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Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса мером, - депутатка міськради Мустафаєва

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса мером, - депутатка міськради Мустафаєва

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження у зв'язку з оголошенням Геннадія Кернеса мером Харкова.

Про це депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва (фракція "Слуга народу") написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила провадження проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не має повторно складати присягу", - написала Мустафаєва.

Читайте також: Депутатка Харківської міськради від "СН" Мустафаєва повідомила про підробку електронного підпису Кернеса: прокуратура відкрила провадження

Зазначимо, як випливає з опублінованої Мустафаєвою відповіді прокуратури, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 1 статті 367 ККУ (службова недбалість).

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса мером, - депутатка міськради Мустафаєва 01

Автор: 

Кернес Геннадій (506) прокуратура (3709) Харків (5740)


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Топ коментарі
+46
уголовное производство из-за объявления Кернеса мэром...

А покойник разве не может быть мэром? Придурок ведь может быть президентом...
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16.01.2021 12:48 Відповісти
+27
Как открыли так и закроют. Скажут что нет состава преступления. Открытие еще не означает что кого-то за это накажут
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16.01.2021 12:41 Відповісти
+18
як це вони ще двійника не посадили у мерське крісло?
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16.01.2021 12:45 Відповісти
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Как открыли так и закроют. Скажут что нет состава преступления. Открытие еще не означает что кого-то за это накажут
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16.01.2021 12:41 Відповісти
Если докажут, что Кернес умер раньше чем его выбрали мэром, то ничего не будет ни им, ни ему.
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16.01.2021 12:49 Відповісти
Ему будет- догана!
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16.01.2021 13:34 Відповісти
...чи навіть некромантові, якого так і не знайшли, щоб дав раду гепиній мумії.
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16.01.2021 14:25 Відповісти
В нас все ніяк у людей: то орден посмертно, то перейменують село якесь посмертно, а тут мером ...посмертно нагородили....
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16.01.2021 13:28 Відповісти
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17.01.2021 10:01 Відповісти
Бывший народный депутат от «Оппозиционного блока» хавер Моше, сын Марка, по фамилии Добкин недавно похвастался журналистам, что стал инициатором нового уголовного дела против пятого президента Украины Петра Порошенко за содействие им в получении УПЦ Томоса.
Михаил Добкин, автор легендарной фразы: «текст по дебильному написан» и кандидат в президенты Украины 2014 года от «партии Легионов», во время Майдана носил футболку с надписью «БЕРКУТ» и «по пьяни» угрожал патриотам Украины, «повесить всех «свiдомих» Харькова на бетонных столбах проспекта имени маршала Жукова».
Его коллега, автор мема «умножить на ноль!», почивший ныне пан Геннадий Кернес (в миру «Гепа») немного оправившись после совершенного на него покушения 28 апреля 2014 года и сохранив при этом свою власть в Харькове, публично угрожал «вырвать руки и ноги желающим снести памятник Ленину на Площади Свободы», а осенью 2015 г. запретил волонтерам петь гимн Украины в сессионном зале харьковского горсовета, назвав его «речевкой».
Допа и Гепа долгие годы были тесно связаны с «Партией легионов» и финансово поддерживали кандидатуру дважды судимого Виктора Януковича на президентских выборах в 2010 году. Во время противостояния Евромайдана в 2013-2014 гг. бандитской донецкой власти, эти политики оказали поддержку активистам пророссийского антимайдана, носили на лацкане своих пиджаков колорадские ленты и регулярно выступали на харьковских митингах на фоне российских триколоров.
Также уместно заметить, что Кернеса избрали мэром города не патриоты Харькова, авторы хита: «Ла-ла-ла», который поют болельщики футбола на стадионах во время международных футбольных матчей, и даже министры иностранных дел некоторых стран, а поклонники «Русского мира», потомки сталинских переселенцев из Нечерноземья, ещё помнящие запах щей из квашеной капусты, сибирские пельмени и вкус окрошки.
Как-то довелось пообщаться на пляже с инженером Харьковского танкового завода. 100% вата. Читает только пророссийские газеты, смотрит российское ТВ и ненавидит Украину. Студентов на Майдане называл «боевиками, прошедших военное обучение в Литве». Не исключено, что производственные секреты танкового завода может сдавать куратору из ФСБ РФ.
Патриоты Харькова говорят, что если бы весной 2014 года Путин с помощью Кантемировской танковой дивизии за два часа дошел бы до Харькова, то евреи Чук и Гек украсили бы свою грудь георгиевскими лентами и встречали бы российских оккупантов с хлебом-солью.
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16.01.2021 19:32 Відповісти
Два пархатих. А чьо,ви,пля.... від них хотіли?
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16.01.2021 22:26 Відповісти
як це вони ще двійника не посадили у мерське крісло?
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16.01.2021 12:45 Відповісти
видать двойнику тяжко было все время сидеть в инвалидном кресле... непоседа...
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16.01.2021 12:52 Відповісти
може просто множення на нуль у школі не засвоїв
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16.01.2021 12:56 Відповісти
В інвалідний візок спочатку, а лише потім в мерське крісло.
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16.01.2021 12:59 Відповісти
уголовное производство из-за объявления Кернеса мэром...

