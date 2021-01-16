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Швейцарская фирма Zurich Insurance вышла из "Северного потока-2" из-за угрозы санкций

Швейцарская фирма Zurich Insurance вышла из

Швейцарская компания Zurich Insurance Group AG прекратит предоставление страховых услуг, связанных с газопроводом "Северный поток-2", из-за угрозы введения новый санкций со стороны США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом агентству Bloomberg сообщили источники, осведомленные о планах швейцарской компании.

"Страховые планы компании Zurich покрывали строительство спорного газопровода Россия - Германия. Компания может потенциально стать объектом нового раунда санкций, которые будут наказывать тех, кто обеспечивает техническую сертификацию и страхование проекта", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Zurich Insurance Group AG стала третьей фирмой, которая на протяжении прошлого месяца решила выйти из "Северного потока - 2". Ранее такой же шаг сделали норвежская Det Norske Veritas Holding AS и датская инженерная компания Ramboll.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken

Напомним, в конце прошлого года Конгресс США принял законопроект NDAA-2021 о финансировании национальной обороны Соединенных Штатов. Документ предусматривал, в частности, санкции против "Северного потока - 2", а также другие ограничения против РФ. Дональд Трамп наложил вето на законопроект, однако позже Конгресс путем голосования преодолел эти ограничения президента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Автор: 

санкции (11560) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+22
во-во - вы теперь можете газифицировать свои деревни...!
а ещё одну Силу Сибири построить...!
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16.01.2021 21:26 Ответить
+15
русский, снова пиндосы будут вас кормить, как это уже делали в 17х, 40х и 91х. Так что ты не переживай. Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій - Цензор.НЕТ 9215Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій - Цензор.НЕТ 9215Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій - Цензор.НЕТ 3551
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16.01.2021 21:37 Ответить
+13
ні, вони хочуть газифікувати Німеччину, відгодувати брюгерів.
а на себе їм плювати - ніколи не жили багато, нічого і починати.
з усього газового потенціалу їм перепаде лише фотка біля труби
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16.01.2021 21:30 Ответить
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Швейцарська фірма Zurich Insurance вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій - Цензор.НЕТ 4848
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17.01.2021 10:46 Ответить
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