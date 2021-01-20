В Одессе "заминировали" 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов, - Нацполиция
На электронную почту полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов заминированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
"Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее, утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе.
15 января в полицию вновь поступило сообщение о якобы минировании 185 детсадов.
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Раньше ещё было такое понятие - "профилактика".
Т.е. - предупреждение правонарушений.
Сейчас органы часто даже курируют действия таких уродов.
Поинтересоваться, сколько реальных заложенных взрывчаток удалось обнаружить по таким сообщениям за последние годы?
Я больше чем уверен, что нисколько.
А потому, не обращать внимания на подобные сообщения и они сами по себе исчезнут.
А позвонивших нужно отыскивать и наказывать.
Ведь и дураку понятно, что заминировать одновременно 186 садиков физически невозможно.
Иногда складывается впечатление (пусть я буду неправ), что это дело рук самих правоохранителей для оправдания своей деятельности.