В Украине более миллиона онкобольных, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине более миллиона онкобольных.
Об этом Степанов рассказал в ходе брифинга, ссылаясь на данные Национального канцер-реестра, передает Цензор.НЕТ.
"Количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более 1 миллиона. Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан", - отметил глава Минздрава.
По его словам, в 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.
"Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди населения", - обратил внимание министр.
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+6 Андрей Шевченко #481297
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+3 Сергей Андрейчев
показать весь комментарий20.01.2021 11:06
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когда последний раз селяне проходили например рентген??? простую ФОГ (которую можно организовать переездную-выездную как хотите), таких спецавто несколько десятков в Украине.. или кардиограмму когда старики делали в последний раз? анализ на сахар?...
та даже имея результаты таких анализов..что им делать дальше? кудыбечь????
медицина для здоровых...для больных - это приговор с конфискацией
.так вот без вашего согласия они что хотят то и воротят
..
Но ковид 19от этого никуда не денется люди как задыхались так и задыхаются...что те без медпомощи что те..и нечего тянуть одеяло которое все в дырках...а начать лечить людей и диагностировать всех!а не ой у я больнее тебя поэтому иди в ...и человек умирает..кстати в травматологии хер вам сделают операцию без денег..такие цены..а вашим родственникам придется бегать по больницам договариваться..да да..и что это не проблема?ещё какая..насмотрелись..хоть мемуары пиши...хотя зарплата у хирургов 9000гриве...ахах они взяточники??серьезно?а инструменты что они закупают за 300баксов...?
А онкология??а чем мы питаемся??а стрессы??а чем дышим??так что тут не только гангрена на территории. Да 2019года зелёные недоумки превратили страну в территорию..территория непуганых обезяюьян..ковида нет...будет..будет все..ящик пандорры вы открыли тупости бездарности безответственности и прочее..
В стране не более 15% здоровых людей!