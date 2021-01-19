"Газпром" впервые признал, что "Северный поток-2" может быть не достроен

Российский "Газпром" не исключает, что морской газопровод "Северный поток-2" может быть не достроен из-за политического давления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проспект компании на размещение евробондов, передает Цензор.НЕТ.

"При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах... В исключительных случаях, в частности из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", - цитирует агентство заявление компании.

В проспекте говорится, что в случае приостановки или прекращения строительства "Северного потока-2" "Газпром" может столкнуться с финансовыми претензиями со стороны подрядчиков.

"От нас могут потребовать выплаты компенсации, включая убытки, штрафы, сборы за отмену и другие платежи. От нас также могут потребовать создания существенных резервов, чтобы сдержать обесценивание инвестиций", - заявляют в "Газпроме".

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