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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ под Луганским, - штаб ООС

Наемники РФ обстреляли из гранатометов позиции ВСУ под Луганским, - штаб ООС

По состоянию на 17:00 субботы,16 января, российские оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили режим тишины - из гранатометов обстреляли украинские позиции вблизи Луганского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 16 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи также другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинскими воинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние раненного вчера воина стабильное. По данному факту направлена нота в ОБСЕ, - украинская делегация в ТКГ

Автор: 

обстрел (28195) Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Обстрел позиций был неприцельным.
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16.01.2021 18:40 Ответить
+4
Ну шо, Доня вже виїхав на Ростов?
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16.01.2021 18:51 Ответить
+3
Ну шо ти зробиш. Вовачка і так, і сяк, а вони все конфліктують. Засранці.
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16.01.2021 18:42 Ответить
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Обстрел позиций был неприцельным.
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16.01.2021 18:40 Ответить
Ну шо ти зробиш. Вовачка і так, і сяк, а вони все конфліктують. Засранці.
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16.01.2021 18:42 Ответить
Ну шо, Доня вже виїхав на Ростов?
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16.01.2021 18:51 Ответить
И поэтому мы отдадим оркам еще четыре участка линии обороны. Или это мы отдаем за вчерашнего раненого? Кто точно знает?
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16.01.2021 18:42 Ответить
Промацують до 6 річниці Дебальцево. Якщо не помиляюсь, це з 21го січня..
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16.01.2021 18:51 Ответить
Елемирие...
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16.01.2021 18:51 Ответить
На смиСРУ поднялся поросячий визг, -Дж. Байден предложил на пост заместителя Госсекретаря всем известную Викторию Нуланд!
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16.01.2021 19:05 Ответить
А израильтяне нанесли бы удар по противнику.
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16.01.2021 22:30 Ответить
 
 