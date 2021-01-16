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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ під Луганським, - штаб ООС

Найманці РФ обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ під Луганським, - штаб ООС

Станом на 17:00 суботи, 16 січня, російські окупаційні війська на Донбасі один раз порушили режим тиші - з гранатометів обстріляли українські позиції поблизу Луганського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Протягом поточної доби, 16 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан пораненого вчора воїна стабільний. За цим фактом направлено ноту в ОБСЄ, - українська делегація у ТКГ

обстріл (29517) Донбас (22358) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Обстрел позиций был неприцельным.
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16.01.2021 18:40 Відповісти
+4
Ну шо, Доня вже виїхав на Ростов?
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16.01.2021 18:51 Відповісти
+3
Ну шо ти зробиш. Вовачка і так, і сяк, а вони все конфліктують. Засранці.
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16.01.2021 18:42 Відповісти
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Обстрел позиций был неприцельным.
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16.01.2021 18:40 Відповісти
Ну шо ти зробиш. Вовачка і так, і сяк, а вони все конфліктують. Засранці.
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16.01.2021 18:42 Відповісти
Ну шо, Доня вже виїхав на Ростов?
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16.01.2021 18:51 Відповісти
И поэтому мы отдадим оркам еще четыре участка линии обороны. Или это мы отдаем за вчерашнего раненого? Кто точно знает?
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16.01.2021 18:42 Відповісти
Промацують до 6 річниці Дебальцево. Якщо не помиляюсь, це з 21го січня..
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16.01.2021 18:51 Відповісти
Елемирие...
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16.01.2021 18:51 Відповісти
На смиСРУ поднялся поросячий визг, -Дж. Байден предложил на пост заместителя Госсекретаря всем известную Викторию Нуланд!
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16.01.2021 19:05 Відповісти
А израильтяне нанесли бы удар по противнику.
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16.01.2021 22:30 Відповісти
 
 