"Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано
Російський "Газпром" уперше визнав, що морський газопровід "Північний потік-2" може бути не добудований через політичний тиск.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на проспект компанії на розміщення євробондів, передає Цензор.НЕТ.
"Під час реалізації наших великих міжнародних проєктів, таких як газопровід "Північний потік-2", ми стикалися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах... У виняткових випадках, зокрема через політичний тиск, такі зміни можуть призвести до призупинення або припинення проєкту", - цитує агентство заяву компанії.
У проспекті йдеться, що в разі призупинення або припинення будівництва "Північного потоку-2" "Газпром" може зіткнутися з фінансовими претензіями з боку підрядників.
"Від нас можуть зажадати виплати компенсації, включно зі збитками, штрафами, зборами за скасування та інші платежі. Від нас також можуть вимагати створення суттєвих резервів, щоб стримати знецінення інвестицій", - заявляють у "Газпромі".
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"Американцы поделились едой с российскими космонавтами на МКС.
Из-за изменения даты запуска грузового корабля "Прогресс", находящиеся сейчас на орбите российские космонавты остались без еды. "Получили от американской стороны, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", - сообщил космонавт Сергей Рыжиков во время очередного сеанса связи с Центром управления полетами.
https://ria.ru/ РИА Новости пишет, что Россия просила США доставить на Международную космическую станцию (МКС) российские продукты питания. Американцы ответили, что запасов их еды на МКС хватит на всех. И платить за нее не придется."
кацапы, убирайтесь с Донбасса и Крыма, вам же дешевле будет.
Заявление «Газпрома» о возможной остановке строительства «Северного потока - 2» не стоит трактовать как тревожный знак. Компания всего лишь озвучила риски, кроме того, вероятную заморозку проекта в меморандум выпуска еврооблигаций она включает не впервые. Таким мнением поделились эксперты. По мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, «Газпром» издал проспект размещения евробондов, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов. Пункт, связанный с рисками компании, обязательно должен быть в документе.