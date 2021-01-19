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Новини Агресія Росії проти України
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Підтримую надання летальної зброї Україні, - кандидат на пост держсекретаря США Блінкен

Підтримую надання летальної зброї Україні, - кандидат на пост держсекретаря США Блінкен

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтвердив наміри адміністрації Байдена забезпечити надання летальної зброї Україні.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї", - вказав сенатор-республіканець Рон Джонсон. Він підкреслив, що уряд Обами так і не реалізував цієї ініціативи – на відміну від адміністрації Трампа.

"Чи продовжуєте ви не поділяти позицію щодо надання цієї оборонної зброї? А чи вважаєте що це рішення Конгресу й адміністрації Трампа було правильним?" - запитав Джонсон.

У відповідь Блінкен сказав: "Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні".

Кандидат на посаду глави Держдепартаменту США також нагадав, що висловив свою позицію ще три роки тому в публікації The New York Times, і продовжує дотримуватися її.

Нагадуємо, у вівторок у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США проходять слухання щодо затвердження Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря в адміністрації Джо Байдена.

Читайте також: Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії"

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Конгрес США (1222) зброя (7435) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+17
когда Зелю с Ермаком за горло возьмут?
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19.01.2021 23:32
+17
Украине нужны военные базы США вдоль границы с Россией. Тогда Россия никогда не сунется больше!!! А Украина станет навсегда геополитически с Западом и под предводительством США!
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19.01.2021 23:42
+15
Вам напомнить к чему привел внеблоковый статус Украины, отказ от ядерного вооружения и потеря боеспособности вооруженными силами? Не парьте пожалуйста херню. Как раз отсутствие боеготового вооружения и боеспособной армии и привело к той ситуации, что сейчас есть в Украине. И, заметьте, я даже не акцентирую на новизне вооружения. Любого боеготового!!! Я думаю, для врага не будет иметь значения от старого или новейшего оружия он погибнет. Он трижды подумает стоит ли проводить агрессию против государства с боеспособной армиией и грамотным руководством вооруженных сил. Потери могут оказаться неприемлимыми. С другой стороны ни для кого не секрет, что Штаты на несколько десятилетий опережают тех же кацапов в вооружении. Посему их боеготовое условное старье может превосходить по ТТХ так называемое "новейшее" вооружение кацапов. Вы такого не допускаете? Ну а социалка с медициной безусловно необходимы и безусловно ими нужно заниматься в стране. Только вот если не иметь средств к защите страны от внешнего агрессора, то все социальные проекты и начинания могут оказаться в один момент бессмысленными.
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20.01.2021 00:21
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когда Зелю с Ермаком за горло возьмут?
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19.01.2021 23:32 Відповісти
Когда от рук отобьются.
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19.01.2021 23:37 Відповісти
Вже півтора роки, як від рук відбились і нюх втратили.
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19.01.2021 23:47 Відповісти
Чувак ты так и не понял, с1991 года украинцы выбирают ( упрямо ) зель и ермаков . И не американцы и даже не кацапы в этом виноваты.
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20.01.2021 02:04 Відповісти
Ошибаешься,ватник,в 14 м был избран настоящий украинский патриот -ПАП !
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20.01.2021 18:21 Відповісти
дайте побольше летальных летательных ударных беспилотников с ракетами, и ракет к ним с запасом
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19.01.2021 23:39 Відповісти
Украине нужны военные базы США вдоль границы с Россией. Тогда Россия никогда не сунется больше!!! А Украина станет навсегда геополитически с Западом и под предводительством США!
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19.01.2021 23:42 Відповісти
дай Бог!
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20.01.2021 01:00 Відповісти
як на мене, то ліпше провести референдум в Україні про приєднання до Сполучених Штатів
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20.01.2021 01:18 Відповісти
У американців Пуерто Ріко вже років 20 майже у складі США а фактично ніяк не приєднається.
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20.01.2021 08:38 Відповісти
Это очень хорошо, но "наши военные стратеги из генштаба" запрещают нам его использовать по назначению - т.е. умиротворять русню... Может поможете лучше Нам их в "угол поставить"
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19.01.2021 23:45 Відповісти
Зразу видно, гарна людина.
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19.01.2021 23:48 Відповісти
Ай, молодец!)
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19.01.2021 23:51 Відповісти