А покойник разве не может быть мэром? Придурок ведь может быть президентом...
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16.01.2021 12:48 Відповісти
у Адольфовича лисапеда нет, поэтому коляска президента ему не светит.
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16.01.2021 13:03 Відповісти
"Ответчика гЕПУ" в студию!
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16.01.2021 12:50 Відповісти
началась битва Арена Барисыча с местной харьковской шоблой.. учитывая, сколько чмошников и коррупционеров в харьковской горисполкомовской тусовке, я так чувствую, что следующий мер Харькова будет проАваковский, а затем и депитуты горсовета тоже будут Аваковские..
а если Авакову удастся захватить Харьков, то место Премьер-Министра, с которым все будут с читаться, Авакову гарантировано..
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16.01.2021 12:50 Відповісти
антирейтинг большой, пока у всех равные шансы на мера. Добкин, Ярославскийй, Терехов, Фельдман, у всех 10-15 процентов, и кто выйдет во второй тур не известно. Ярославский может вписаться, ему есть что защищать, а потом тихо слиться во втором туре, предварительно договорившись
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16.01.2021 12:58 Відповісти
за 15 лет власти Добкина/Гепкина в Харькове выстроена коррупционная система подсчета голосов и проведения выборов.. головы Избирательных комиссий, это тот самый Легион, который позволял Гепе выигрывать любые выборы при любых презедентах..
кто контролирует голов Избирательных комиссий и их состав, тот и выиграет выборы..
Аваков знает об этой системе.. и теперь он постарается взять под контроль ИК..
и соперников у Авакова нет.. Добкин, Фельдман, Терехов это никудышки и никакашки по сравнению с возможностями Авакова .. а Ярославские на выборы не полезет..
Хотя с другой стороны, проАваковский мер Харькова и проАваковские депитуты, это закрытый вопрос по сепаратизму и "рускамумиру"..
при всех недостатках, Аваков проукраинский барыга.. и он задушит русню..
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16.01.2021 13:10 Відповісти
это же выборы мера, почему бывшего зам Авакова Терехова вы считаете не его человеком? Аваков сам не баллотируется, есть ли у него ресурс? Когда он называет город ментовским? Что-то значит не так. Про Аваковский мер, конкретно назовите кто? Я думаю и с Фельдманом они долго были в Бют всё в порядке
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16.01.2021 13:39 Відповісти
Вот уж точно. Лучше проаваковский мэр, чем пропутинский. Нам здесь еще ХНР не хватало.
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16.01.2021 13:41 Відповісти
"Аваков проукраинский барыга.. и он задушит русню.."
Аваков ніякий непроукраїнський, але сєпарнутися йому інтелект не дозволяє. Тому він утримує статус кво шляхом залякування "або Аваков, або дестабілізація регіону". Бо як показав час, здебільшо інфантильні та заватнені харківскі ракли виявилися невзмозі самотужки вирішувати питання ані власної політичної долі, ані організації власної безпеки. Неможливо навіть уявити будь-яку справжню перемогу в Харкові на виключно проукраїнських гаслах.
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16.01.2021 16:46 Відповісти
А Терехов тоже еврей зашифрованный?
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16.01.2021 13:39 Відповісти
А, що Ярославський йде в мери? Воно йому треба?
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16.01.2021 14:01 Відповісти
зачем-то жена выложила в ленту фото в день похорон КернесаЮ с торсом Ярославского. И сама красавица и торс хороший. Увидим. Санкции против китайцев ввели, а за них мазу Ярославский тянул, не по детски. Зеленский максимум ещё три года, в общем вес нужно иметь, чтобы не поимели тебя
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16.01.2021 15:29 Відповісти
Что и требовалось доказать - ну прям шахматы
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16.01.2021 19:01 Відповісти
Было же фото с сыном, значит был здоров
Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за объявления Кернеса мэром, - депутат горсовета Мустафаева - Цензор.НЕТ 5184
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16.01.2021 12:51 Відповісти
в принципе да...спичек в приоткрытых глазах не видать...
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16.01.2021 12:53 Відповісти
Птоз, страбизм, угол рта опущен слева (гемипарез пост инсульт), носо-желудочный зонд для питания... Нифига себе *здоров*!
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16.01.2021 13:41 Відповісти
