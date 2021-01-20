В Одесі "замінували" 186 дитячих садків та навчально-виховних комплексів, - Нацполіція
На електронну пошту поліції надійшло повідомлення про те, що 186 дитячих садків та навчально-виховних комплексів заміновано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
"Для перевірки інформації на місце направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше, вранці 13 січня в поліцію надійшло повідомлення про масове мінування дитячих садів, суду і прокуратури в Одесі.
15 січня в поліцію знову надійшло повідомлення про нібито мінування 185 дитсадків.
Топ коментарі
+3 Стівен Стрибай
показати весь коментар20.01.2021 09:56
+2 5 копійок
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+2 Чайка Київ
показати весь коментар20.01.2021 10:26
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Раньше ещё было такое понятие - "профилактика".
Т.е. - предупреждение правонарушений.
Сейчас органы часто даже курируют действия таких уродов.
Поинтересоваться, сколько реальных заложенных взрывчаток удалось обнаружить по таким сообщениям за последние годы?
Я больше чем уверен, что нисколько.
А потому, не обращать внимания на подобные сообщения и они сами по себе исчезнут.
А позвонивших нужно отыскивать и наказывать.
Ведь и дураку понятно, что заминировать одновременно 186 садиков физически невозможно.
Иногда складывается впечатление (пусть я буду неправ), что это дело рук самих правоохранителей для оправдания своей деятельности.