безплатный сыр -все знают где. во первых все старье из штатов отдадут в Украину и не без оплатно не ужели еще кто то верит что штаты что либо так делают. во вторых- чем больше Украина вязнет с вооружением тем большая вероятность возникновения еще одной войны. и в третьих- этому Зебилу надо бы социалкой заняться и медыциной плотно- а то оно от армии откосило а теперь все у него в смартфоне.
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19.01.2021 23:52 Відповісти
Ты дядя дурень. Этим старьем можно легко парашу помножить на ноль. Помимо этого, не гони пургу. Все что они дают покрывается их средствами в 300 лимонов помощи, а не кредита
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19.01.2021 23:59 Відповісти
штатовское старье нам и не надо. В Карабахе четко показали, чего стоит российское оружие, причем показали намного более простыми системами вооружения
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20.01.2021 00:02 Відповісти
Когда я назвал тебя дурнем - я тебе польстил....
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20.01.2021 00:06 Відповісти
Вам напомнить к чему привел внеблоковый статус Украины, отказ от ядерного вооружения и потеря боеспособности вооруженными силами? Не парьте пожалуйста херню. Как раз отсутствие боеготового вооружения и боеспособной армии и привело к той ситуации, что сейчас есть в Украине. И, заметьте, я даже не акцентирую на новизне вооружения. Любого боеготового!!! Я думаю, для врага не будет иметь значения от старого или новейшего оружия он погибнет. Он трижды подумает стоит ли проводить агрессию против государства с боеспособной армиией и грамотным руководством вооруженных сил. Потери могут оказаться неприемлимыми. С другой стороны ни для кого не секрет, что Штаты на несколько десятилетий опережают тех же кацапов в вооружении. Посему их боеготовое условное старье может превосходить по ТТХ так называемое "новейшее" вооружение кацапов. Вы такого не допускаете? Ну а социалка с медициной безусловно необходимы и безусловно ими нужно заниматься в стране. Только вот если не иметь средств к защите страны от внешнего агрессора, то все социальные проекты и начинания могут оказаться в один момент бессмысленными.
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20.01.2021 00:21 Відповісти
США правовая держава. И если они подписались под договором, что границы в Европе нерушимы, то извините
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19.01.2021 23:58 Відповісти
Границы Югославии?
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20.01.2021 00:09 Відповісти
границы Югославии никуда не делись, они остались на своих местах)
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20.01.2021 00:15 Відповісти
Не смешно...
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20.01.2021 00:19 Відповісти
еще один сингапурский дебил
передавай привет Вите Пользователю
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20.01.2021 01:31 Відповісти
Поліграф Поліграфович, невже не зрозуміло, що це москаль чи кацап з сингапурським проксі? В нього завтра вже буде американський прапорець чи український, як у більшості наявной тут на цензорі лахтинськой сволоти
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20.01.2021 02:09 Відповісти
Почём F35 для народа?
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20.01.2021 00:06 Відповісти
За стакан стекломоя возьмешь?
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20.01.2021 00:11 Відповісти
Ты у мамки своей спроси.
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20.01.2021 09:09 Відповісти
Чтобы держать Моцковскую Орду в наморднике достаточно нужно не так и много современного вооружения: поставили бы США в Украину новейшие средства ПВО, одну тысячу Джавелинов и боевые беспилотники на общую сумму 500-700 миллионов долл. и этого вполне хватило бы.
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20.01.2021 00:34 Відповісти
Так за чем задержка? Почему не поставляют? Подсказывать не буду, догадаешься сам...
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20.01.2021 00:38 Відповісти
А чё методисты говорят?
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20.01.2021 00:40 Відповісти
Видят что ты, как и весь кацапский народ плотно сидят на бутылках - вот и не спешат
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20.01.2021 01:32 Відповісти
Не приписуй мені свої збочення, москаль.
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20.01.2021 23:35 Відповісти
Плюс 2-3 військові бази США на території України.
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20.01.2021 00:42 Відповісти
ну это параше ваще серпом по молоту
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20.01.2021 00:47 Відповісти
Совершенно верно: чтобы эти 2-3 американских базы служили в качестве "красной линии" для мордорского агрессора.
Вон в Эстонии, у которой вся армия состоит всего лишь из 8 тыс. человек, развернули только одну небольшую военную базу НАТО(860 военнослужащих) в Тайпала возле мордорской границы, но в итоге Орда сидит на жёстком натовском поводке и не смеет даже и рыпнуться.

А ведь до создания этой базы из Моцквы шла постоянная пропагондонная агрессивная вонь, что, мол, Нарва - это "исконно руцкий горад", который у шведов отнял ещё Пётр Первый и что руцкий мир в Нарве будет возвращен российской родине-уродине.

