"Газпром" впервые признал, что "Северный поток-2" может быть не достроен
Российский "Газпром" не исключает, что морской газопровод "Северный поток-2" может быть не достроен из-за политического давления.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проспект компании на размещение евробондов, передает Цензор.НЕТ.
"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах... В исключительных случаях, в частности из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", - цитирует агентство заявление компании.
В проспекте говорится, что в случае приостановки или прекращения строительства "Северного потока-2" "Газпром" может столкнуться с финансовыми претензиями со стороны подрядчиков.
"От нас могут потребовать выплаты компенсации, включая убытки, штрафы, сборы за отмену и другие платежи. От нас также могут потребовать создания существенных резервов, чтобы сдержать обесценивание инвестиций", - заявляют в "Газпроме".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Американцы поделились едой с российскими космонавтами на МКС.
Из-за изменения даты запуска грузового корабля "Прогресс", находящиеся сейчас на орбите российские космонавты остались без еды. "Получили от американской стороны, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", - сообщил космонавт Сергей Рыжиков во время очередного сеанса связи с Центром управления полетами.
https://ria.ru/ РИА Новости пишет, что Россия просила США доставить на Международную космическую станцию (МКС) российские продукты питания. Американцы ответили, что запасов их еды на МКС хватит на всех. И платить за нее не придется."
кацапы, убирайтесь с Донбасса и Крыма, вам же дешевле будет.
Заявление «Газпрома» о возможной остановке строительства «Северного потока - 2» не стоит трактовать как тревожный знак. Компания всего лишь озвучила риски, кроме того, вероятную заморозку проекта в меморандум выпуска еврооблигаций она включает не впервые. Таким мнением поделились эксперты. По мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, «Газпром» издал проспект размещения евробондов, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов. Пункт, связанный с рисками компании, обязательно должен быть в документе.