Это студент-медик поставил желудочный зонд и гордится проделанной работой ...
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16.01.2021 13:41 Відповісти
Краще сказати:"Був ще живий".
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16.01.2021 14:03 Відповісти
Точнее- какать еще мог, а все остальные органы и мозг отказали. Вполне живой мер для харьковской ваты.
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16.01.2021 14:51 Відповісти
Неизвестно когда это фото было сделано...
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16.01.2021 13:00 Відповісти
Я вот не понимаю, какого х** вся страна должна оплачивать долги быдловчан за энергоносители, в которые загнали быдлохарьков гепа с лопой, покупая тот же "газ" курченко... Отключить на*** газ и электрику быдлу, которое вечно голосует за это дерьмо!
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16.01.2021 13:00 Відповісти
Енергію з АЕС Зе-команда віддала Коломойському нижче собівартості, от і маємо результат !
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16.01.2021 13:08 Відповісти
та откапайте уже его, Адольфович быстро все вопросы порешает в прокуратуре.
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16.01.2021 13:02 Відповісти
Мер ще не вмер!!!
Він і після смерті колотить Кернепольськ!
Харківчани!!!
Голосуйте за жидокацапів, буде вам світле і заможне життя!
Наприклад за Фельдмана, ну або за Дупкіна!
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16.01.2021 13:10 Відповісти
Сбой , двойника не успели запилить
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16.01.2021 13:11 Відповісти
просто ... хоррор какой-то...
мумия... не возвращается ???
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16.01.2021 13:13 Відповісти
Некромант, падлюка, добре сховався - знайти не можуть.
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16.01.2021 14:29 Відповісти
Сбой , двойника не успели запилить, жыdы кончились, все у слугах народа пристроены
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16.01.2021 13:16 Відповісти
РАБссией до сих пор управляет дохляк чЛенин Мавзолейный
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16.01.2021 13:21 Відповісти
Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса мером, - депутатка міськради Мустафаєва - Цензор.НЕТ 1452
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16.01.2021 13:33 Відповісти
Як відкрили,так і закриють.Треба було не закривати справи,коли цей упирь ще був живий,а все те,що відбувається зараз- повна хєрня.
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16.01.2021 14:04 Відповісти
Для подібних фігурантів кримінальні справи як двері, то відкриваються, то закриваються. Тільки одна особливість що вхід-вихід платний, як в сортирі.
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16.01.2021 19:54 Відповісти
Ну хоч гепа здох,і все ж таки трохии легше. Ну ніяк я не взнаю цього чудового міста... Хоча прожив в ньому 17 років...
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16.01.2021 22:17 Відповісти
ст.367 передбачає наявність майнової шкоди, як вони її збираються доводити?
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16.01.2021 14:21 Відповісти
утето паварот
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16.01.2021 17:59 Відповісти
всім було відомо що Гепа не жилець. Однак шанс "а вдруг" все ж таки був. Однак дива не сталось, секретар буде рулювати, вибори відтягуватимуться. верховна рада не буде голосувати. Там всі свої домовляться. про генку-гангстера потихеньку забудуть. Майно відписане, аваков з фельдманом не доберуться. А Доба самостійно не стане мером, однак буде гидити всіх конкурентів. через рік буде видно-пиль вляжеться і все окей, а те, що повторно присяги не потрібно приймати-голова ТВК надасть витяг з консультації юракадемії і все ажур. А сміх з виборів гангстера забудеться. Так що представники окремих народностей з берегів річки Волга . можуть не хвилюватись.
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16.01.2021 18:09 Відповісти
Наскільки я розумію, там справа не Кернесу, а по голові ТВК, яка оголосила Кернеса мером, без складання ним присяги. Голова ТВК пояснює, що складання присяги обов'язкове лише при першому обранні, депутат і прокуратура вважають інакше.
Скоріш за все, боротьба іде за ТВК, бо по суті нічого не не зміниш.
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16.01.2021 18:19 Відповісти
СПОСОБЫ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ С ЕВРОПОЙ. (КЕРНЕС)

