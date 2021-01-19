"Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано

Російський "Газпром" уперше визнав, що морський газопровід "Північний потік-2" може бути не добудований через політичний тиск.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проспект компанії на розміщення євробондів, передає Цензор.НЕТ.

"Під час реалізації наших великих міжнародних проєктів, таких як газопровід "Північний потік-2", ми стикалися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах... У виняткових випадках, зокрема через політичний тиск, такі зміни можуть призвести до призупинення або припинення проєкту", - цитує агентство заяву компанії.

У проспекті йдеться, що в разі призупинення або припинення будівництва "Північного потоку-2" "Газпром" може зіткнутися з фінансовими претензіями з боку підрядників.

"Від нас можуть зажадати виплати компенсації, включно зі збитками, штрафами, зборами за скасування та інші платежі. Від нас також можуть вимагати створення суттєвих резервів, щоб стримати знецінення інвестицій", - заявляють у "Газпромі".

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