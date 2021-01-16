Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ под Луганским, - штаб ООС
По состоянию на 17:00 субботы,16 января, российские оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили режим тишины - из гранатометов обстреляли украинские позиции вблизи Луганского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.
"В течение текущих суток, 16 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Так, в районе оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи также другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинскими воинами.
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