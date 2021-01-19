Підтримую надання летальної зброї Україні, - кандидат на пост держсекретаря США Блінкен

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтвердив наміри адміністрації Байдена забезпечити надання летальної зброї Україні.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї", - вказав сенатор-республіканець Рон Джонсон. Він підкреслив, що уряд Обами так і не реалізував цієї ініціативи – на відміну від адміністрації Трампа.

"Чи продовжуєте ви не поділяти позицію щодо надання цієї оборонної зброї? А чи вважаєте що це рішення Конгресу й адміністрації Трампа було правильним?" - запитав Джонсон.

У відповідь Блінкен сказав: "Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні".

Кандидат на посаду глави Держдепартаменту США також нагадав, що висловив свою позицію ще три роки тому в публікації The New York Times, і продовжує дотримуватися її.

Нагадуємо, у вівторок у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США проходять слухання щодо затвердження Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря в адміністрації Джо Байдена.

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