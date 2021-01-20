У 2023 році Україна має приєднатися до європейської енергосистеми, - Вітренко

Україна повинна вже в 2022 році продемонструвати автономну роботу своєї енергосистеми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "День" заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

За словами в.о. міністра, на жаль, ми досі приєднані фізично до білоруської та російської систем і не можемо контролювати, як у них йде електроенергія.

"Питання обмеження імпорту з цих країн - це до парламенту. Навіть якби ми в міністерстві хотіли щось обмежити, ми не можемо цього зробити", - підкреслив Вітренко.

В.о. глави Міненерго зазначив, що потрібно зробити багато речей, зокрема потрібно зробити так, щоб наш системний оператор - "Укренерго" був фінансово стійким, розвивався технологічно, і відповідав вимогам всіх європейських правил. Далі потрібно привести нашу нормативно-правову базу в повну відповідність з європейськими нормами.

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"З технічної точки зору, ми повинні продемонструвати, що можемо працювати в автономному режимі, від'єднавшись від енергосистем Росії та Білорусі. Після цього ми можемо підключитися до європейської системи. На сьогодні плановий термін, коли ми повинні підключитися - це 2023 рік. Відповідно, у 2022 році ми повинні продемонструвати автономну роботу нашої енергосистеми", - пояснив Вітренко.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що Міненерго прискорить відмежування від енергосистем Росії та Білорусі.