Цілодобовий пункт обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу в Києві, - КМДА
Біля Південного залізничного вокзалу в Києві відкрили цілодобовий пункт обігріву та безкоштовного харчування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.
"Від сьогодні пункт обігріву буде працювати в окремому приміщенні під паркінгом біля вокзалу "Південний". Керівництво вокзалу виділило окреме приміщення, де можна зігрітися, випити гарячого чаю та відпочити", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що там встановили сидіння для 30 людей. Є стіл, чайник, чай, печиво, три обігрівачі. У приміщенні також працюють туалети і є водопостачання.
Крім того, встановлюють інформаційні таблички та маркування з вказівниками, як пройти до пункту. Також місцезнаходження закладу можна дізнатися у чергового по станції.
Будь ласка, зачекайте...
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Фото эпичное. Лучше уж совсем без фото, чем с таким.