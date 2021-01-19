Цілодобовий пункт обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу в Києві, - КМДА

Біля Південного залізничного вокзалу в Києві відкрили цілодобовий пункт обігріву та безкоштовного харчування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

"Від сьогодні пункт обігріву буде працювати в окремому приміщенні під паркінгом біля вокзалу "Південний". Керівництво вокзалу виділило окреме приміщення, де можна зігрітися, випити гарячого чаю та відпочити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що там встановили сидіння для 30 людей. Є стіл, чайник, чай, печиво, три обігрівачі. У приміщенні також працюють туалети і є водопостачання.

Крім того, встановлюють інформаційні таблички та маркування з вказівниками, як пройти до пункту. Також місцезнаходження закладу можна дізнатися у чергового по станції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС. ФОТОрепортаж



Фото: сайт КМДА