А после создания базы НАТО возле Нарвы эта агрессивная моцковская вонь про будущую "Нарвскую Народную Республику" сразу же прекратилась.
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20.01.2021 02:29 Відповісти
Або інший приклад - Південна Корея. Теж "пощастило" з неадекватним сусідом. Але вони мають на своїй території бази США (плюс непогану власну армію) - і спокійно займаються виробництвом авто, смартфонів та іншої хайтек продукції. Пхеньян може скільки завгодно пердіти, бризкатися слиною і займатися ядерним ексгібіціонізмом, але проти альянсу Корея-США ніхто з династії Кім не попер і не попре. Бо навіть бункер не врятує - а жити хочеться...
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20.01.2021 04:34 Відповісти
Краще б просто фінансували виробництво власной зброї в Україні, але на то не будуть згодні лобісти військово-промислового комплексу, бо Україна їх конкурент на світовому ринку, то будемо приймати що дають, і за те подяка, а власной зброєю потрібно буде самим займатися чи разом з Турцією або кимсь іншим.
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20.01.2021 01:25 Відповісти
Нарешті! Бо трампонуті трампісти вже задовбали своїми Джавелінами, які нам надав Конгрес а неТрампакс, але ж вони не в курсє, хто там головний.
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20.01.2021 00:54 Відповісти
Блинкен уверен, что более активную дипломатию следует дополнять сдерживанием противников США. По его мнению, "одними словами" убедить президента России Владимира Путина и руководителя Китая Си Цзиньпина не удастся. "Признание их традиционных имперских "сфер интересов" будет лишь стимулировать их расширять (эти сферы. - Ред.) и далее, а также будет предательством суверенных наций, которые попадут под их владычество", - написал Блинкен в 2019 году в колонке для The Washington Post.
Особое внимание он уделял Украине. Так, в 2017 году за его подписью в The New York Times вышла колонка с призывом к администрации Трампа согласиться на предоставление Украине летального оружия. По мнению Блинкена, американское противотанковое оружие заставит Путина задуматься, следует ли повышать градус эскалации конфликта в Донбассе или же, "что еще хуже, захватить еще один кусок страны". При этом поставки оружия Блинкен рассматривал как дополнение к другим мерам, в частности, https://www.dw.com/ru/vladimir-kara-murza-o-tom-kogda-bajden-vvedet-sankcii-iz-za-navalnogo/a-55699904 санкциям против России , поддержке реформ в Украине и тренировке ее военных.
Дед Энтони Блинкена родился в Киеве в еврейской семье. В 1904 году она иммигрировала в США, по выражению самого Энтони Блинкена, "сбежав от погромов в России".

(с)DW 27.11.2020
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20.01.2021 02:12 Відповісти
А де подівся свій ВПК? Чому Пакистан зумів створити ЯЗ, а НАН України досліджує проблему чорних дирок в наддалеких галактичних скупченнях зірок за рахунок податків громадян?
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20.01.2021 06:06 Відповісти
Для этого надо,чтобы украинцы начали жить как пакистанцы или индийцы,-оно тебе надо? Или совковое руководство,-без штанов останемся,но атомную бомбу сделаем!
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20.01.2021 07:00 Відповісти
Мне лично надо, я готов говно жрать, но иметь ядерное оружие, поскольку в политике нет друзей и те же США - друг до первого поворота, а ЯО это друг навсегда.
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20.01.2021 07:13 Відповісти
Переезжай в Индию.
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20.01.2021 07:34 Відповісти
Атомная бомба СССР от распада не спасла.
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20.01.2021 09:25 Відповісти
Пакистану помогли США создать ЯО в противовес цыганской Индии ,заигрывавшие с комуняками сссссссср
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20.01.2021 18:35 Відповісти
Спасибо за информацию, вот пусть и Украине помогут. И я согласен, что безмозглым правителям бомба ни к чему, а вот тем элитам у которых есть мышление и стратегия развития то она как раз будет в помощь.
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20.01.2021 18:57 Відповісти
З якого бодуна тут мені засранці будуть вказувати куди їхати.
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20.01.2021 07:36 Відповісти
Когда пишешь комментарии,-не смотри в зеркало!
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20.01.2021 09:19 Відповісти
Чисто полит высер...но все равно приятно )))
Если честно в данном случае лучше нелетальное летательное...Средства ранненого обнаружения, связь, системы целеуказания, контр батарейные средства, антиснайперские комплексы..и тд и тп...
А дальше артиллерия поработает по советским методам
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20.01.2021 19:04 Відповісти
 
 