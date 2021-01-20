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В Одессе "заминировали" 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов, - Нацполиция

В Одессе

На электронную почту полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе.

15 января в полицию вновь поступило сообщение о якобы минировании 185 детсадов.

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Автор: 

детсад (428) минирование (1445) Одесса (7865) Нацполиция (16425)


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Топ комментарии
+3
В Одессе "заминировали" 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1849
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20.01.2021 09:56
+2
Ці повідомлення можуть надходити і з ЛуганДону, і з лаптєстану. Будь звідки.
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20.01.2021 10:18
+2
Це не дитячі пустощі. Діти б "мінували" школу, щоб зірвати навчання. Дитсадки. Це якась узкоміровская гнида розважається.
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20.01.2021 10:26
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В Одессе "заминировали" 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1849
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20.01.2021 09:56 Ответить
настоящих буйных мало ...
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20.01.2021 09:57 Ответить
Негодяи и уроды, законченные! И вот что делать с этим кошмаром? Мне в башку не приходит.
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20.01.2021 10:01 Ответить
Только отлавливать и жёстко наказывать.
Раньше ещё было такое понятие - "профилактика".
Т.е. - предупреждение правонарушений.
Сейчас органы часто даже курируют действия таких уродов.
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20.01.2021 10:09 Ответить
Полиции отловить и передать в руки благодарных граждан. ******** заминировать по самые гланды через задний проход и пустить поплавать... только так.
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20.01.2021 10:18 Ответить
"И вот что делать с этим кошмаром?"
Поинтересоваться, сколько реальных заложенных взрывчаток удалось обнаружить по таким сообщениям за последние годы?
Я больше чем уверен, что нисколько.
А потому, не обращать внимания на подобные сообщения и они сами по себе исчезнут.
А позвонивших нужно отыскивать и наказывать.
Ведь и дураку понятно, что заминировать одновременно 186 садиков физически невозможно.
Иногда складывается впечатление (пусть я буду неправ), что это дело рук самих правоохранителей для оправдания своей деятельности.
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20.01.2021 10:52 Ответить
Кто то балуется
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20.01.2021 10:06 Ответить
Ці повідомлення можуть надходити і з ЛуганДону, і з лаптєстану. Будь звідки.
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20.01.2021 10:18 Ответить
СНОВА ПЯТАЯ КОЛОННА РАШИСТОВ ПОДНИМАЕТ СВОЮ ГОЛОВУ! НАДО РУБИТЬ ПОКА ГИДРА НЕ ПОДНЯЛАСЬ!!!
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20.01.2021 10:13 Ответить
Треба прийняти закон на рівні держави, що за такі вчинки пожиттєве позбавлення волі. Тоді ці гниди подумають перед тим як це робити. А якщо на електронну пошту прийшло повідомлення то думаю це міг зробити любий кацап сидячи в якомусь мухостранську.
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20.01.2021 10:14 Ответить
Це мабуть такі навчання нашої влади, для зірвання тарифних протестів. Вже мінували 200 садочків, тепер 186, слідкуємо за руками, для мінування садочка потрібно як мінімум 1 кг. тротилу, питання до МВС і СБУ, що це за робота цих органів, коли для мінування садочків витрачають 400 кг тротилу і 400 детонаторів з азиду свинцю, і ці півтони вибухівки потрібно розвести, непомітно замінувати садочки, втекти і зателефонувати. Може досить включати дурня, а тихо реагувати на психічно хорого індивіда, який втік з психдиспансера? Чи МВС теж реагує коли хтось зетелефонує і скаже що Чорне море замінував?
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20.01.2021 10:17 Ответить
Це не дитячі пустощі. Діти б "мінували" школу, щоб зірвати навчання. Дитсадки. Це якась узкоміровская гнида розважається.
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20.01.2021 10:26 Ответить
 
 