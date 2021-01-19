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Новини Революція в Білорусі
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Потрібні спецгарантії: Тіхановська просить міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися в Білорусь

Потрібні спецгарантії: Тіхановська просить міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися в Білорусь

18 січня Світлана Тіхановська провела онлайн-зустріч із послами ЄС в ОБСЄ, де запропонувала ОБСЄ взяти на себе організацію інклюзивного діалогу для вирішення кризи в Білорусі і закликала міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тіхановської.

За словами Тіхановської, БДІПЛ ОБСЄ - центральна організація, яка може допомогти в організації нових вільних виборів за міжнародними стандартами і під міжнародним наглядом.

"Ми розраховуємо провести вибори за 45 днів, і нам потрібна допомога в цьому", - наголосила Тіхановська.

Посли ОБСЄ і Світлана Тіхановська обговорили реалізацію Московського Механізму ОБСЄ і створення міжнародного органу з розслідування злочинів режиму Лукашенка. Тіхановська представила учасникам зборів аудіозапис Миколи Карпенкова про створення таборів для ув'язнених і закликала країни-учасниці ОБСЄ приєднається до проведення міжнародного дня солідарності з Білоруссю 7 лютого.

Під час зустрічі обговорили і повернення Навального в Росію. Світлана закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення додому для неї та інших лідерів демократичних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська закликала провести 7 лютого акції солідарності з Білоруссю

"Разом з міжнародною спільнотою я б хотіла знайти можливості безпечно повернутися в Білорусь. Оскільки проти мене порушили дві кримінальні справи з міждержавним розшуком, це мають бути спеціальні гарантії мого повернення. Ситуація з Навальним показала, що в цьому потрібна допомога міжнародної спільноти, і насамперед ОБСЄ", - заявила Тіхановська.

Зустріч організувала делегація Євросоюзу в ОБСЄ і постійний представник ЄС Раса Остравскайте.

Автор: 

Білорусь (7922) ОБСЄ (3497) Євросоюз (13310) Тіхановська (389)


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Топ коментарі
+21
А ты давай, попробуй как леша навальный, прилети домой. И водочьки закажи
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19.01.2021 11:06
+12
Кончай тупить, Тихановская! Никакие гарантии в случае с людоедскими режимами не-воз-мож-ны!
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19.01.2021 11:09
+11
Интересно, а какая организация вообще может дать гарантии в Беларуси?
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19.01.2021 11:13
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подскажите а на демонстрации в минске против ************* с чем лучше ходить с ромашками или с хризантемами? просрали вы белоруссы свой шанс! не злорадствую, но сожалею!
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19.01.2021 12:21 Відповісти
Vriatli ona verniotsia tam zdali ejio 15 let za to sto vygrala vybori u lukosenka,potom ecio dobavili.Pust raboatajet dalse nad sankcijami rezimu,Ix nado prodolzat i gorazdo silnej cem teper veli
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19.01.2021 12:48 Відповісти
кукуха поехала. На зону захотела. Колхозфюрер и его кодла убийц колхозтонтон-макутов ждут ее с нетерпением
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19.01.2021 13:09 Відповісти
Все простіше. Їй треба було білявкою народитися. Тоді форма і зміст співпали б .
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19.01.2021 13:15 Відповісти
Все. Она уже поняла, что отстранить Лукашенко не удастся и теперь хотя бы вернуться в Беларусь. Она уже поняла, что на Западе она не нужна.
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24.01.2021 12:30 Відповісти
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