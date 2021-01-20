В Україні понад мільйон онкохворих, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні понад мільйон онкохворих.

Про це Степанов розповів під час брифінгу, посилаючись на дані Національного канцер-реєстру, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість людей, які страждають на онкологічні захворювання, в Україні зараз понад 1 мільйон. Щорічно рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, в 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій і четвертій стадії захворювання.

"Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед населення", - звернув увагу міністр.

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