С 2007 года разрабатывались планы по противостоянию НАТО методами, которые впоследствии получили название "гибридной войны". В 2007 году были запущены "механизмы" противодействия
К третьему сроку президентства Путина в 2012 году был разработан и принят широкомасштабный план противостояния НАТО гибридными методами, состоящий из серии "спецопераций". Был приказ лично Путина приступить к работе по подготовке всех "спецопераций"…
Фальшивая валюта - удар по экономике, а очень-очень много фальшивой валюты, введенной в оборот в очень короткий период времени, это серьёзный и мощный удар по экономике, особенно если это происходит на фоне коллапса банковской системы Европы, который был другой спецоперацией и являлся частью "Большого плана»…
Где на территории России можно разместить производство и практически гарантированно сохранить тайну? Всё правильно, это известная республика на Северном Кавказе.
Было частично закуплено за рубежом, частично произведено в России оборудование и материалы для производства фальшивых евро очень высокого качества, не определяемых большинством "бытовых" детекторов. В 2012 году было начато производство банкнот номиналом 20, 50 и 100 €.
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16.01.2021 18:24 Відповісти
СПОСОБЫ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ С ЕВРОПОЙ. (КЕРНЕС)

...

Далее готовая продукция через Украину (всё же надо делать чужими руками) попадала в Венгрию и далее оседала в тайниках на территории Венгрии, Италии, Австрии и Греции. Тайники в основном находились на территории коммерческих структур, аффилированных с "солнцевской" преступной группировкой.
В 2012-13 годах на территорию Украины фальшивая валюта ввозилась чартерными авиарейсами в Харьков, а с 2014 года - контрабандным путём на российско-украинском участке границы в Харьковской области.
При перевозке пользовались услугами контрабандиста по кличке "Макар» (производная от фамилии, найти несложно, личность известная в узких кругах, имеет два гражданства). ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГРУЗА ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ОДНО ВРЕМЯ БЫЛ, СКОНЧАВШИЙСЯ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА, МЭР ХАРЬКОВА ГЕННАДИЙ КЕРНЕС. Перевалочным пунктом в Харькове был банк "Золотые ворота", по нашей информации принадлежавший частично Кернесу и Михаилу Добкину. Именно утечка информации о фальшивых евро и стала поводом для убийства Вадима Вишневського - номинального хозяина банка…
В общей сложности было напечатано не менее 40 миллиардов €.
К началу 2020 года 20 миллиардов находились на территории Европы ещё 20 миллиардов в Африке, Южной Америке и Азии.
https://telegra.ph/Sposoby-gibridnoj-vojny-s-Evropoj-01-07 telegra.ph/Sposoby…oj-01-07
ГЕНЕРАЛСВР
https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr
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16.01.2021 18:25 Відповісти
Причиной убийства Бориса Немцова стала информация, о производстве фальшивых евро в одной республике на Северном Кавказе


