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Новини
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В Україні понад мільйон онкохворих, - Степанов

В Україні понад мільйон онкохворих, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні понад мільйон онкохворих.

Про це Степанов розповів під час брифінгу, посилаючись на дані Національного канцер-реєстру, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість людей, які страждають на онкологічні захворювання, в Україні зараз понад 1 мільйон. Щорічно рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, в 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій і четвертій стадії захворювання.

"Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед населення", - звернув увагу міністр.

Також читайте: МОЗ розробило Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5390) онкологія (134) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+6
Ай-яй-яй! Какой у нас министЕр умный! Когда я писал в марте о том, что трупов от онкологии в разы и в разы более чем от этого сраного барановируса- меня тут заБАНили. Аж на 8 месяцев. Теперь, это же самое болтает министЕр. Шо, дошло?
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20.01.2021 11:02
+4
Виявляється є і такі? Степашка відкрив Гамерику.
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20.01.2021 11:01
+3
А диабет,гипертония,ВИЧ?На ковид-все молятся.
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20.01.2021 11:06
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Виявляється є і такі? Степашка відкрив Гамерику.
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20.01.2021 11:01 Відповісти
Ай-яй-яй! Какой у нас министЕр умный! Когда я писал в марте о том, что трупов от онкологии в разы и в разы более чем от этого сраного барановируса- меня тут заБАНили. Аж на 8 месяцев. Теперь, это же самое болтает министЕр. Шо, дошло?
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20.01.2021 11:02 Відповісти
А диабет,гипертония,ВИЧ?На ковид-все молятся.
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20.01.2021 11:06 Відповісти
навіть не на ковід , а на дороги...
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20.01.2021 13:52 Відповісти
У нас закрили дані статистики по смертності по видах захворювання.
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20.01.2021 11:13 Відповісти
И еще столько же которые еще об этом не знают.
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20.01.2021 11:06 Відповісти
...і не чекають.
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20.01.2021 11:11 Відповісти
Потрібна упереджувальна діагностика онкозахворювання.
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20.01.2021 11:10 Відповісти
из всей Украины только в Киеве можно пройти ПЭТ КТ! очереди сумашедшие, о чём вообще можно говорить!
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20.01.2021 13:01 Відповісти
Лицемерные земрази, вы же забираете у них деньги и пилите на дороги которые через год смывает.
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20.01.2021 11:11 Відповісти
єх дорогі, пил та туман....
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20.01.2021 11:14 Відповісти
І буде ще більше,на жаль.Кожен рік помирає,в Україні до 80 тисяч онкохворих.
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20.01.2021 11:17 Відповісти
так сделайте диагностику доступной! не только богатым и знаменитым !!!
когда последний раз селяне проходили например рентген??? простую ФОГ (которую можно организовать переездную-выездную как хотите), таких спецавто несколько десятков в Украине.. или кардиограмму когда старики делали в последний раз? анализ на сахар?...
та даже имея результаты таких анализов..что им делать дальше? кудыбечь????
медицина для здоровых...для больных - это приговор с конфискацией
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20.01.2021 11:20 Відповісти
Дуже багато молодих людей і дітей мають онкологію.А це майбутнє України.
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20.01.2021 11:20 Відповісти
,,Америку открыли..у нас и туберкулёз и ревматизм и бронзиальная астма..я молчу про шизофреников которые в свободном доступе ай ай их без его согласия нельзя лечить они здоровые
.так вот без вашего согласия они что хотят то и воротят
..
Но ковид 19от этого никуда не денется люди как задыхались так и задыхаются...что те без медпомощи что те..и нечего тянуть одеяло которое все в дырках...а начать лечить людей и диагностировать всех!а не ой у я больнее тебя поэтому иди в ...и человек умирает..кстати в травматологии хер вам сделают операцию без денег..такие цены..а вашим родственникам придется бегать по больницам договариваться..да да..и что это не проблема?ещё какая..насмотрелись..хоть мемуары пиши...хотя зарплата у хирургов 9000гриве...ахах они взяточники??серьезно?а инструменты что они закупают за 300баксов...?
А онкология??а чем мы питаемся??а стрессы??а чем дышим??так что тут не только гангрена на территории. Да 2019года зелёные недоумки превратили страну в территорию..территория непуганых обезяюьян..ковида нет...будет..будет все..ящик пандорры вы открыли тупости бездарности безответственности и прочее..
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20.01.2021 11:43 Відповісти
это мудило хочет сказать, что каждый четвертый болен... что они там жрут перед выступлениями... или, скорее всего, обкуриваются фимиамом с анашой...
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20.01.2021 11:50 Відповісти
Интересно, как эту новость прокомментируют сектанты COVID-19.
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20.01.2021 12:04 Відповісти
Люди, так едим химическую, генетически модифицированную, трансгенных, пальмовую замену пище, пластиковые по вкусу овощи и фрукты, обработанные дезраствором полуфабрикаты, какая вода из водопровода, где в речке даже рыба дохнет и болеет онкологией. Это результат того, что теперь пищей занимается не государство, а так называемые бизнесмены, предприниматели, фоповцы. И без всякого контроля
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20.01.2021 12:06 Відповісти
Срочно лохдаун. Срочно. И вакциной заняться
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20.01.2021 12:44 Відповісти
Более миллиона онкобольных, и немало СПИДом, туберкулезом, гепатитом ...
В стране не более 15% здоровых людей!
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20.01.2021 12:52 Відповісти
много. Но вот первое место в сире по количеству онкобольных в процентном отношении принадлежит как ни странно благополучной Дании. И мне вот интересно, почему.
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20.01.2021 13:04 Відповісти
Действует так называемая "управляемая медицина" - своих лечим, гоев заражаем и калечим. В поисковике можно набрать: Программа уничтожения русской нации.
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20.01.2021 17:38 Відповісти
 
 