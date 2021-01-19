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"Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано

Російський "Газпром" уперше визнав, що морський газопровід "Північний потік-2" може бути не добудований через політичний тиск.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проспект компанії на розміщення євробондів, передає Цензор.НЕТ.

"Під час реалізації наших великих міжнародних проєктів, таких як газопровід "Північний потік-2", ми стикалися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах... У виняткових випадках, зокрема через політичний тиск, такі зміни можуть призвести до призупинення або припинення проєкту", - цитує агентство заяву компанії.

У проспекті йдеться, що в разі призупинення або припинення будівництва "Північного потоку-2" "Газпром" може зіткнутися з фінансовими претензіями з боку підрядників.

"Від нас можуть зажадати виплати компенсації, включно зі збитками, штрафами, зборами за скасування та інші платежі. Від нас також можуть вимагати створення суттєвих резервів, щоб стримати знецінення інвестицій", - заявляють у "Газпромі".

Також читайте: США поінформували Німеччину про плани накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2"

Автор: 

Газпром (3386) росія (64895) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+23
мокша, что уже и Бидон успел насрать у вас в подъездах?
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19.01.2021 14:14
+21
Головне- щоб Байден не пыдкачав. А кам мокшам свытитеме не лише 11 млрд вже заритих баксыв, а ще й мильярдни штрафи. Непогано...
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19.01.2021 14:18
+19
Эти товарищи постараются сделать все, что бы труба была достроена, кровь из носу
"Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано - Цензор.НЕТ 9010
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19.01.2021 14:19
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Радіти за путлєра, ховаючись за американським прапором, це скрєпно?
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19.01.2021 14:39 Відповісти
Та оно чуваш
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19.01.2021 14:43 Відповісти
Я не радію, це проста регальність, а зуби скалити прикриваючись дурнуватими пошутеньками - не моє.
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19.01.2021 14:43 Відповісти
Не знаю що таке регальність, але ставати на бік пуйла, прикрившись американським прапором, не комільфо.
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19.01.2021 14:47 Відповісти
понеслась
"Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано - Цензор.НЕТ 4163
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19.01.2021 14:36 Відповісти
может путин - ху...йло.
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19.01.2021 14:52 Відповісти
по Чмограду їхало чмоавто з написом "Байден - чмо"
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19.01.2021 14:52 Відповісти
Америка опять кормит мокшей.

"Американцы поделились едой с российскими космонавтами на МКС.

Из-за изменения даты запуска грузового корабля "Прогресс", находящиеся сейчас на орбите российские космонавты остались без еды. "Получили от американской стороны, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", - сообщил космонавт Сергей Рыжиков во время очередного сеанса связи с Центром управления полетами.

https://ria.ru/ РИА Новости пишет, что Россия просила США доставить на Международную космическую станцию (МКС) российские продукты питания. Американцы ответили, что запасов их еды на МКС хватит на всех. И платить за нее не придется."
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19.01.2021 14:37 Відповісти
Репоеды опять голодают...
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19.01.2021 14:45 Відповісти
Генерація повітря, так само як і багато вузлів керування розташовані в російскому сегменті МКС.
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19.01.2021 14:45 Відповісти
Де можна детальніше прочитати про це?
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19.01.2021 14:49 Відповісти
Т.е. думаешь что кацапокацманавты перекроют на международной космической станции кислород, после чего уронят станцию в океан? Традиционный кацапский шантаж с заложниками?
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19.01.2021 15:12 Відповісти
Зараз спробують нормальних продуктів і почнуть від рідного комбікорма ніс вернути
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19.01.2021 14:57 Відповісти
Коцапы, это уже пабеда или нам нужно ещё немножко подождать ???
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19.01.2021 14:44 Відповісти
Зараз товариш майор подумає, підкорегує методичку і боти все розкажуть
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19.01.2021 14:58 Відповісти
труба щатал
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19.01.2021 14:47 Відповісти
Мордор маст дай.
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19.01.2021 14:47 Відповісти
Це добре, бо я з Bandera Rosa на барель нафти поспорила.
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19.01.2021 14:48 Відповісти
Поздоровляю з перемогою . ! . Газопроводу не буде ,,і це вже ясно як Божий день . !!
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19.01.2021 16:21 Відповісти
Дякую, Максим! Ми всі переможемо.
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19.01.2021 18:07 Відповісти
Орда, мордор, мацковия, кацапия..... сколько могла бы сделать кремлядская свора ракет и танков за бобло из того вонючего потока 2... теперь не сделает... Учитесь, как эффективно нужно вести борьбу за мир во всем Мире!
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19.01.2021 14:55 Відповісти
"Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано - Цензор.НЕТ 3273
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19.01.2021 15:11 Відповісти
Южный поток передает привет Северному потоку и просит поставить для него хорошую песню.
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19.01.2021 14:57 Відповісти
...в исполнении Аркадия Северного-2
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19.01.2021 15:49 Відповісти
Сей час опять картонный Рейхстаг начнут штурмовать. Тем более не загорами мецяц май)))
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19.01.2021 15:19 Відповісти
тренируются на Капитолии в Штатах.... а Штаты целенаправленно ведуд борьбу за Мир... руша потоки...
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19.01.2021 15:31 Відповісти
уже не актуально, теперь на очереди штурм картонного Капитолия
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19.01.2021 15:40 Відповісти
судя по их заявлению они даже не понял за что на них происходит политическое давление, санкции и камни с неба. у козломордых плохо с причинно-следственными связями.
кацапы, убирайтесь с Донбасса и Крыма, вам же дешевле будет.
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19.01.2021 16:25 Відповісти
Бесполезно их об этом просит. Как говорит практика, только 200-е рейсы в "радную говень" их стимулируют к мозговой деятельности. И то не всегда. Когда начался Афганистан полудурков в мацкве предупреждали что х...рово все закончится. В итоге напихали санкций и нагнули цены на нефть. И усе, мишка "сдулся". Так будет и в этот раз. Слава независимому Зеленому Клину!
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19.01.2021 16:54 Відповісти
Тільки не кажіть ,що я кацап.

Заявление «Газпрома» о возможной остановке строительства «Северного потока - 2» не стоит трактовать как тревожный знак. Компания всего лишь озвучила риски, кроме того, вероятную заморозку проекта в меморандум выпуска еврооблигаций она включает не впервые. Таким мнением поделились эксперты. По мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, «Газпром» издал проспект размещения евробондов, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов. Пункт, связанный с рисками компании, обязательно должен быть в документе.
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19.01.2021 21:18 Відповісти
молодец Трамп и его команда.
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20.01.2021 08:10 Відповісти
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