх" стоїть горою.
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16.01.2021 09:41 Ответить
інвестиційні няні
антикорупційні уповноважені..

РАНІШЕ БУЛО ВСЕ ПРОСТІШЕ-"ДІВЧАТА З ЕСКОРТУ.'
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16.01.2021 11:11 Ответить
 
 