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Новости
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В 2023 году Украина должна присоединиться к европейской энергосистеме, - Витренко

В 2023 году Украина должна присоединиться к европейской энергосистеме, - Витренко

Украина должна уже в 2022 году продемонстрировать автономную работу своей энергосистемы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

По словам и.о. министра, к сожалению, мы до сих пор присоединены физически к белорусской и российской системе и не можем контролировать, как у них идет электроэнергия.

"Вопрос ограничения импорта из этих стран - это к парламенту. Даже если бы мы в министерстве хотели что-то ограничить, мы не можем этого сделать", - подчеркнул Витренко.

И.о. главы Минэнерго отметил, что нужно сделать много вещей, в частности нужно сделать так, чтобы наш системный оператор - "Укрэнерго" был финансово устойчивым, развивался технологически, и отвечал требованиям всех европейских правил. Далее нужно привести нашу нормативно-правовую базу в полное соответствие с европейскими нормами.

"В техническом плане, мы должны продемонстрировать, что можем работать в автономном режиме, отсоединившись от энергосистем России и Беларуси. После этого мы можем подключиться к европейской системе. На сегодня плановый срок, когда мы должны подключиться - это 2023. Соответственно, в 2022 году мы должны продемонстрировать автономную работу нашей энергосистемы", - объяснил Витренко.

Напомним, ранее Витренко заявил, что Минэнерго ускорит отмежевание от энергосистем России и Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ТЭС подключили газовые блоки и увеличили генерацию на АЭС, чтобы избежать веерных отключений электричества, - Витренко

Автор: 

Беларусь (7886) россия (95352) энергетика (2551) Евросоюз (17060) электроэнергия (772) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+5
Для этого для начала надо отказаться от энергосистем Роиси.

А пока все идет с точностью до наоборот.
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20.01.2021 09:38
+5
А давайте для початку приєднаємося до рівня європейських зарплат і пенсій.
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20.01.2021 09:39
+3
Хочеш європейську зарплату і пенсію - працюй в Європі. 73% Зе!,Б. тобі явно не допоможуть гідно жити.
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20.01.2021 09:42
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Правила форума Совет форумчан
Але для цього потрібно вирівняти ціну на газ та електрику з цінами в ЕС. Заради нашого європейського майбутнього вимагаємо підвищення цін.
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20.01.2021 09:34 Ответить
Для этого для начала надо отказаться от энергосистем Роиси.

А пока все идет с точностью до наоборот.
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20.01.2021 09:38 Ответить
А давайте для початку приєднаємося до рівня європейських зарплат і пенсій.
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20.01.2021 09:39 Ответить
Хочеш європейську зарплату і пенсію - працюй в Європі. 73% Зе!,Б. тобі явно не допоможуть гідно жити.
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20.01.2021 09:42 Ответить
Пока живут на свете дураки...
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20.01.2021 09:48 Ответить
Треба щось робити тут, а починати з усунення кловунів і олігархів, госдеп нам допоможе. Думаю все почнеться з вимоги штатів екстрадувати Коломойського найближчим часом за його масштабні оборутки, це буде шах і мат Зеленському.
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20.01.2021 09:54 Ответить
Одного уже экстрадировали. - https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA/a-49606460 Экстрадиция проживающего в Австрии украинского олигарха Дмитрия Фирташа властям США откладывается на неопределенный срок. Адвокаты бизнесмена подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела о выдаче, сообщают во вторник, 16 июля, австрийские СМИ, в том числе агентство APA и общественное телевидение ORF. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, Фирташ останется в Австрии.
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20.01.2021 10:09 Ответить
світ змінюється...
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20.01.2021 12:18 Ответить
Для цього не потрібно обирати у владу недоумків з трускавецькими дипломами.
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20.01.2021 09:47 Ответить
Свята правда.
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20.01.2021 09:48 Ответить
Тепер Вітренко будуть жерти із середини, якщо він не блефує із цією заявою
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20.01.2021 09:45 Ответить
с таким презедентом, к 2023 не будет ни света, ни газа
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20.01.2021 09:56 Ответить
Восстановите на 100% атомную генерацию, сделайте приемлимыми тарифы на электроэнергию для населения, сделайте рынок электроэнергии профицитным, как было до вас, зеленых идиотов, а потом подключайте хоть к Австралии.
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20.01.2021 10:01 Ответить
А давайте они будут покупать зеленую эл.энергию по нашим зеленым тарифам!
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20.01.2021 10:03 Ответить
До 2023 року в Україні залишиться українська енергосистема? Судячи по сьогоденню, зеленський з бенею та ахметовим доб'ють її, на користь кацапам.
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20.01.2021 10:23 Ответить
Суки єлектроенергия для бизнеса январь 3.50 за киловатт, февраль 3.70 за киловатт ві суки там вообще охренели от жадности єто все ляжет в цені суки просто лезут нам в карман зная что рабі молчат и вінимают последнее власть мародеров и шкуродлеров
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20.01.2021 10:27 Ответить
Для цього потрібно відмовитись від зеленої ахметкоенергетики, яка грабує всі прибутки нашої енергосистеми.
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20.01.2021 12:39 Ответить
Прикрываясь словами , делает абсолютно противоположное.... Особенно его бред на счет *независимых* поставщиков газа из России...
Что мамаша его была *хитросделанная*,что ее сынок...
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20.01.2021 15:01 Ответить
 
 