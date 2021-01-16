НАПК разработало "карту антикоррупционных уполномоченных", которые помогут заполнить е-декларации
Нацагентство по предупреждению коррупции разработало карту антикоррупционных уполномоченных, к которым можно обратиться за помощью для заполнения ежегодной декларации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАПК в Фейсбуке.
"Если вы публичный служащий и нуждаетесь в помощи по заполнению декларации, обратитесь к антикоррупционному уполномоченному вашей организации. Чтобы вы смогли быстро найти контакты уполномоченного вашей организации, НАПК разработало специальную "Карту уполномоченных", которая доступна на нашем сайте", - говорится в сообщении.
Как отмечают в НАПК, Уполномоченные лица по вопросам предупреждения и выявления коррупции являются незаменимыми помощниками при декларировании.
"Они предоставят консультативную помощь в заполнении деклараций, а также наблюдают, чтобы служащие учреждения своевременно их подали", - отметили в ведомстве.
Дополнительную информацию о декларировании также можно получить: в разделе "База знаний" веб-сайта НАПК; по телефону Контакт-центра НАПК +380442000694.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования, - НАПК
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73% считают что только сейчас борьба с коррупцией только начинается.
Правда им по прежнему Порошенко мешает)))
нічого собі рівень держслужби
антикорупційні уповноважені..
РАНІШЕ БУЛО ВСЕ ПРОСТІШЕ-"ДІВЧАТА З ЕСКОРТУ.'