В Одесі "замінували" 186 дитячих садків та навчально-виховних комплексів, - Нацполіція

На електронну пошту поліції надійшло повідомлення про те, що 186 дитячих садків та навчально-виховних комплексів заміновано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Для перевірки інформації на місце направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше, вранці 13 січня в поліцію надійшло повідомлення про масове мінування дитячих садів, суду і прокуратури в Одесі.

15 січня в поліцію знову надійшло повідомлення про нібито мінування 185 дитсадків.

Також дивіться: Вночі в гуртожитку Одеської юракадемії сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж