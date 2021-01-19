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Цілодобовий пункт обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу в Києві, - КМДА

Біля Південного залізничного вокзалу в Києві відкрили цілодобовий пункт обігріву та безкоштовного харчування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

"Від сьогодні пункт обігріву буде працювати в окремому приміщенні під паркінгом біля вокзалу "Південний". Керівництво вокзалу виділило окреме приміщення, де можна зігрітися, випити гарячого чаю та відпочити", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що там встановили сидіння для 30 людей. Є стіл, чайник, чай, печиво, три обігрівачі. У приміщенні також працюють туалети і є водопостачання.

Крім того, встановлюють інформаційні таблички та маркування з вказівниками, як пройти до пункту. Також місцезнаходження закладу можна дізнатися у чергового по станції.

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Цілодобовий пункт обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу в Києві, - КМДА 01
Фото: сайт КМДА

Автор: 

вокзал (287) КМДА (2361) морози (83)


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Это надо было сделать ещё осенью.... бомжам же надо, где-то хоть времено тусоватся.
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19.01.2021 07:53 Відповісти
так то не для бомжів. для тебе. у бомжів свої забігаловки є. їх сюди не пустять і вни не підуть, вони знають своє місце.
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19.01.2021 08:56 Відповісти
Интересно, сколько денег списали под этот "пункт"? Кстати, пластиковые стаканчики не предназначены для горячих напитков, для этого есть бумажные (но они дороже, а экономика должна быть экономной).
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19.01.2021 07:57 Відповісти
Бананы с *********** тоже выдают?
Фото эпичное. Лучше уж совсем без фото, чем с таким.
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19.01.2021 07:59 Відповісти
Стейк в кадр не попал
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19.01.2021 10:50 Відповісти
Цілодобовий пункт обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу в Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 5067
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19.01.2021 08:41 Відповісти
При Льоні Космосі бомжатник був на території колишнього заводу "Вулкан" по проспекту Возз"єднання (Соборності), і нікому ті бомжі особливо не заважали. При Дебілі Віталі бомжатники розміщуються в основному поблизу Вокзалу, на Старовокзальній, через що життя тепер немає пасажирам, особливо від ромів, які приперлися з Закарпаття, і місцева адміністрація все це кришує! Якби обрали нормального мера, я думаю, в перший же місяць заборонили б влаштовувати ці пункти в радіусі кількох кілометрів звідти. Якась закинута промзона на Відрадному була б для них підходящим місцем
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19.01.2021 14:01 Відповісти
 
 