и вся "сетка" транспортировки, распространения и хранения на тот момент времени.


Борис Немцов собирался выехать за границу и обнародовать эту информацию...
ГЕНЕРАЛ СВР
https://tlgrm.ru/channels/@generalsvr
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17.01.2021 02:35 Відповісти
Потихонечку нарисовывается Дядя Беня... -- наверное, объявят выборы недействительными и назначат перевыборы. Всех сильно накажут и больно ограбят.

Ну, а там... -- уже и сейчас всё ясно. В школе жизни нет каникул... *)
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16.01.2021 18:27 Відповісти
100% - но я думаю это была Бенина схема - формально год всем управляет секретарь ... Гепа грамотно отработал до последнего «на трубках» Скорее всего Авакян хочет отжать - ибо Беня много накопанного на Авакяна слил куда надо....Ну не найдут они такую норму... С юридической точки зрения есть история болезни итдитп - на основании этого решат «что подпись была предоставлена ещё в перый срок и необходимость повторной экспертизы и процедуры ввиду «физиологічноі обмеженості пересування кандидата та проходження невідкладно процедур життепідтримання на час засідання комісії ТВК» Я б з цього ржав.... « мертві душі» Гоголь
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16.01.2021 19:11 Відповісти
Вставайте, Граф! Вас зовут из подземелья... (с)
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16.01.2021 19:18 Відповісти
Игра в дешёвку и оперетку за пять копеек посмотреть в разгаре. Вчера по местным сми проскочило что жена Кернеса свою часть бизнеса переоформила днями на гражданскую жену Кернеса что проживает давно с дочкой в Лондоне. Как только всё бабло переоформят на третьих и четвёртых лиц, что бы не попало под конфискацию, так следствие стихнет. Гораздо важнее выборы мэра. Если будет новое лицо, тогда и станет ясно сколько чего уплыло мимо налогоплательщика. Даже верить в невозможное---в судебный вердикт приговор, то бабло уже будет давно тю-тю с третьего путю!
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16.01.2021 19:46 Відповісти
В моей практике был случай, когда товарищеский суд хотел судить умершего три месяца назад председателя сельсовета за аморальное поведение. Из пяти "судей" двое были преподавателями местной школы, а сам "председатель" директор школы, друг усопшего.
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16.01.2021 20:11 Відповісти
Как там, за умершего или правда или ничего ? Уголовньім судом судить умершего нельзя, а товарищеским что, тоже нельзя ? может они хотели оправдать умершего товарищеским судом ??
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16.01.2021 20:37 Відповісти
Желаю всем "гепофилам", чтобы им каждую ночь снился один и тот же сон:
- Синий, холодный Гепа в мэрском кресле, и они ему без остановки облизывают синие руки, синие ноги и целуют в холодную, синюю жопу.. И будет вам счастье, харьковатные.
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16.01.2021 23:12 Відповісти
Дэбилы!!! уголовное дело нужно было открывать на эту Крысу за сепорню, за хищения в особо-крупных размерах, торговлей наркотой которой он с дУпой под крышеванием сАбакова занимался последние 20 лет!!!
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17.01.2021 10:51 Відповісти
 
 