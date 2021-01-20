В Одессе "заминировали" 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов, - Нацполиция

На электронную почту полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе.

15 января в полицию вновь поступило сообщение о якобы минировании 185 детсадов.

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