Підтримую надання летальної зброї Україні, - кандидат на пост держсекретаря США Блінкен
Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтвердив наміри адміністрації Байдена забезпечити надання летальної зброї Україні.
Про це він заявив під час слухань у Сенаті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї", - вказав сенатор-республіканець Рон Джонсон. Він підкреслив, що уряд Обами так і не реалізував цієї ініціативи – на відміну від адміністрації Трампа.
"Чи продовжуєте ви не поділяти позицію щодо надання цієї оборонної зброї? А чи вважаєте що це рішення Конгресу й адміністрації Трампа було правильним?" - запитав Джонсон.
У відповідь Блінкен сказав: "Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні".
Кандидат на посаду глави Держдепартаменту США також нагадав, що висловив свою позицію ще три роки тому в публікації The New York Times, і продовжує дотримуватися її.
Нагадуємо, у вівторок у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США проходять слухання щодо затвердження Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря в адміністрації Джо Байдена.
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Вон в Эстонии, у которой вся армия состоит всего лишь из 8 тыс. человек, развернули только одну небольшую военную базу НАТО(860 военнослужащих) в Тайпала возле мордорской границы, но в итоге Орда сидит на жёстком натовском поводке и не смеет даже и рыпнуться.
А ведь до создания этой базы из Моцквы шла постоянная пропагондонная агрессивная вонь, что, мол, Нарва - это "исконно руцкий горад", который у шведов отнял ещё Пётр Первый и что руцкий мир в Нарве будет возвращен российской родине-уродине.
А после создания базы НАТО возле Нарвы эта агрессивная моцковская вонь про будущую "Нарвскую Народную Республику" сразу же прекратилась.
Особое внимание он уделял Украине. Так, в 2017 году за его подписью в The New York Times вышла колонка с призывом к администрации Трампа согласиться на предоставление Украине летального оружия. По мнению Блинкена, американское противотанковое оружие заставит Путина задуматься, следует ли повышать градус эскалации конфликта в Донбассе или же, "что еще хуже, захватить еще один кусок страны". При этом поставки оружия Блинкен рассматривал как дополнение к другим мерам, в частности, https://www.dw.com/ru/vladimir-kara-murza-o-tom-kogda-bajden-vvedet-sankcii-iz-za-navalnogo/a-55699904 санкциям против России , поддержке реформ в Украине и тренировке ее военных.
Дед Энтони Блинкена родился в Киеве в еврейской семье. В 1904 году она иммигрировала в США, по выражению самого Энтони Блинкена, "сбежав от погромов в России".
(с)DW 27.11.2020
Если честно в данном случае лучше нелетальное летательное...Средства ранненого обнаружения, связь, системы целеуказания, контр батарейные средства, антиснайперские комплексы..и тд и тп...
А дальше артиллерия поработает по советским методам