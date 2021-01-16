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Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій

Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з

Швейцарська компанія Zurich Insurance Group AG припинить надання страхових послуг, пов'язаних з газопроводом "Північний потік-2", через загрозу запровадження новий санкцій з боку США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це агентству Bloomberg повідомили джерела, обізнані про плани швейцарської компанії.

"Страхові плани компанії Zurich покривали будівництво спірного газопроводу Росія - Німеччина. Компанія може потенційно стати об'єктом нового раунду санкцій, які будуть карати тих, хто забезпечує технічну сертифікацію і страхування проєкту", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, Zurich Insurance Group AG стала третьою фірмою, яка впродовж минулого місяця вирішила вийти з "Північного потоку - 2". Раніше такий же крок зробили норвезька Det Norske Veritas Holding AS і данська інженерна компанія Ramboll.

 Нагадаємо, в кінці минулого року Конгрес США ухвалив законопроєкт NDAA-2021 щодо фінансування національної оборони Сполучених Штатів. Документ передбачав, зокрема, санкції проти "Північного потоку - 2", а також інші обмеження проти РФ. Дональд Трамп наклав вето на законопроєкт, проте пізніше Конгрес шляхом голосування подолав ці обмеження президента США.

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санкції (12249) Північний потік (2475)


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Топ коментарі
+22
во-во - вы теперь можете газифицировать свои деревни...!
а ещё одну Силу Сибири построить...!
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16.01.2021 21:26 Відповісти
+15
русский, снова пиндосы будут вас кормить, как это уже делали в 17х, 40х и 91х. Так что ты не переживай. Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій - Цензор.НЕТ 9215Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій - Цензор.НЕТ 9215Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій - Цензор.НЕТ 3551
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16.01.2021 21:37 Відповісти
+13
ні, вони хочуть газифікувати Німеччину, відгодувати брюгерів.
а на себе їм плювати - ніколи не жили багато, нічого і починати.
з усього газового потенціалу їм перепаде лише фотка біля труби
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16.01.2021 21:30 Відповісти
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Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій - Цензор.НЕТ 4848
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17.01.2021 10:46 Відповісти
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