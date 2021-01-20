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Новини
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У 2023 році Україна має приєднатися до європейської енергосистеми, - Вітренко

У 2023 році Україна має приєднатися до європейської енергосистеми, - Вітренко

Україна повинна вже в 2022 році продемонструвати автономну роботу своєї енергосистеми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "День" заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

За словами в.о. міністра, на жаль, ми досі приєднані фізично до білоруської та російської систем і не можемо контролювати, як у них йде електроенергія.

"Питання обмеження імпорту з цих країн - це до парламенту. Навіть якби ми в міністерстві хотіли щось обмежити, ми не можемо цього зробити", - підкреслив Вітренко.

В.о. глави Міненерго зазначив, що потрібно зробити багато речей, зокрема потрібно зробити так, щоб наш системний оператор - "Укренерго" був фінансово стійким, розвивався технологічно, і відповідав вимогам всіх європейських правил. Далі потрібно привести нашу нормативно-правову базу в повну відповідність з європейськими нормами.

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"З технічної точки зору, ми повинні продемонструвати, що можемо працювати в автономному режимі, від'єднавшись від енергосистем Росії та Білорусі. Після цього ми можемо підключитися до європейської системи. На сьогодні плановий термін, коли ми повинні підключитися - це 2023 рік. Відповідно, у 2022 році ми повинні продемонструвати автономну роботу нашої енергосистеми", - пояснив Вітренко.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що Міненерго прискорить відмежування від енергосистем Росії та Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7923) росія (64923) енергетика (2577) Євросоюз (13313) Електрика (2042) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+5
Для этого для начала надо отказаться от энергосистем Роиси.

А пока все идет с точностью до наоборот.
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20.01.2021 09:38
+5
А давайте для початку приєднаємося до рівня європейських зарплат і пенсій.
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20.01.2021 09:39
+3
Хочеш європейську зарплату і пенсію - працюй в Європі. 73% Зе!,Б. тобі явно не допоможуть гідно жити.
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20.01.2021 09:42
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Але для цього потрібно вирівняти ціну на газ та електрику з цінами в ЕС. Заради нашого європейського майбутнього вимагаємо підвищення цін.
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20.01.2021 09:34 Відповісти
Для этого для начала надо отказаться от энергосистем Роиси.

А пока все идет с точностью до наоборот.
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20.01.2021 09:38 Відповісти
А давайте для початку приєднаємося до рівня європейських зарплат і пенсій.
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20.01.2021 09:39 Відповісти
Хочеш європейську зарплату і пенсію - працюй в Європі. 73% Зе!,Б. тобі явно не допоможуть гідно жити.
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20.01.2021 09:42 Відповісти
Пока живут на свете дураки...
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20.01.2021 09:48 Відповісти
Треба щось робити тут, а починати з усунення кловунів і олігархів, госдеп нам допоможе. Думаю все почнеться з вимоги штатів екстрадувати Коломойського найближчим часом за його масштабні оборутки, це буде шах і мат Зеленському.
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20.01.2021 09:54 Відповісти
Одного уже экстрадировали. - https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA/a-49606460 Экстрадиция проживающего в Австрии украинского олигарха Дмитрия Фирташа властям США откладывается на неопределенный срок. Адвокаты бизнесмена подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела о выдаче, сообщают во вторник, 16 июля, австрийские СМИ, в том числе агентство APA и общественное телевидение ORF. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, Фирташ останется в Австрии.
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20.01.2021 10:09 Відповісти
світ змінюється...
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20.01.2021 12:18 Відповісти
Для цього не потрібно обирати у владу недоумків з трускавецькими дипломами.
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20.01.2021 09:47 Відповісти
Свята правда.
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20.01.2021 09:48 Відповісти
Тепер Вітренко будуть жерти із середини, якщо він не блефує із цією заявою
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20.01.2021 09:45 Відповісти
с таким презедентом, к 2023 не будет ни света, ни газа
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20.01.2021 09:56 Відповісти
Восстановите на 100% атомную генерацию, сделайте приемлимыми тарифы на электроэнергию для населения, сделайте рынок электроэнергии профицитным, как было до вас, зеленых идиотов, а потом подключайте хоть к Австралии.
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20.01.2021 10:01 Відповісти
А давайте они будут покупать зеленую эл.энергию по нашим зеленым тарифам!
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20.01.2021 10:03 Відповісти
До 2023 року в Україні залишиться українська енергосистема? Судячи по сьогоденню, зеленський з бенею та ахметовим доб'ють її, на користь кацапам.
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20.01.2021 10:23 Відповісти
Суки єлектроенергия для бизнеса январь 3.50 за киловатт, февраль 3.70 за киловатт ві суки там вообще охренели от жадности єто все ляжет в цені суки просто лезут нам в карман зная что рабі молчат и вінимают последнее власть мародеров и шкуродлеров
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20.01.2021 10:27 Відповісти
Для цього потрібно відмовитись від зеленої ахметкоенергетики, яка грабує всі прибутки нашої енергосистеми.
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20.01.2021 12:39 Відповісти
Прикрываясь словами , делает абсолютно противоположное.... Особенно его бред на счет *независимых* поставщиков газа из России...
Что мамаша его была *хитросделанная*,что ее сынок...
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20.01.2021 15:01 Відповісти
 
 