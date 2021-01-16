Швейцарская фирма Zurich Insurance вышла из "Северного потока-2" из-за угрозы санкций

Швейцарская компания Zurich Insurance Group AG прекратит предоставление страховых услуг, связанных с газопроводом "Северный поток-2", из-за угрозы введения новый санкций со стороны США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом агентству Bloomberg сообщили источники, осведомленные о планах швейцарской компании.

"Страховые планы компании Zurich покрывали строительство спорного газопровода Россия - Германия. Компания может потенциально стать объектом нового раунда санкций, которые будут наказывать тех, кто обеспечивает техническую сертификацию и страхование проекта", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Zurich Insurance Group AG стала третьей фирмой, которая на протяжении прошлого месяца решила выйти из "Северного потока - 2". Ранее такой же шаг сделали норвежская Det Norske Veritas Holding AS и датская инженерная компания Ramboll.

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Напомним, в конце прошлого года Конгресс США принял законопроект NDAA-2021 о финансировании национальной обороны Соединенных Штатов. Документ предусматривал, в частности, санкции против "Северного потока - 2", а также другие ограничения против РФ. Дональд Трамп наложил вето на законопроект, однако позже Конгресс путем голосования преодолел эти ограничения президента США.

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