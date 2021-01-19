Потрібні спецгарантії: Тіхановська просить міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися в Білорусь

18 січня Світлана Тіхановська провела онлайн-зустріч із послами ЄС в ОБСЄ, де запропонувала ОБСЄ взяти на себе організацію інклюзивного діалогу для вирішення кризи в Білорусі і закликала міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тіхановської.

За словами Тіхановської, БДІПЛ ОБСЄ - центральна організація, яка може допомогти в організації нових вільних виборів за міжнародними стандартами і під міжнародним наглядом.

"Ми розраховуємо провести вибори за 45 днів, і нам потрібна допомога в цьому", - наголосила Тіхановська.

Посли ОБСЄ і Світлана Тіхановська обговорили реалізацію Московського Механізму ОБСЄ і створення міжнародного органу з розслідування злочинів режиму Лукашенка. Тіхановська представила учасникам зборів аудіозапис Миколи Карпенкова про створення таборів для ув'язнених і закликала країни-учасниці ОБСЄ приєднається до проведення міжнародного дня солідарності з Білоруссю 7 лютого.

Під час зустрічі обговорили і повернення Навального в Росію. Світлана закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення додому для неї та інших лідерів демократичних сил.

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"Разом з міжнародною спільнотою я б хотіла знайти можливості безпечно повернутися в Білорусь. Оскільки проти мене порушили дві кримінальні справи з міждержавним розшуком, це мають бути спеціальні гарантії мого повернення. Ситуація з Навальним показала, що в цьому потрібна допомога міжнародної спільноти, і насамперед ОБСЄ", - заявила Тіхановська.

Зустріч організувала делегація Євросоюзу в ОБСЄ і постійний представник ЄС Раса Остравскайте.