Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій

Швейцарська компанія Zurich Insurance Group AG припинить надання страхових послуг, пов'язаних з газопроводом "Північний потік-2", через загрозу запровадження новий санкцій з боку США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це агентству Bloomberg повідомили джерела, обізнані про плани швейцарської компанії.

"Страхові плани компанії Zurich покривали будівництво спірного газопроводу Росія - Німеччина. Компанія може потенційно стати об'єктом нового раунду санкцій, які будуть карати тих, хто забезпечує технічну сертифікацію і страхування проєкту", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, Zurich Insurance Group AG стала третьою фірмою, яка впродовж минулого місяця вирішила вийти з "Північного потоку - 2". Раніше такий же крок зробили норвезька Det Norske Veritas Holding AS і данська інженерна компанія Ramboll.

Нагадаємо, в кінці минулого року Конгрес США ухвалив законопроєкт NDAA-2021 щодо фінансування національної оборони Сполучених Штатів. Документ передбачав, зокрема, санкції проти "Північного потоку - 2", а також інші обмеження проти РФ. Дональд Трамп наклав вето на законопроєкт, проте пізніше Конгрес шляхом голосування подолав ці обмеження президента США.

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