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"Газпром" впервые признал, что "Северный поток-2" может быть не достроен

Российский "Газпром" не исключает, что морской газопровод "Северный поток-2" может быть не достроен из-за политического давления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проспект компании на размещение евробондов, передает Цензор.НЕТ.

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах... В исключительных случаях, в частности из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", - цитирует агентство заявление компании.

В проспекте говорится, что в случае приостановки или прекращения строительства "Северного потока-2" "Газпром" может столкнуться с финансовыми претензиями со стороны подрядчиков.

"От нас могут потребовать выплаты компенсации, включая убытки, штрафы, сборы за отмену и другие платежи. От нас также могут потребовать создания существенных резервов, чтобы сдержать обесценивание инвестиций", - заявляют в "Газпроме".

Читайте также: США проинформировали Германию о планах наложить санкции на судно "Фортуна", которое строит "Северный поток 2"

Газпром (3183) россия (95339) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+23
мокша, что уже и Бидон успел насрать у вас в подъездах?
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19.01.2021 14:14
+21
Головне- щоб Байден не пыдкачав. А кам мокшам свытитеме не лише 11 млрд вже заритих баксыв, а ще й мильярдни штрафи. Непогано...
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19.01.2021 14:18
+19
Эти товарищи постараются сделать все, что бы труба была достроена, кровь из носу
"Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано - Цензор.НЕТ 9010
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19.01.2021 14:19
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Радіти за путлєра, ховаючись за американським прапором, це скрєпно?
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19.01.2021 14:39 Ответить
Та оно чуваш
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19.01.2021 14:43 Ответить
Я не радію, це проста регальність, а зуби скалити прикриваючись дурнуватими пошутеньками - не моє.
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19.01.2021 14:43 Ответить
Не знаю що таке регальність, але ставати на бік пуйла, прикрившись американським прапором, не комільфо.
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19.01.2021 14:47 Ответить
понеслась
"Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано - Цензор.НЕТ 4163
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19.01.2021 14:36 Ответить
может путин - ху...йло.
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19.01.2021 14:52 Ответить
по Чмограду їхало чмоавто з написом "Байден - чмо"
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19.01.2021 14:52 Ответить
Америка опять кормит мокшей.

"Американцы поделились едой с российскими космонавтами на МКС.

Из-за изменения даты запуска грузового корабля "Прогресс", находящиеся сейчас на орбите российские космонавты остались без еды. "Получили от американской стороны, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", - сообщил космонавт Сергей Рыжиков во время очередного сеанса связи с Центром управления полетами.

https://ria.ru/ РИА Новости пишет, что Россия просила США доставить на Международную космическую станцию (МКС) российские продукты питания. Американцы ответили, что запасов их еды на МКС хватит на всех. И платить за нее не придется."
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19.01.2021 14:37 Ответить
Репоеды опять голодают...
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19.01.2021 14:45 Ответить
Генерація повітря, так само як і багато вузлів керування розташовані в російскому сегменті МКС.
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19.01.2021 14:45 Ответить
Де можна детальніше прочитати про це?
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19.01.2021 14:49 Ответить
Т.е. думаешь что кацапокацманавты перекроют на международной космической станции кислород, после чего уронят станцию в океан? Традиционный кацапский шантаж с заложниками?
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19.01.2021 15:12 Ответить
Зараз спробують нормальних продуктів і почнуть від рідного комбікорма ніс вернути
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19.01.2021 14:57 Ответить
Коцапы, это уже пабеда или нам нужно ещё немножко подождать ???
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19.01.2021 14:44 Ответить
Зараз товариш майор подумає, підкорегує методичку і боти все розкажуть
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19.01.2021 14:58 Ответить
труба щатал
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19.01.2021 14:47 Ответить
Мордор маст дай.
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19.01.2021 14:47 Ответить
Це добре, бо я з Bandera Rosa на барель нафти поспорила.
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19.01.2021 14:48 Ответить
Поздоровляю з перемогою . ! . Газопроводу не буде ,,і це вже ясно як Божий день . !!
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19.01.2021 16:21 Ответить
Дякую, Максим! Ми всі переможемо.
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19.01.2021 18:07 Ответить
Орда, мордор, мацковия, кацапия..... сколько могла бы сделать кремлядская свора ракет и танков за бобло из того вонючего потока 2... теперь не сделает... Учитесь, как эффективно нужно вести борьбу за мир во всем Мире!
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19.01.2021 14:55 Ответить
"Газпром" уперше припустив, що "Північний потік-2" може бути не добудовано - Цензор.НЕТ 3273
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19.01.2021 15:11 Ответить
Южный поток передает привет Северному потоку и просит поставить для него хорошую песню.
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19.01.2021 14:57 Ответить
...в исполнении Аркадия Северного-2
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19.01.2021 15:49 Ответить
Сей час опять картонный Рейхстаг начнут штурмовать. Тем более не загорами мецяц май)))
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19.01.2021 15:19 Ответить
тренируются на Капитолии в Штатах.... а Штаты целенаправленно ведуд борьбу за Мир... руша потоки...
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19.01.2021 15:31 Ответить
уже не актуально, теперь на очереди штурм картонного Капитолия
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19.01.2021 15:40 Ответить
судя по их заявлению они даже не понял за что на них происходит политическое давление, санкции и камни с неба. у козломордых плохо с причинно-следственными связями.
кацапы, убирайтесь с Донбасса и Крыма, вам же дешевле будет.
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19.01.2021 16:25 Ответить
Бесполезно их об этом просит. Как говорит практика, только 200-е рейсы в "радную говень" их стимулируют к мозговой деятельности. И то не всегда. Когда начался Афганистан полудурков в мацкве предупреждали что х...рово все закончится. В итоге напихали санкций и нагнули цены на нефть. И усе, мишка "сдулся". Так будет и в этот раз. Слава независимому Зеленому Клину!
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19.01.2021 16:54 Ответить
Тільки не кажіть ,що я кацап.

Заявление «Газпрома» о возможной остановке строительства «Северного потока - 2» не стоит трактовать как тревожный знак. Компания всего лишь озвучила риски, кроме того, вероятную заморозку проекта в меморандум выпуска еврооблигаций она включает не впервые. Таким мнением поделились эксперты. По мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, «Газпром» издал проспект размещения евробондов, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов. Пункт, связанный с рисками компании, обязательно должен быть в документе.
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19.01.2021 21:18 Ответить
молодец Трамп и его команда.
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20.01.2021 08:10 Ответить
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