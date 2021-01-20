В 2023 году Украина должна присоединиться к европейской энергосистеме, - Витренко

Украина должна уже в 2022 году продемонстрировать автономную работу своей энергосистемы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "День" заявил временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

По словам и.о. министра, к сожалению, мы до сих пор присоединены физически к белорусской и российской системе и не можем контролировать, как у них идет электроэнергия.

"Вопрос ограничения импорта из этих стран - это к парламенту. Даже если бы мы в министерстве хотели что-то ограничить, мы не можем этого сделать", - подчеркнул Витренко.

И.о. главы Минэнерго отметил, что нужно сделать много вещей, в частности нужно сделать так, чтобы наш системный оператор - "Укрэнерго" был финансово устойчивым, развивался технологически, и отвечал требованиям всех европейских правил. Далее нужно привести нашу нормативно-правовую базу в полное соответствие с европейскими нормами.

"В техническом плане, мы должны продемонстрировать, что можем работать в автономном режиме, отсоединившись от энергосистем России и Беларуси. После этого мы можем подключиться к европейской системе. На сегодня плановый срок, когда мы должны подключиться - это 2023. Соответственно, в 2022 году мы должны продемонстрировать автономную работу нашей энергосистемы", - объяснил Витренко.

Напомним, ранее Витренко заявил, что Минэнерго ускорит отмежевание от энергосистем России и Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ТЭС подключили газовые блоки и увеличили генерацию на АЭС, чтобы избежать веерных отключений электричества, - Витренко