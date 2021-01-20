В Україні понад мільйон онкохворих, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні понад мільйон онкохворих.
Про це Степанов розповів під час брифінгу, посилаючись на дані Національного канцер-реєстру, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість людей, які страждають на онкологічні захворювання, в Україні зараз понад 1 мільйон. Щорічно рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян", - зазначив глава МОЗ.
За його словами, в 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій і четвертій стадії захворювання.
"Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед населення", - звернув увагу міністр.
Топ коментарі
+6 Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар20.01.2021 11:02
+4 5 копійок
показати весь коментар20.01.2021 11:01
+3 Сергей Андрейчев
показати весь коментар20.01.2021 11:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
когда последний раз селяне проходили например рентген??? простую ФОГ (которую можно организовать переездную-выездную как хотите), таких спецавто несколько десятков в Украине.. или кардиограмму когда старики делали в последний раз? анализ на сахар?...
та даже имея результаты таких анализов..что им делать дальше? кудыбечь????
медицина для здоровых...для больных - это приговор с конфискацией
.так вот без вашего согласия они что хотят то и воротят
..
Но ковид 19от этого никуда не денется люди как задыхались так и задыхаются...что те без медпомощи что те..и нечего тянуть одеяло которое все в дырках...а начать лечить людей и диагностировать всех!а не ой у я больнее тебя поэтому иди в ...и человек умирает..кстати в травматологии хер вам сделают операцию без денег..такие цены..а вашим родственникам придется бегать по больницам договариваться..да да..и что это не проблема?ещё какая..насмотрелись..хоть мемуары пиши...хотя зарплата у хирургов 9000гриве...ахах они взяточники??серьезно?а инструменты что они закупают за 300баксов...?
А онкология??а чем мы питаемся??а стрессы??а чем дышим??так что тут не только гангрена на территории. Да 2019года зелёные недоумки превратили страну в территорию..территория непуганых обезяюьян..ковида нет...будет..будет все..ящик пандорры вы открыли тупости бездарности безответственности и прочее..
В стране не более 15% здоровых людей!