Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ під Луганським, - штаб ООС

Станом на 17:00 суботи, 16 січня, російські окупаційні війська на Донбасі один раз порушили режим тиші - з гранатометів обстріляли українські позиції поблизу Луганського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Протягом поточної доби, 16 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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